Carlos Alcaraz và Stefanos Tsitsipas ra quân tại Qatar Open ATP 500 Nhà vô địch Australian Open Carlos Alcaraz tái xuất sân đấu trong cuộc đối đầu với Arthur Rinderknech, trong khi Stefanos Tsitsipas đặt mục tiêu giải quyết nhanh gọn đối thủ chủ nhà.

Tâm điểm của ngày thi đấu 17/2 tại Qatar Open là màn trình diễn của hạt giống số một Carlos Alcaraz. Sau khi đăng quang tại Australian Open, tay vợt người Tây Ban Nha đã có quãng nghỉ cần thiết để hồi phục thể trạng trước khi bước vào hành trình chinh phục danh hiệu ATP 500 tại Trung Đông.

Sức mạnh tuyệt đối của Carlos Alcaraz trước Arthur Rinderknech

Đối thủ của Alcaraz trong trận ra quân là Arthur Rinderknech, tay vợt người Pháp vốn không còn xa lạ với anh. Trong 4 lần đối đầu trước đây, Alcaraz đều là người giành chiến thắng. Đáng chú ý, khoảng cách về trình độ ngày càng được nới rộng khi các trận đấu gần đây thường kết thúc với tỉ số chóng vánh nghiêng về phía tay vợt số một thế giới hiện tại.

Alcaraz (bên phải) toàn thắng ở các trận với Rinderknech

Alcaraz sở hữu bộ kỹ năng hoàn thiện cho mặt sân cứng với khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công ở tốc độ cực cao. Ngược lại, Arthur Rinderknech dù sở hữu những cú giao bóng uy lực nhưng lại thiếu sự ổn định khi bước vào các loạt bóng bền (rally). Nếu không thể tạo ra đột biến từ những game cầm giao bóng, tay vợt Pháp rất khó để ngăn cản Alcaraz tiến vào vòng sau.

Stefanos Tsitsipas và bài kiểm tra bản lĩnh tại vòng 1

Ở một diễn biến khác, Stefanos Tsitsipas sẽ đối đầu với tay vợt nhận suất đặc cách (wild card) của nước chủ nhà là Moez Echargui. Dù Tsitsipas thường xuyên gặp khó trước các đối thủ dưới cơ trong thời gian gần đây, nhưng đẳng cấp giữa hai bên vẫn có sự chênh lệch rõ rệt.

Tsitsipas được đánh giá cao hơn đối thủ

Tsitsipas sở hữu cú thuận tay mang tính sát thương cao và khả năng dâng lưới hiệu quả. Đối thủ Echargui, dù có lợi thế sân nhà và quen thuộc với điều kiện khí hậu, nhưng phần lớn kinh nghiệm thi đấu chỉ dừng lại ở các giải cấp độ thấp hơn. Các chuyên gia dự báo một chiến thắng 2-0 cho tay vợt người Hy Lạp nếu anh duy trì được sự tập trung và hạn chế các lỗi tự đánh hỏng.

Lịch thi đấu tennis tiêu điểm ngày 17/2

Dưới đây là chi tiết các trận đấu quan trọng diễn ra tại các giải ATP và WTA trong ngày hôm nay:

Giải đấu Thời gian Cặp đấu ATP 500 Qatar Open 17:30 Moez Echargui vs Stefanos Tsitsipas ATP 500 Qatar Open 23:30 Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech WTA 1000 Dubai 17:00 Coco Gauff vs Anna Kalinskaya ATP 500 Rio Open 04:00 (18/2) Alejandro Tabilo vs Emilio Nava

Sự kiện Qatar Open năm nay thu hút sự chú ý lớn không chỉ bởi sự hiện diện của các ngôi sao hàng đầu mà còn bởi tính chất cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng mở màn. Với phong độ hiện tại, cả Alcaraz và Tsitsipas đều được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ để tiến sâu tại giải đấu.