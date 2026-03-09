Carlos Alcaraz vượt kỷ lục Federer, Djokovic xác lập cột mốc bền bỉ tại Indian Wells 2026 Tại Indian Wells 2026, Carlos Alcaraz chính thức vượt qua Roger Federer về tỷ lệ thắng tại Masters 1000, trong khi Novak Djokovic đánh dấu sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở tuổi 38.

Giải Masters 1000 tại Indian Wells 2026 đang trở thành tâm điểm của làng quần vợt thế giới với hàng loạt cột mốc lịch sử được thiết lập. Trong đó, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic tiếp tục khẳng định vị thế của mình thông qua những thông số thống kê ấn tượng, minh chứng cho sự chuyển giao thế hệ và bản lĩnh bền bỉ của các tay vợt hàng đầu.

Alcaraz thiết lập tỷ lệ thắng vĩ đại, vượt mặt Roger Federer

Tại vòng hai Indian Wells, tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã thể hiện phong độ hủy diệt khi đánh bại Grigor Dimitrov với tỷ số 6-2, 6-3. Dù phải thi đấu trong điều kiện gió mạnh tại California, ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ mất 66 phút để kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành vé đi tiếp.

Chiến thắng này mang lại một ý nghĩa lịch sử quan trọng cho sự nghiệp của Alcaraz. Sau 109 trận đấu tại hệ thống ATP Masters 1000, Alcaraz hiện sở hữu 85 chiến thắng và 24 thất bại, đạt tỷ lệ thắng lên tới 77,98%. Con số này đã chính thức giúp anh vượt qua huyền thoại Roger Federer (77,91%) để trở thành tay vợt có tỷ lệ thắng cao thứ ba trong lịch sử Masters 1000 (tính tối thiểu 10 trận tham dự).

Alcaraz có cột mốc vượt Federer

Đáng chú ý, Alcaraz mới chỉ 22 tuổi và đang duy trì chuỗi 13 trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải 2026, bao gồm hai danh hiệu lớn tại Australian Open và Qatar Open. Tay vợt số 1 thế giới chia sẻ rằng khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt chính là chìa khóa giúp anh vượt qua những đối thủ kinh nghiệm như Dimitrov.

Bản lĩnh Novak Djokovic: Cú lội ngược dòng hiếm hoi ở tuổi 38

Trong khi Alcaraz đại diện cho sức trẻ và sự bùng nổ, Novak Djokovic lại khiến giới chuyên môn thán phục bởi sự bền bỉ. Ở trận mở màn Indian Wells 2026, tay vợt người Serbia đã gặp không ít khó khăn trước Kamil Majchrzak khi để thua set đầu tiên. Tuy nhiên, Djokovic đã lội ngược dòng thành công với các tỷ số 4-6, 6-1, 6-2.

Thống kê cho thấy, trong 137 lần tham dự vòng chính các giải Masters 1000, đây mới chỉ là lần thứ 5 trong sự nghiệp Djokovic thực hiện được cú lội ngược dòng ngay tại trận ra quân. Lần gần nhất anh làm được điều tương tự đã diễn ra từ năm 2016, cũng tại giải đấu này. Điều này cho thấy Djokovic thường có thói quen áp đảo đối thủ ngay từ đầu, khiến những màn lội ngược dòng ở trận mở màn trở thành một hiện tượng hiếm hoi.

Nole tiếp tục ghi dấu ấn bằng sự bền bỉ

Ở tuổi 38, mục tiêu lớn nhất của Djokovic vẫn là giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 để độc chiếm kỷ lục lịch sử quần vợt thế giới. Dù vừa thất bại trước Alcaraz trong trận chung kết Australian Open hồi đầu năm, Djokovic vẫn chứng minh anh là đối thủ đáng gờm nhất tại các giải đấu Masters 1000.

Bảng tổng hợp các kỷ lục ấn tượng tại Indian Wells 2026

Bên cạnh sự thống trị của hai cái tên kể trên, ngày thi đấu 8/3 còn chứng kiến nhiều con số thống kê ấn tượng từ các tay vợt khác:

Tay vợt Cột mốc / Kỷ lục thiết lập Iga Swiatek 33 trận thắng liên tiếp tại vòng mở màn các giải WTA 1000. Mirra Andreeva Tay vợt trẻ nhất kể từ Coco Gauff đạt 100 trận thắng WTA (18 tuổi 309 ngày). Joao Fonseca Tay vợt Nam Mỹ thứ hai trong lịch sử đạt 10 trận thắng Masters 1000 ở tuổi teen. Carlos Alcaraz Tỷ lệ thắng 77,98% tại Masters 1000, vượt qua Roger Federer.

Nhìn chung, Indian Wells 2026 đang diễn ra với kịch bản đầy kịch tính, nơi các tay vợt kỳ cựu nỗ lực bảo vệ vị thế trước sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ. Sự cạnh tranh giữa Alcaraz và Djokovic không chỉ là cuộc đua về danh hiệu, mà còn là cuộc đua vào các trang sử vàng của ATP Masters 1000.