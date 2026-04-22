Carlos Baleba tỏa sáng trước Chelsea: Lời khẳng định gửi tới giới chủ Man Utd Tiền vệ Carlos Baleba vừa có màn trình diễn đẳng cấp giúp Brighton hạ gục Chelsea 3-0, chứng minh anh là đối tác lý tưởng cho Kobbie Mainoo tại Man Utd mùa tới.

Carlos Baleba vừa nhắc nhở giới mộ điệu lý do tại sao anh từng là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man Utd. Trong chiến thắng áp đảo 3-0 của Brighton trước Chelsea vào ngày 22/4, cầu thủ người Cameroon đã hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, trực tiếp "khóa chặt" những ngôi sao đắt giá nhất bên phía đối phương.

Sự áp đảo trước hàng tiền vệ 100 triệu bảng của Chelsea

Thi đấu trọn vẹn 90 phút, Baleba đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác gần 90% (39/44 đường chuyền) và tạo ra một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Những con số thống kê phòng ngự của anh thậm chí còn ấn tượng hơn với 9 hành động phòng ngự thành công, bao gồm 5 lần thu hồi bóng và giành chiến thắng trong 3 pha tranh chấp tay đôi quan trọng.

Baleba có màn trình diễn đẳng cấp trước Chelsea.

Điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở số liệu mà là cách Baleba hoàn toàn "bỏ túi" Enzo Fernandez – tiền vệ trị giá 100 triệu bảng của Chelsea. Cầu thủ người Cameroon thi đấu thong dong nhưng đầy hiệu quả, sử dụng sức mạnh thể chất và khả năng đọc tình huống để cắt đứt mọi mối liên kết trong lối chơi của đối thủ, không cho các ngôi sao Chelsea bất kỳ khoảng trống nào để triển khai bóng.

Mảnh ghép hoàn thiện tuyến giữa cho Kobbie Mainoo

Dưới thời tập đoàn INEOS, triết lý chuyển nhượng của Man Utd đã thay đổi rõ rệt. Đội ngũ tuyển trạch do Dan Ashworth và Jason Wilcox đứng đầu tin rằng Kobbie Mainoo cần một đối tác có khả năng bao quát sân và giàu sức mạnh cơ động để giải phóng tiềm năng sáng tạo của tài năng trẻ này. Baleba chính là hình mẫu lý tưởng cho vai trò đó.

Baleba là miếng ghép hoàn hảo cho Man Utd.

Cầu thủ của Brighton sở hữu tốc độ bọc lót tuyệt vời, thể hình lý tưởng để tranh chấp và đặc biệt là kỹ thuật kéo bóng từ tuyến dưới lên trên một cách mượt mà. Dù từng có giai đoạn phải ngồi dự bị trong nửa đầu mùa giải, sự rực sáng của Baleba vào giai đoạn then chốt này là tín hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng cho một bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp.

Thời điểm vàng để Man Utd kích hoạt thương vụ

Việc tỏa sáng rực rỡ vào giai đoạn cuối mùa giải – thời điểm các câu lạc bộ chốt kế hoạch nhân sự – giúp Baleba trở thành cái tên thu hút nhất trên thị trường. Đối với Quỷ đỏ, đây là cơ hội vàng để đàm phán. Do Baleba không ra sân thường xuyên trong phần lớn mùa giải trước đó, mức giá của anh được dự báo sẽ dễ tiếp cận hơn so với con số khổng lồ mà Brighton từng yêu cầu.

Với những gì đã thể hiện trước Chelsea, cánh cửa đến với sân Old Trafford đang rộng mở hơn bao giờ hết đối với tiền vệ người Cameroon. Khi kỳ chuyển nhượng hè cận kề, cuộc đua giành chữ ký của Baleba hứa hẹn sẽ làm nóng các mặt báo thể thao tại Anh trong thời gian tới.