Carlos Baleba và bài toán tiền vệ phòng ngự trong kế hoạch tái thiết MU Carlos Baleba được xem là mục tiêu phù hợp để tăng chất thép cho tuyến giữa Manchester United, nhưng hợp đồng đến năm 2028 khiến đàm phán với Brighton trở thành thách thức lớn.

Carlos Baleba có thể là lời giải dài hạn cho nhu cầu gia cố tuyến giữa của Manchester United. Tiền vệ 22 tuổi người Cameroon đã có 35 lần ra sân cho Brighton & Hove Albion mùa trước, mang đến mẫu cầu thủ thiên về tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ luân chuyển bóng từ tuyến dưới.

Điểm đáng chú ý là Baleba được cho là xem Old Trafford như điểm đến lý tưởng để nâng tầm sự nghiệp. Tuy nhiên, quyết định theo đuổi thương vụ đến đâu vẫn thuộc về ban lãnh đạo Manchester United, trong khi Brighton không có lý do phải bán rẻ một cầu thủ còn hợp đồng dài hạn.

Baleba đem lại điều Manchester United đang thiếu

Con số không bàn thắng và không kiến tạo sau 35 trận tại Brighton không phản ánh đầy đủ vai trò của Baleba. Giá trị của anh nằm chủ yếu ở khu vực trung tuyến: đọc tình huống, chọn thời điểm tranh chấp và dùng thể chất để ngăn những đợt lên bóng của đối thủ.

Baleba thuộc nhóm tiền vệ phòng ngự hiện đại có thể xử lý bóng sau khi đoạt lại quyền kiểm soát. Khả năng này đặc biệt quan trọng với một đội muốn xây dựng thế trận từ phần sân nhà, thay vì chỉ dựa vào những pha phá bóng hoặc chuyển trạng thái trực diện.

Carlos Baleba được cho là muốn chuyển tới Manchester United. Ảnh: Getty Images

Nếu được sử dụng ở vị trí mỏ neo, tuyển thủ Cameroon có thể tạo thêm lớp bảo vệ trước hàng phòng ngự. Khi đó, Bruno Fernandes và các cầu thủ giàu khả năng sáng tạo phía trên sẽ có nhiều không gian hơn để tập trung vào nhiệm vụ tấn công.

Sự linh hoạt là điểm mạnh đáng chú ý

Baleba không chỉ được nhìn nhận như một tiền vệ đánh chặn thuần túy. Anh còn có thể hoạt động theo kiểu box-to-box, di chuyển rộng để tham gia vào cả phòng ngự lẫn các pha triển khai bóng. Sự linh hoạt ấy giúp một đội bóng dễ điều chỉnh cấu trúc tuyến giữa theo từng đối thủ và từng trạng thái trận đấu.

Yếu tố này cũng phù hợp với yêu cầu tái thiết của Manchester United. Đội bóng cần một cầu thủ trẻ nhưng đã có kinh nghiệm thực chiến tại Ngoại hạng Anh, đủ sức đóng góp ngay lập tức và vẫn còn dư địa phát triển trong những mùa giải tiếp theo.

Brighton nắm lợi thế trong đàm phán

Trở ngại lớn nhất không nằm ở tiềm năng chuyên môn của Baleba mà là vị thế của Brighton. Hợp đồng giữa cầu thủ này và đội bóng vùng ven biển nước Anh còn hiệu lực đến mùa hè năm 2028, vì vậy Brighton có quyền giữ lập trường cứng rắn trên bàn đàm phán.

Manchester United sẽ phải cân nhắc giữa mức phí chuyển nhượng và giá trị dài hạn của một tiền vệ đang ở tuổi 22. Đây không phải thương vụ được đánh giá bằng đóng góp bàn thắng hay kiến tạo đơn thuần, mà bằng khả năng tạo nền tảng ổn định cho toàn bộ cấu trúc đội hình.

Manchester United có thể đặt cược vào Carlos Baleba. Ảnh: Getty Images

Huấn luyện viên Michael Carrick, một tiền vệ giàu kinh nghiệm trong thời còn thi đấu, được cho là có thể hiểu rõ tầm quan trọng của một mỏ neo đáng tin cậy. Với Baleba, Manchester United sẽ không chỉ tìm kiếm một phương án bổ sung nhân sự, mà là một cầu thủ có thể định hình cách đội bóng kiểm soát khu trung tuyến trong tương lai.