Carragher: Man Utd chắc suất Champions League sau chiến thắng nhọc nhằn trước Everton Jamie Carragher khẳng định Manchester United gần như chắc chắn có vé dự C1 nhờ lợi thế về lịch thi đấu và sự ổn định dưới thời HLV Michael Carrick.

Manchester United vừa củng cố vững chắc vị thế trong cuộc đua top 4 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton ngay trên sân khách. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khiến các chuyên gia, tiêu biểu là Jamie Carragher, tin rằng "Quỷ đỏ" đã chạm một tay vào tấm vé dự Champions League mùa tới.

Sự lột xác dưới thời Michael Carrick và "vũ khí" Benjamin Sesko

Đoàn quân của HLV Michael Carrick hành quân đến Merseyside với áp lực buộc phải thắng sau trận hòa đầy nuối tiếc trước West Ham. Tại sân vận động Hill Dickinson, Man Utd đã phải trải qua một cuộc tra tấn thể lực thực sự trước sự quyết tâm của đội chủ nhà Everton.

Carragher tin MU sẽ đá C1 mùa tới.

Điểm nhấn chiến thuật của trận đấu một lần nữa đến từ những điều chỉnh nhân sự của Carrick. Benjamin Sesko, người được tung vào sân thay Amad Diallo ở phút 60, đã tỏa sáng đúng lúc để định đoạt trận đấu. Đây đã là pha lập công thứ 6 của tiền đạo này trong 7 lần ra sân gần nhất, minh chứng cho vai trò "siêu dự bị" hiệu quả nhất tại Ngoại hạng Anh hiện nay.

Hàng phòng ngự kiên cố với sự xuất sắc của Senne Lammens

Bên cạnh sự sắc bén trên hàng công, sự ổn định của thủ môn Senne Lammens là yếu tố then chốt giúp Man Utd giữ sạch lưới. Người gác đền trẻ tuổi đã liên tục từ chối các nỗ lực dứt điểm từ phía Everton, cho thấy khả năng làm chủ vòng cấm ấn tượng. Màn trình diễn này càng khẳng định quyết định tin dùng Lammens của Carrick là hoàn toàn chính xác, mang lại sự an tâm hơn so với giai đoạn trước của Andre Onana.

Lợi thế từ lịch thi đấu và sự sa sút của các đối thủ

Phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu, huyền thoại Liverpool Jamie Carragher đưa ra những phân tích lạc quan về hành trình còn lại của đội chủ sân Old Trafford. Ông cho rằng Man Utd đang nắm giữ những ưu thế vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Aston Villa, Chelsea hay Liverpool.

"Tôi nghĩ vị trí dự Champions League của Man Utd gần như đã được đảm bảo," Carragher nhận định. "Aston Villa đang có dấu hiệu rơi rụng điểm số. Trong khi đó, cả Liverpool và Chelsea đều phải phân phối sức lực cho đấu trường châu Âu và FA Cup với mật độ thi đấu dày đặc."

Đáng chú ý, việc Man Utd không còn vướng bận ở các giải đấu cúp được xem là một lợi thế vàng. Theo Carragher, sự tập trung tối đa cho Ngoại hạng Anh sẽ giúp các cầu thủ của Michael Carrick duy trì được nền tảng thể lực và sự ổn định cần thiết để cán đích trong top 4 một cách an toàn.