Carrick biến Mason Mount thành hạt nhân tuyến giữa: Man Utd báo hiệu bước ngoặt mới Việc HLV Michael Carrick kéo Mason Mount lùi sâu đá tiền vệ trung tâm không chỉ giúp cựu sao Chelsea lột xác mà còn định hình phong cách kiểm soát cho Man Utd.

Cú ngược dòng 2-1 trước Atletico Madrid tại Stockholm vừa qua không chỉ mang về chiến thắng cho Manchester United nhờ cú đúp của Bryan Mbeumo, mà còn phát đi tín hiệu chiến thuật quan trọng. Việc HLV Michael Carrick xếp Mason Mount đá tiền vệ trung tâm đang trở thành chìa khóa mở ra cuộc cách mạng trong lối chơi của Quỷ đỏ.

Mount đang có một giai đoạn tiền mùa giải ấn tượng. Ảnh: Getty Images.

Từ bản hợp đồng 55 triệu bảng đến vai trò tiền vệ trung tâm

Gia nhập Man Utd từ Chelsea vào năm 2023 với mức phí 55 triệu bảng, Mason Mount từng trải qua giai đoạn khó khăn do chấn thương liên miên. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xuất hiện khi HLV Michael Carrick bắt đầu thử nghiệm cầu thủ này ở vị trí tiền vệ trung tâm thay vì vai trò "số 10" quen thuộc từ những vòng đấu cuối mùa giải trước.

Bên cạnh sự thể hiện của các tài năng trẻ như Shea Lacey hay Leny Yoro, tiền vệ 27 tuổi đang chứng minh sự lột xác mạnh mẽ trong giai đoạn tiền mùa giải. Đá cặp cùng Andrey Santos, Mount thể hiện khả năng điều tiết nhịp độ xuất sắc, mang lại sự điềm tĩnh cùng nền tảng kỹ thuật vững vàng cho khu vực trung tuyến.

Hình bóng Michael Carrick và khả năng thoát pressing

Cách Mount vận hành ở khu vực giữa sân gợi nhớ đến chính hình bóng của HLV Carrick thời còn thi đấu đỉnh cao. Anh thể hiện sự thoải mái đặc biệt khi nhận bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành đối phương, đồng thời sở hữu nhãn quan nhạy bén để bao quát toàn bộ khoảng trống phía trước.

Mount có thể đóng vai trò quan trọng tại Man Utd mùa tới. Ảnh: Getty Images.

Dù thường bị đánh giá thấp hơn các vị trí tấn công trực diện, vai trò lùi sâu của Mount lại đóng nhiệm vụ tối quan trọng. Nhờ khả năng thoát pressing và phân phối bóng mượt mà, cựu sao Chelsea giúp đại diện nước Anh duy trì quyền kiểm soát, liên tục tạo ra các đợt hãm thành với cường độ cao ở khu vực 1/3 sân đối phương.

Tín hiệu cho cuộc cách mạng kiểm soát tại Old Trafford

Sự chuyển dịch vị trí của Mount là minh chứng rõ nét cho tham vọng tái định hình lối chơi từ ban huấn luyện. Carrick đang hướng đến một hệ thống chiến thuật thiên về kiểm soát và áp đặt thế trận, dựa trên lực lượng nhân sự giàu kỹ thuật cá nhân.

Bên cạnh sự cơ động của Mount, Man Utd đang sở hữu những quân bài đạt trạng thái thể lực sung mãn như Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo hay Luke Shaw. Khi kết hợp cùng những nhân tố như Youri Tielemans, Andrey Santos hay mục tiêu tiềm năng Lewis Hall, bộ khung của đội chủ sân Old Trafford đang dần hoàn thiện để hướng tới một lối chơi ban bật mượt mà và bền vững.