CAS bác đơn kháng cáo của Malaysia: Án phạt 11,5 tỷ đồng và cú sốc 7 cầu thủ bị cấm thi đấu Tòa án Trọng tài Thể thao giữ nguyên án phạt nặng sau bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch của FAM, khiến dư luận Malaysia phẫn nộ trước thềm trận đấu với Việt Nam.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa chính thức khép lại hy vọng của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khi bác bỏ đơn kháng cáo liên quan đến vụ bê bối nhập tịch cầu thủ bất hợp pháp. Phán quyết tại Lausanne (Thụy Sĩ) không chỉ giữ nguyên khoản tiền phạt khổng lồ mà còn giáng đòn mạnh vào lực lượng nhân sự của đội bóng này trước những mục tiêu quan trọng trong năm 2026.

Án phạt kỷ lục và lệnh cấm thi đấu 12 tháng

Hội đồng trọng tài CAS kết luận FAM cùng nhóm cầu thủ liên quan đã vi phạm nghiêm trọng Quy tắc kỷ luật của FIFA. Cụ thể, các bên đã sử dụng tài liệu giả mạo để hợp thức hóa tư cách thi đấu quốc tế cho các ngoại binh. Với sai phạm này, FAM buộc phải chấp nhận khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng), mức phạt được đánh giá là tương xứng với quy mô của vụ việc.

Về mặt nhân sự, 7 cầu thủ ngoại binh bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Arrocha, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ phải chịu án cấm thi đấu chính thức trong thời hạn 12 tháng. CAS nhấn mạnh những cầu thủ này không có "mối liên hệ thực sự" với Malaysia, vi phạm nguyên tắc cốt lõi của FIFA về việc đại diện cho một quốc gia.

Tuy nhiên, một điểm điều chỉnh nhẹ từ CAS là cho phép các cầu thủ này tiếp tục tập luyện tại câu lạc bộ chủ quản. Điều này giúp họ duy trì thể trạng, dù không được phép ra sân trong các trận đấu chính thức dưới sự quản lý của FIFA và liên đoàn thành viên.

Làn sóng phẫn nộ từ truyền thông Malaysia

Thất bại pháp lý này đã tạo nên một cơn địa chấn trong dư luận Malaysia. Các tờ báo lớn tại quốc gia này đồng loạt bày tỏ sự thất vọng và dùng những từ ngữ nặng nề để mô tả về vụ bê bối. Tờ Berita Harian nhận định: "Đây là một cú giáng mạnh và đau đớn đối với FAM". Trong khi đó, tờ MakanBola mô tả hình ảnh bóng đá nước nhà đang trở nên "xấu hổ trong mắt quốc tế".

Vụ bê bối khởi nguồn từ năm 2025, khi FAM nỗ lực gia tăng sức mạnh đội tuyển bằng cách làm giả hồ sơ quốc tịch cho ngoại binh. Hành vi này đã bị Ủy ban kỷ luật FIFA phanh phui vào tháng 9 cùng năm. Phán quyết cuối cùng từ CAS đã chính thức đóng lại vụ việc, buộc bóng đá Malaysia phải trả giá đắt cho tham vọng đốt cháy giai đoạn và sự thiếu minh bạch trong quản lý.

Thử thách tâm lý trước cuộc đối đầu với Việt Nam

Bê bối này xảy ra ngay thời điểm Đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị cho các chiến dịch quốc tế quan trọng. Theo lịch trình, trận tái đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 31/3/2026. Áp lực từ phán quyết của CAS chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ và ban huấn luyện Malaysia.

Malaysia đối mặt nhiều ngờ vực trước cuộc tái đấu Việt Nam.

Về phía Đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đòi lại món nợ ở lượt đi. Với lợi thế về sự ổn định và tinh thần, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển sẽ tận dụng được thời cơ khi đối thủ đang rơi vào khủng hoảng pháp lý để giành một kết quả thuận lợi trên sân cỏ.