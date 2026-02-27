CAS bất ngờ hoãn phán quyết vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) lùi thời điểm công bố kết luận về hồ sơ giả của 7 cầu thủ Malaysia sang tuần tới, khiến số phận của 'Harimau Malaya' trở nên bất định.

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) vừa đưa ra quyết định tạm hoãn ban hành phán quyết chính thức liên quan đến vụ bê bối hồ sơ giả của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Thông tin này đang gây chấn động dư luận bóng đá Đông Nam Á, khi số phận của đội tuyển quốc gia nước này đang đứng trước bờ vực bị trừng phạt nặng nề.

Sự thận trọng của CAS trước khối lượng bằng chứng khổng lồ

Theo kế hoạch ban đầu, CAS dự kiến công bố kết luận cuối cùng vào chiều tối ngày 26/2. Tuy nhiên, thời hạn này đã được dời sang tuần sau. Đại diện CAS, bà Vanessa, giải quyết sự hiếu kỳ của truyền thông bằng khẳng định rằng Hội đồng trọng tài cần thêm thời gian để đánh giá kỹ lưỡng các tình tiết phát sinh sau phiên điều trần ngày 26/2.

CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ bê bối nhập tịch của Malaysia.

Các nguồn tin từ CNN Indonesia và Bola Sport cho biết, CAS đang phải xử lý một khối lượng tài liệu và bằng chứng phức tạp liên quan đến tính hợp pháp của các giấy tờ tùy thân. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, sự thận trọng được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo tính công bằng tuyệt đối. Toàn bộ văn bản phán quyết dự kiến sẽ được công khai trên trang web chính thức của CAS vào tuần tới, trừ khi có yêu cầu bảo mật từ các bên liên quan.

Danh sách 7 cầu thủ trong tâm điểm bê bối

Vụ kiện tập trung vào nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng hồ sơ không hợp lệ để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Những cái tên này bao gồm:

Facundo Garces

Rodrigo Holgado

Imanol Machuca

Joao Figueiredo

Gabriel Palmero

Jon Irazabal

Hector Hevel

Nhóm cầu thủ này bị nghi ngờ gian lận giấy tờ để đủ điều kiện ra sân trong các trận đấu then chốt tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Đáng chú ý nhất là trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6/2025 và trận đối đầu với Nepal ngày 25/3/2025. Việc sử dụng nhân sự sai quy định trong các trận đấu chính thức của FIFA và AFC là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về tư cách cầu thủ.

Kịch bản nghiệt ngã cho Malaysia và tác động tới tuyển Việt Nam

Nếu CAS đưa ra phán quyết bất lợi, bóng đá Malaysia sẽ phải đối mặt với những hệ quả mang tính hủy diệt. Theo quy định của FIFA, trong trường hợp bị xác định gian lận, đội tuyển Malaysia (biệt danh Harimau Malaya) có thể bị xử thua 0-3 trong tất cả các trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ nêu trên. Nguy hiểm hơn, Liên đoàn bóng đá Malaysia còn đối mặt với án cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế có thời hạn.

Ở chiều ngược lại, phán quyết này có thể trở thành bước ngoặt lớn cho đội tuyển Việt Nam. Nếu Malaysia bị xử thua, tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm những điểm số quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng FIFA và rộng đường tiến sâu tại các giải đấu châu lục. Hiện tại, toàn bộ khu vực Đông Nam Á đang nín thở chờ đợi quyết định cuối cùng từ Thụy Sĩ vào tuần tới.