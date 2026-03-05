CAS chốt phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia: Phạt nặng FAM, nới lỏng cho cầu thủ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ nhưng cho phép tập luyện, đồng thời phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia 350.000 franc Thụy Sĩ.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne vừa chính thức khép lại một trong những chương đen tối nhất của bóng đá khu vực khi đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm 7 cầu thủ ngoại binh. Quyết định này mang tính lưỡng cực: mở ra cơ hội duy trì sự nghiệp cho các cầu thủ nhưng lại giáng một đòn mạnh vào uy tín và tài chính của cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.

Những cầu thủ nhập tịch Malaysia được giảm nhẹ hình phạt trong bê bối giả mạo hồ sơ.

Nới lỏng lệnh cấm đối với các cầu thủ

Trong phán quyết mới nhất, CAS đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo từ nhóm 7 cầu thủ bao gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Dù vẫn phải chịu án treo giò 12 tháng, nhóm cầu thủ này đã nhận được sự khoan hồng quan trọng về điều kiện hành nghề.

Cụ thể, CAS đã sửa đổi lệnh trừng phạt ban đầu của FIFA, cho phép các cầu thủ này được quyền tham gia tập luyện và các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp khác tại cấp độ câu lạc bộ. Lệnh cấm thi đấu giờ đây chỉ còn hiệu lực đối với các trận đấu chính thức. Điều này giúp các cầu thủ duy trì thể lực và cảm giác bóng thay vì bị cô lập hoàn toàn khỏi môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Về thời gian thi hành án, lệnh cấm chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 3 năm 2026. Đáng chú ý, CAS đã ghi nhận và khấu trừ khoảng thời gian đình chỉ từ ngày 25 tháng 9 năm 2025 đến ngày 26 tháng 1 năm 2026 vào tổng thời gian 12 tháng mà các cầu thủ phải chấp hành.

Đòn giáng tài chính vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM)

Trái ngược với sự nới lỏng dành cho các cá nhân, FAM đã thất bại hoàn toàn trong nỗ lực kháng cáo. CAS bác bỏ mọi yêu cầu từ phía cơ quan này, giữ nguyên trách nhiệm pháp lý đối với những sai phạm nghiêm trọng trong quy trình nhập tịch.

Hệ quả là FAM buộc phải nộp khoản tiền phạt lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 10 tỷ đồng). Đây là cái giá đắt cho những gì mà FAM thừa nhận là "thiếu sót về mặt tổ chức". Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan này đã phải cúi đầu chấp nhận các sai phạm liên quan đến Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Nhìn lại bê bối làm giả hồ sơ gây rúng động

Vụ việc bắt đầu bùng phát từ năm 2025, thời điểm FAM thực hiện chiến dịch nhập tịch ồ ạt 7 ngoại binh nhằm gia tăng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Tuy nhiên, tham vọng "đốt cháy giai đoạn" này đã sớm bị Ủy ban Kỷ luật của FIFA chặn đứng.

Qua điều tra, FIFA xác định FAM và nhóm cầu thủ đã vi phạm nghiêm trọng khi sử dụng các tài liệu giả mạo trong quá trình làm hộ chiếu. Nghiêm trọng hơn, cơ quan quyền lực bóng đá thế giới khẳng định cả 7 cầu thủ này hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ thực tế hay huyết thống nào với quốc gia Đông Nam Á này để đủ điều kiện nhập tịch theo quy định.

Phán quyết vừa đưa ra vào thứ Năm được xem là thông báo về mặt thực thi. Theo quy trình của CAS, các căn cứ pháp lý chi tiết giải thích cho quyết định này sẽ được công bố rộng rãi trong thời gian tới. Đây chắc chắn sẽ là bài học đắt giá cho bóng đá Malaysia nói riêng và các quốc gia đang có ý định lạm dụng chính sách nhập tịch nói chung.