CAS tạm hoãn án phạt của FIFA: Bước ngoặt hiếm thấy cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra quyết định tiền lệ khi tạm hoãn án cấm thi đấu của FIFA đối với 7 ngôi sao nhập tịch, thắp lại hy vọng cho bóng đá Malaysia.

Bóng đá Malaysia vừa đón nhận một thông tin gây chấn động mang tính bước ngoặt pháp lý từ Thụy Sĩ. Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch, một quyết định được đánh giá là cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử tố tụng thể thao quốc tế và khu vực.

Tiền lệ chưa từng có trong lịch sử tố tụng AFC

Trao đổi trên chương trình Sebelas Utama của đài Astro Arena, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor John Paul, nhận định việc CAS chấp thuận các biện pháp khẩn cấp để tạm dừng án phạt là một diễn biến tích cực ngoài mong đợi cho đội tuyển nước này.

Phía AFC khẳng định việc 7 cầu thủ Malaysia được tạm thoát án là việc hiếm thấy.

Ông Windsor, người giữ chức vụ tại AFC từ năm 2015, nhấn mạnh rằng trong gần một thập kỷ qua, chưa từng có trường hợp nào liên quan đến các quyết định của AFC khi kháng cáo lên CAS mà được hưởng quy chế tạm hoãn thi hành án. Việc nhóm cầu thủ của đội tuyển quốc gia Malaysia (Harimau Malaya) được chấp thuận đơn là tiền lệ chưa từng có, mở ra cơ hội chiến thắng khoảng 50-50 trong phiên xét xử chính thức sắp tới.

Cánh cửa trở lại sân cỏ cho dàn sao ngoại lực

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã ban hành án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng đối với nhóm cầu thủ nhập tịch do các cáo buộc vi phạm quy định nghiêm trọng. Danh sách 7 cầu thủ bao gồm:

Facundo Garces

Rodrigo Holgado

Imanol Machuca

Joao Figueiredo

Gabriel Palmero

Jon Irazabal

Hector Hevel

Quyết định mới nhất từ CAS đồng nghĩa với việc án phạt của FIFA tạm thời bị vô hiệu hóa cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Theo thông tin từ Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM), các ngôi sao này hiện đã được phép quay trở lại sân cỏ thi đấu ngay lập tức cho cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Đây được xem là cú hích quan trọng cho tham vọng của bóng đá Malaysia. Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang cần bổ sung lực lượng chất lượng cao cho các mục tiêu quốc tế, việc sở hữu trở lại dàn cầu thủ nhập tịch sẽ giúp huấn luyện viên trưởng có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật quan trọng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào phán quyết sau phiên xét xử chính thức của CAS trong thời gian tới.