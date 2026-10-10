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Casa Pia 0-1 Santa Clara: Santa Clara giành chiến thắng

Văn Thể10/10/2026 16:27

Santa Clara hành quân đến sân Estadio Municipal de Rio Maior với phong độ bất bại cùng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng để đối đầu với đối thủ Casa Pia.

Casa Pia0 - 1Santa ClaraKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Casa Pia tiếp đón Santa Clara.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Casa Pia 48% - 52% Santa Clara, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': José Tavares (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Casa Pia 45% - 55% Santa Clara, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5.

  • 37'Santa Clara ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 40% - 60% Santa Clara, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Casa Pia 44% - 56% Santa Clara, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 50'VAR

    Phút 50': Card upgrade confirmed — David Sousa (Casa Pia).

  • 52'Thẻ đỏ

    Phút 52': David Sousa (Casa Pia) nhận thẻ đỏ.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Casa Pia): Felipe Silva vào sân thay Henrique Araújo.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Santa Clara): Joao Vasconcelos vào sân thay José Tavares.

  • 62'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Casa Pia 47% - 53% Santa Clara, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Henrique Araújo (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 68'Thẻ vàng

    Phút 68': Emanuel Moreira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Santa Clara): Luis Fernando Santos Oliveira vào sân thay Tiago Ribeiro.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Santa Clara): Vitor Hugo Amorim de Assis vào sân thay Vinicius lopes.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Casa Pia): Márcio Gabriel Ferreira Pereira vào sân thay Lawrence Ofori.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Casa Pia): João Goulart vào sân thay Pedro Rosas.

  • 74'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Casa Pia 43% - 57% Santa Clara, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 0 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Santa Clara): Henrique Silva vào sân thay Emanuel Moreira.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Santa Clara): Léo Jacó vào sân thay Brenner Lucas Goncalves Santos.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Casa Pia): Aymen Zouin vào sân thay Mohamed Salah El Boukammiri.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Casa Pia): Evans Maurin vào sân thay Benjamin Pauwels.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Márcio Gabriel Ferreira Pereira (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Santa Clara ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 40% - 60% Santa Clara, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 11, cứu thua 0 - 1.

  • 90+2'BÀN THẮNG! Santa Clara (0-1)

    Phút 90+2': Joao Vasconcelos (Santa Clara) lập công (kiến tạo: Lucas Soares). Tỷ số: 0 - 1.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Joao Vasconcelos (Santa Clara) nhận thẻ vàng.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Andre Geraldes (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+7'Thẻ vàng

    Phút 90+7': Pedro Ferreira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+7'Thẻ vàng

    Phút 90+7': Gonçalo Paciência (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • KTKết thúc: Casa Pia 0-1 Santa Clara

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 04:30 11/10/2026

Casa PiaThống kêSanta Clara
38%
Kiểm soát bóng
62%
5
Dứt điểm
14
2
Trúng đích
2
3
Phạt góc
7
17
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
JoÃ£o Vasconcelos
JoÃ£o Vasconcelos
Santa Clara
1 bàn
Lucas Soares
Lucas Soares
Santa Clara
1 kiến tạo · điểm 7.09
Henrique Silva
Henrique Silva
Santa Clara
Điểm 7.6
Pedro Pacheco
Pedro Pacheco
Santa Clara
Điểm 7.41
Kaly
Kaly
Casa Pia
Điểm 7.37
Guilherme Romão
Guilherme Romão
Santa Clara
Điểm 7.21

Cuộc so tài giữa Casa Pia và Santa Clara diễn ra lúc 21h30 ngày 10/10 trên sân vận động Estadio Municipal de Rio Maior mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện hiện tại của cả hai câu lạc bộ. Trong khi đội khách đang thể hiện màn trình diễn đầy thuyết phục ở nhóm đầu bảng xếp hạng, đội chủ nhà lại đối mặt với chuỗi ngày chật vật tìm kiếm sự ổn định.

Sự tương phản rõ nét về phong độ thi đấu

Bước vào màn so tài này, Santa Clara sở hữu sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi thành tích ấn tượng. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này hoàn toàn bất bại khi giành được 3 trận thắng và 2 trận hòa. Sự chắc chắn trong cách vận hành lối chơi giúp Santa Clara tích lũy được 15 điểm, qua đó chễm chệ ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Tinh thần thi đấu ổn định trên sân khách chính là điểm tựa vững chắc để họ tiếp tục hướng đến kết quả tích cực.

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Casa Pia đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 4 điểm tích lũy được. Thống kê trong 5 lần ra sân gần đây cho thấy Casa Pia chỉ giành được đúng 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại, trong đó có 2 trận thua liên tiếp ở những vòng đấu gần nhất. Hàng thủ thiếu tập trung cùng sự bế tắc trong khâu triển khai bóng khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quý giá.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội khách

Không chỉ thể hiện sự vượt trội về mặt điểm số và vị trí hiện tại, Santa Clara còn chiếm ưu thế rõ ràng khi nhìn vào thành tích đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Santa Clara đã giành tới 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua vỏn vẹn 1 lần.

Lợi thế sân nhà Estadio Municipal de Rio Maior là điểm tựa duy nhất để Casa Pia nỗ lực tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, nếu không thể cải thiện khả năng phòng ngự và sốc lại tinh thần thi đấu sau những kết quả nghèo nàn vừa qua, đội chủ nhà sẽ gặp muôn vàn khó khăn trước một Santa Clara đang duy trì lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và bản lĩnh mỗi khi thi đấu xa nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Casa Pia · 1 thắng1 hòaSanta Clara · 3 thắng
19/04/2026
Casa Pia
0 - 0
Santa Clara
Hòa
06/12/2025
Santa Clara
1 - 0
Casa Pia
SC
01/02/2025
Santa Clara
2 - 1
Casa Pia
SC
24/08/2024
Casa Pia
0 - 2
Santa Clara
SC
29/01/2023
Casa Pia
2 - 1
Santa Clara
CP
Casa Pia
5 trận gần nhất
TBHBB
7
Trận
1-1-5
T-H-B
3
Ghi (TB 0.4)
16
Thủng lưới
Santa Clara
5 trận gần nhất
HTTHT
7
Trận
4-3-0
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto7700+1521TTTTT
2Sporting CP8530+1118THHTT
3Benfica7511+1516BTTTT
4Santa Clara7430+715HTTHT
5Arouca7322+311HBHTB
16Rio Ave7115-104BHBBT
17Casa Pia7115-134TBHBB
18Estoril7025-72BBHBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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