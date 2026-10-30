Casa Pia 0-2 Sporting CP: Sporting CP giành chiến thắng Sporting CP thường gây khó cho Casa Pia khi chạm trán, thắng cả 5 lần gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03h15 ngày 31/10/2026 tại Estadio Municipal de Rio Maior.

Casa Pia 0 - 2 Sporting CP Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Casa Pia tiếp đón Sporting CP.

9' Thẻ vàng Phút 9': David Sousa (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Casa Pia 45% - 55% Sporting CP, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 2.

13' BÀN THẮNG! Sporting CP (0-1) Phút 13': Pedro Lima Barros (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Iván Fresneda). Tỷ số: 0 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': Domingos José Gabriel Bandeira (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Casa Pia 46% - 54% Sporting CP, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3); phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 0.

29' Thẻ vàng Phút 29': Silas Andersen (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Casa Pia 47% - 53% Sporting CP, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Casa Pia): Jérémy Livolant vào sân thay Mohamed Salah El Boukammiri.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Casa Pia 46% - 54% Sporting CP, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 4 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Sporting CP): Geny Catamo vào sân thay Luís Guilherme.

62' Thay người Phút 62' (Sporting CP): Flávio Gonçalves vào sân thay Nestory Irankunda.

62' Thay người Phút 62' (Sporting CP): Issa Doumbia vào sân thay Silas Andersen.

63' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Casa Pia 48% - 52% Sporting CP, dứt điểm 7 - 15 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 5 - 1.

64' Thay người Phút 64' (Casa Pia): Márcio Gabriel Ferreira Pereira vào sân thay Lawrence Ofori.

74' Thay người Phút 74' (Casa Pia): Abdu Dafe vào sân thay Benjamin Pauwels.

76' Thay người Phút 76' (Sporting CP): João Simões vào sân thay Pedro Lima Barros.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Casa Pia 46% - 54% Sporting CP, dứt điểm 10 - 19 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 8 - 2.

85' Thay người Phút 85' (Casa Pia): Alassana Jatta vào sân thay Henrique Araújo.

85' Thay người Phút 85' (Casa Pia): Cassiano vào sân thay David Sousa.

86' Thay người Phút 86' (Sporting CP): Fotis Ioannidis vào sân thay Luis Suárez.

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Casa Pia 44% - 56% Sporting CP, dứt điểm 12 - 22 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 9 - 2.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Maximiliano Araujo (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Foul).

90+4' BÀN THẮNG! Sporting CP (0-2) Phút 90+4': Geny Catamo (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Iván Fresneda). Tỷ số: 0 - 2.

KT Kết thúc: Casa Pia 0-2 Sporting CP Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 05:15 31/10/2026

Đội hình chính thức Casa Pia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Coelho Sporting CP Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges 1 P. Sequeira 18 Geraldes 3 Kaly 43 David Sousa 75 Pedro Rosas 24 S. Pérez 80 L. Ofori 11 El Boukammiri 70 João Pedro Seno Luís Rêgo 77 B. Pauwels 9 Henrique Araújo 30 Kaique 22 Iván Fresneda 72 Eduardo Quaresma 25 Gonçalo Inácio 20 M. Araújo 5 Sergi Altimira 4 S. Andersen 31 Luis Guilherme 21 Pedro Lima 19 N. Irankunda 97 L. Suárez Dự bị Casa Pia 19 K. Prieto 90 Cassiano 16 Silvi 59 Abdu Dafe 44 Felipe Silva 8 Gabi Pereira 4 João Goulart 20 A. Jatta 98 JP Sporting CP 8 João Simões 1 Rui Silva 9 Rafael Ferreira Nel 7 F. Ioannidis 58 Flávio Gonçalves 73 Eduardo Felicíssimo 77 I. Doumbia 28 J. Derry 10 Geny Catamo Cập nhật đội hình lúc 02:47 31/10/2026

Casa Pia Thống kê Sporting CP 45% Kiểm soát bóng 55% 12 Dứt điểm 23 2 Trúng đích 11 3 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 2 9 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Pedro Lima Sporting CP 1 bàn Geny Catamo Sporting CP 1 bàn Iván Fresneda Sporting CP 2 kiến tạo · điểm 8.94 P. Sequeira Casa Pia Điểm 8.39 I. Doumbia Sporting CP Điểm 7.6 Sergi Altimira Sporting CP Điểm 7.2

Sporting CP thường gây khó cho Casa Pia trong các lần chạm trán: trong 5 lần đối đầu gần nhất, Casa Pia chưa có nổi một trận thắng hay hòa, còn Sporting CP thắng cả 5. Trận đấu diễn ra lúc 03h15 ngày 31/10/2026 trên sân Estadio Municipal de Rio Maior.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Sporting CP

Con số 5 trận thắng trên 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy khoảng cách lớn giữa hai đội trong thời gian qua. Casa Pia không tìm được điểm nào trước đối thủ này, dù là một trận hòa.

Vì vậy, đội chủ nhà bước vào trận lần này với áp lực phải phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi. Ngược lại, Sporting CP mang theo lợi thế tâm lý rõ rệt.

Phong độ: cả hai đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Casa Pia thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần đây. Đội chủ nhà đang thắng 2 trận gần nhất, sau khi thua một trận và thắng một trận trước đó. Trận thua cũ nhất trong chuỗi này cho thấy phong độ của họ chưa thật sự ổn định.

Sporting CP cũng thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, diễn biến của họ khác: đội khách thắng trận gần nhất sau khi thua 2 trận liên tiếp, trước đó là 2 chiến thắng. Chiến thắng gần nhất vì thế có ý nghĩa giúp họ cắt đứt mạch thua ngắn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Sporting CP đang đứng thứ 3 với 18 điểm. Casa Pia xếp thứ 16 với 7 điểm, kém đối thủ 11 điểm.

Chênh lệch này phản ánh sự khác biệt về hiệu quả tích lũy điểm giữa hai đội ở giai đoạn hiện tại. Casa Pia đang ở nhóm cuối bảng, trong khi Sporting CP bám sát nhóm dẫn đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chủ nhà, thử thách lớn nhất là xử lý tâm lý từ chuỗi 5 trận không có điểm trước Sporting CP. Nếu duy trì được phong độ của 2 trận thắng gần nhất, Casa Pia có cơ sở để cải thiện kết quả đối đầu.

Với đội khách, điều quan trọng là giữ được sự ổn định sau giai đoạn thua 2 trận liên tiếp mà họ đã vượt qua. Lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu giúp Sporting CP có nền tảng vững hơn.

Nhận định

Xét tổng thể, Sporting CP vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thế đối đầu áp đảo, thứ hạng cao hơn và khoảng cách 11 điểm. Dù vậy, phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, nên Casa Pia vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu duy trì được mạch thắng. Câu hỏi đặt ra là liệu đội khách có tiếp tục duy trì ưu thế quen thuộc hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Casa Pia · 0 thắng 0 hòa Sporting CP · 5 thắng Sporting CP 3 - 0 Casa Pia SC Casa Pia 0 - 2 Sporting CP SC Casa Pia 1 - 3 Sporting CP SC Sporting CP 2 - 0 Casa Pia SC Sporting CP 8 - 0 Casa Pia SC

Casa Pia 5 trận gần nhất T T B T B 9 Trận 2-1-6 T-H-B 5 Ghi (TB 0.6) 17 Thủng lưới Sporting CP 5 trận gần nhất T B B T T 9 Trận 5-3-1 T-H-B 21 Ghi (TB 2.3) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 9 9 0 0 +17 27 T T T T T 2 Benfica 9 7 1 1 +18 22 T T B T T 3 Sporting CP 9 5 3 1 +10 18 B T H H T 4 Santa Clara 9 5 3 1 +7 18 B T H T T … 15 Nacional 9 2 1 6 -8 7 T B B B B 16 Casa Pia 9 2 1 6 -12 7 T B T B H 17 Rio Ave 9 2 1 6 -13 7 B T B H B …