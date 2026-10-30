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Casa Pia 0-2 Sporting CP: Sporting CP giành chiến thắng

Văn Thể30/10/2026 22:14

Sporting CP thường gây khó cho Casa Pia khi chạm trán, thắng cả 5 lần gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03h15 ngày 31/10/2026 tại Estadio Municipal de Rio Maior.

Casa Pia0 - 2Sporting CPKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Casa Pia tiếp đón Sporting CP.

  • 9'Thẻ vàng

    Phút 9': David Sousa (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Casa Pia 45% - 55% Sporting CP, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 2.

  • 13'BÀN THẮNG! Sporting CP (0-1)

    Phút 13': Pedro Lima Barros (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Iván Fresneda). Tỷ số: 0 - 1.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Domingos José Gabriel Bandeira (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Casa Pia 46% - 54% Sporting CP, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3); phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Silas Andersen (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Sporting CP ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 47% - 53% Sporting CP, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 3 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Casa Pia): Jérémy Livolant vào sân thay Mohamed Salah El Boukammiri.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Sporting CP ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 46% - 54% Sporting CP, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 4 - 0.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Sporting CP): Geny Catamo vào sân thay Luís Guilherme.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Sporting CP): Flávio Gonçalves vào sân thay Nestory Irankunda.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Sporting CP): Issa Doumbia vào sân thay Silas Andersen.

  • 63'Sporting CP ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 48% - 52% Sporting CP, dứt điểm 7 - 15 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 5 - 1.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Casa Pia): Márcio Gabriel Ferreira Pereira vào sân thay Lawrence Ofori.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Casa Pia): Abdu Dafe vào sân thay Benjamin Pauwels.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Sporting CP): João Simões vào sân thay Pedro Lima Barros.

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Casa Pia 46% - 54% Sporting CP, dứt điểm 10 - 19 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 8 - 2.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Casa Pia): Alassana Jatta vào sân thay Henrique Araújo.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Casa Pia): Cassiano vào sân thay David Sousa.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Sporting CP): Fotis Ioannidis vào sân thay Luis Suárez.

  • 89'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Casa Pia 44% - 56% Sporting CP, dứt điểm 12 - 22 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 9 - 2.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Maximiliano Araujo (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+4'BÀN THẮNG! Sporting CP (0-2)

    Phút 90+4': Geny Catamo (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Iván Fresneda). Tỷ số: 0 - 2.

  • KTKết thúc: Casa Pia 0-2 Sporting CP

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 05:15 31/10/2026

Đội hình chính thức
Casa Pia
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Coelho
Sporting CP
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges
1
P. Sequeira
18
Geraldes
3
Kaly
43
David Sousa
75
Pedro Rosas
24
S. Pérez
80
L. Ofori
11
El Boukammiri
70
João Pedro Seno Luís Rêgo
77
B. Pauwels
9
Henrique Araújo
30
Kaique
22
Iván Fresneda
72
Eduardo Quaresma
25
Gonçalo Inácio
20
M. Araújo
5
Sergi Altimira
4
S. Andersen
31
Luis Guilherme
21
Pedro Lima
19
N. Irankunda
97
L. Suárez
Dự bị
Casa Pia
19 K. Prieto90 Cassiano16 Silvi59 Abdu Dafe44 Felipe Silva8 Gabi Pereira4 João Goulart20 A. Jatta98 JP
Sporting CP
8 João Simões1 Rui Silva9 Rafael Ferreira Nel7 F. Ioannidis58 Flávio Gonçalves73 Eduardo Felicíssimo77 I. Doumbia28 J. Derry10 Geny Catamo
Cập nhật đội hình lúc 02:47 31/10/2026
Casa PiaThống kêSporting CP
45%
Kiểm soát bóng
55%
12
Dứt điểm
23
2
Trúng đích
11
3
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
14
0
Việt vị
2
9
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Pedro Lima
Pedro Lima
Sporting CP
1 bàn
Geny Catamo
Geny Catamo
Sporting CP
1 bàn
Iván Fresneda
Iván Fresneda
Sporting CP
2 kiến tạo · điểm 8.94
P. Sequeira
P. Sequeira
Casa Pia
Điểm 8.39
I. Doumbia
I. Doumbia
Sporting CP
Điểm 7.6
Sergi Altimira
Sergi Altimira
Sporting CP
Điểm 7.2

Sporting CP thường gây khó cho Casa Pia trong các lần chạm trán: trong 5 lần đối đầu gần nhất, Casa Pia chưa có nổi một trận thắng hay hòa, còn Sporting CP thắng cả 5. Trận đấu diễn ra lúc 03h15 ngày 31/10/2026 trên sân Estadio Municipal de Rio Maior.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Sporting CP

Con số 5 trận thắng trên 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy khoảng cách lớn giữa hai đội trong thời gian qua. Casa Pia không tìm được điểm nào trước đối thủ này, dù là một trận hòa.

Vì vậy, đội chủ nhà bước vào trận lần này với áp lực phải phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi. Ngược lại, Sporting CP mang theo lợi thế tâm lý rõ rệt.

Phong độ: cả hai đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Casa Pia thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần đây. Đội chủ nhà đang thắng 2 trận gần nhất, sau khi thua một trận và thắng một trận trước đó. Trận thua cũ nhất trong chuỗi này cho thấy phong độ của họ chưa thật sự ổn định.

Sporting CP cũng thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, diễn biến của họ khác: đội khách thắng trận gần nhất sau khi thua 2 trận liên tiếp, trước đó là 2 chiến thắng. Chiến thắng gần nhất vì thế có ý nghĩa giúp họ cắt đứt mạch thua ngắn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Sporting CP đang đứng thứ 3 với 18 điểm. Casa Pia xếp thứ 16 với 7 điểm, kém đối thủ 11 điểm.

Chênh lệch này phản ánh sự khác biệt về hiệu quả tích lũy điểm giữa hai đội ở giai đoạn hiện tại. Casa Pia đang ở nhóm cuối bảng, trong khi Sporting CP bám sát nhóm dẫn đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chủ nhà, thử thách lớn nhất là xử lý tâm lý từ chuỗi 5 trận không có điểm trước Sporting CP. Nếu duy trì được phong độ của 2 trận thắng gần nhất, Casa Pia có cơ sở để cải thiện kết quả đối đầu.

Với đội khách, điều quan trọng là giữ được sự ổn định sau giai đoạn thua 2 trận liên tiếp mà họ đã vượt qua. Lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu giúp Sporting CP có nền tảng vững hơn.

Nhận định

Xét tổng thể, Sporting CP vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thế đối đầu áp đảo, thứ hạng cao hơn và khoảng cách 11 điểm. Dù vậy, phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, nên Casa Pia vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu duy trì được mạch thắng. Câu hỏi đặt ra là liệu đội khách có tiếp tục duy trì ưu thế quen thuộc hay không.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Casa Pia · 0 thắng0 hòaSporting CP · 5 thắng
17/01/2026
Sporting CP
3 - 0
Casa Pia
SC
09/08/2025
Casa Pia
0 - 2
Sporting CP
SC
10/03/2025
Casa Pia
1 - 3
Sporting CP
SC
06/10/2024
Sporting CP
2 - 0
Casa Pia
SC
30/01/2024
Sporting CP
8 - 0
Casa Pia
SC
Casa Pia
5 trận gần nhất
TTBTB
9
Trận
2-1-6
T-H-B
5
Ghi (TB 0.6)
17
Thủng lưới
Sporting CP
5 trận gần nhất
TBBTT
9
Trận
5-3-1
T-H-B
21
Ghi (TB 2.3)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto9900+1727TTTTT
2Benfica9711+1822TTBTT
3Sporting CP9531+1018BTHHT
4Santa Clara9531+718BTHTT
15Nacional9216-87TBBBB
16Casa Pia9216-127TBTBH
17Rio Ave9216-137BTBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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