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Casa Pia 1-4 FC Porto: FC Porto giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 19:20

Casa Pia đối mặt thử thách lớn khi chạm trán đội đầu bảng FC Porto lúc 00:00 ngày 13/09/2026, với quyết tâm cắt đứt chuỗi trận không thắng kéo dài thời gian qua.

Casa Pia1 - 4FC PortoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Casa Pia tiếp đón FC Porto.

  • 12'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 30% - 70% FC Porto, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 1.

  • 24'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 28% - 72% FC Porto, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 5 - 1.

  • 36'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 33% - 67% FC Porto, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 43'BÀN THẮNG! Casa Pia (1-0)

    Phút 43': Henrique Araújo (Casa Pia) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Jakub Kiwior (FC Porto) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 45+3'BÀN THẮNG! FC Porto (1-1)

    Phút 45+3': André Silva (FC Porto) lập công (kiến tạo: Pablo Rosario). Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 31% - 69% FC Porto, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 8; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Domingos José Gabriel Bandeira (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Andre Geraldes (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 60'BÀN THẮNG! FC Porto (1-2)

    Phút 60': Jakub Kiwior (FC Porto) lập công (kiến tạo: Gabri Veiga). Tỷ số: 1 - 2.

  • 61'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 34% - 66% FC Porto, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 10; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (FC Porto): Borja Sainz vào sân thay William Gomes.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (FC Porto): Santiago Giménez vào sân thay André Silva.

  • 66'BÀN THẮNG! FC Porto (1-3)

    Phút 66': Borja Sainz (FC Porto) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Casa Pia): Evans Maurin vào sân thay Benjamin Pauwels.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (FC Porto): Alan Gonzalo Varela vào sân thay Hwang In-Beom.

  • 73'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 35% - 65% FC Porto, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 10; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Casa Pia): João Pedro vào sân thay Mohamed Salah El Boukammiri.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Casa Pia): Cassiano vào sân thay Henrique Araújo.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (FC Porto): Seko Fofana vào sân thay Gabri Veiga.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (FC Porto): Martim Fernandes vào sân thay Alberto Costa.

  • 85'FC Porto ép sân

    Cầm bóng: Casa Pia 39% - 61% FC Porto, dứt điểm 14 - 16 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 10; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 0 - 3.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': David Sousa (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Casa Pia): Aymen Zouin vào sân thay João Rego.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': Ivan Mandic (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+1'BÀN THẮNG! FC Porto (1-4)

    Phút 90+1': Santiago Giménez (FC Porto) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 4.

  • KTKết thúc: Casa Pia 1-4 FC Porto

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 02:00 13/09/2026

Đội hình chính thức
Casa Pia
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Coelho
FC Porto
Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli
95
Ivan Mandić
18
Geraldes
3
Kaly
43
David Sousa
75
Pedro Rosas
16
Silvi
80
L. Ofori
11
El Boukammiri
70
João Pedro Seno Luís Rêgo
77
B. Pauwels
9
Henrique Araújo
99
Diogo Costa
20
Alberto Baio
5
J. Bednarek
4
J. Kiwior
74
Francisco Moura
16
Hwang In-Beom
13
P. Rosario
10
Gabri Veiga
7
William
19
André Silva
11
Pepê Aquino
Dự bị
Casa Pia
4 João Goulart8 Gabi Pereira90 Cassiano59 Abdu Dafe10 Rochinha20 A. Jatta17 E. Maurin19 K. Prieto24 S. Pérez
FC Porto
33 Souza42 S. Fofana29 S. Giménez52 Martim Fernandes14 Cláudio Ramos21 D. Prpić18 N. Pérez17 Borja Sainz22 A. Varela
Cập nhật đội hình lúc 23:35 12/09/2026
Casa PiaThống kêFC Porto
38%
Kiểm soát bóng
62%
15
Dứt điểm
17
5
Trúng đích
4
5
Phạt góc
10
13
Phạm lỗi
10
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
André Silva
André Silva
FC Porto
1 bàn
S. Giménez
S. Giménez
FC Porto
1 bàn
Borja Sainz
Borja Sainz
FC Porto
1 bàn
J. Kiwior
J. Kiwior
FC Porto
1 bàn
Henrique Araújo
Henrique Araújo
Casa Pia
1 bàn
Gabri Veiga
Gabri Veiga
FC Porto
1 kiến tạo · điểm 7.17

Trận so tài giữa Casa Pia và FC Porto diễn ra vào lúc 00:00 ngày 13/09/2026 đặt hai đội bóng vào hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Bước vào vòng đấu này, nhiệm vụ cấp thiết của Casa Pia là phải tìm cách chấm dứt chuỗi trận không thắng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, thử thách dành cho đội chủ nhà sẽ vô cùng nan giải khi đối thủ của họ là một FC Porto đang duy trì phong độ vượt trội trên đỉnh bảng xếp hạng.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng và sự tương phản phong độ

Bức tranh toàn cảnh trước giờ bóng lăn phản ánh sự chênh lệch đáng kể về mặt điểm số cũng như vị trí giữa hai câu lạc bộ. FC Porto đang chễm chệ ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 15 điểm tuyệt đối, thể hiện sức mạnh vượt trội của ứng viên hàng đầu. Ở chiều ngược lại, Casa Pia đang chìm ở vị trí thứ 18 khi mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm kể từ đầu chiến dịch.

Sự tương phản này càng hiện rõ hơn khi nhìn vào màn trình diễn trong 5 trận đấu gần nhất của đôi bên. Đội khách FC Porto duy trì sự ổn định tối đa với thành tích toàn thắng cả 5 trận, cho thấy lối chơi gắn kết và sức tấn công sắc sảo. Trái lại, Casa Pia trải qua giai đoạn đáng quên khi không giành nổi một chiến thắng nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó họ phải nhận 4 thất bại và chỉ có được 1 trận hòa.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Không chỉ lép vế về phong độ hiện tại, Casa Pia còn phải đối diện với sức ép từ thành tích đối đầu trong quá khứ. Thống kê qua 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng FC Porto đã chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng. Trong khi đó, Casa Pia chỉ có đúng 1 lần ca khúc khải hoàn và chưa từng có kết quả hòa xuất hiện trong chuỗi trận này.

Dù vậy, chiến thắng duy nhất trong 5 lần gặp gỡ trước đây phần nào mang lại điểm tựa tinh thần cho đội chủ nhà. Để nuôi hy vọng ngắt mạch bất thắng trước một tập thể đang thăng hoa như FC Porto, Casa Pia bắt buộc phải cải thiện tối đa khả năng phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội lên bóng.

Kỳ vọng vào sự chuyển biến chiến thuật

Đối diện với đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng, Casa Pia nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi chặt chẽ, chủ động lùi sâu đội hình để hạn chế khoảng trống của các chân sút đội khách. Việc giữ cự ly đội hình kỷ luật và phong tỏa các hướng tấn công trung lộ của FC Porto sẽ là chìa khóa để Casa Pia hướng tới một kết quả khả quan.

Bên phía đối diện, FC Porto với tâm thế tự tin chắc chắn sẽ dâng cao nhằm áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu. Khả năng kiểm soát nhịp độ và sự đa dạng trong các phương án tiếp cận cầu môn là vũ khí giúp đội bóng này nhắm tới việc bảo vệ ngôi đầu, trong khi Casa Pia cần một màn trình diễn quả cảm để tìm lại niềm vui chiến thắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Casa Pia · 1 thắng0 hòaFC Porto · 4 thắng
03/02/2026
Casa Pia
2 - 1
FC Porto
CP
25/08/2025
FC Porto
4 - 0
Casa Pia
FP
13/04/2025
Casa Pia
0 - 1
FC Porto
FP
03/12/2024
FC Porto
2 - 0
Casa Pia
FP
22/04/2024
Casa Pia
1 - 2
FC Porto
FP
Casa Pia
5 trận gần nhất
HBBBB
5
Trận
0-1-4
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
11
Thủng lưới
FC Porto
5 trận gần nhất
BTTTT
5
Trận
5-0-0
T-H-B
11
Ghi (TB 2.2)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto5500+1015TTTTT
2Benfica5410+1513TTTTH
3Sporting CP5410+913TTTTH
17Alverca5023-52BHBHB
18Casa Pia5014-111HBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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