Casa Pia 1-4 FC Porto: FC Porto giành chiến thắng Casa Pia đối mặt thử thách lớn khi chạm trán đội đầu bảng FC Porto lúc 00:00 ngày 13/09/2026, với quyết tâm cắt đứt chuỗi trận không thắng kéo dài thời gian qua.

Casa Pia 1 - 4 FC Porto Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Casa Pia tiếp đón FC Porto.

12' FC Porto ép sân Cầm bóng: Casa Pia 30% - 70% FC Porto, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 1.

24' FC Porto ép sân Cầm bóng: Casa Pia 28% - 72% FC Porto, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 5 - 1.

36' FC Porto ép sân Cầm bóng: Casa Pia 33% - 67% FC Porto, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

43' BÀN THẮNG! Casa Pia (1-0) Phút 43': Henrique Araújo (Casa Pia) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': Jakub Kiwior (FC Porto) nhận thẻ vàng (Dissent).

45+3' BÀN THẮNG! FC Porto (1-1) Phút 45+3': André Silva (FC Porto) lập công (kiến tạo: Pablo Rosario). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' FC Porto ép sân Cầm bóng: Casa Pia 31% - 69% FC Porto, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 8; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 1.

53' Thẻ vàng Phút 53': Domingos José Gabriel Bandeira (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

54' Thẻ vàng Phút 54': Andre Geraldes (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Dissent).

60' BÀN THẮNG! FC Porto (1-2) Phút 60': Jakub Kiwior (FC Porto) lập công (kiến tạo: Gabri Veiga). Tỷ số: 1 - 2.

61' FC Porto ép sân Cầm bóng: Casa Pia 34% - 66% FC Porto, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 10; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 2.

62' Thay người Phút 62' (FC Porto): Borja Sainz vào sân thay William Gomes.

62' Thay người Phút 62' (FC Porto): Santiago Giménez vào sân thay André Silva.

66' BÀN THẮNG! FC Porto (1-3) Phút 66': Borja Sainz (FC Porto) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

68' Thay người Phút 68' (Casa Pia): Evans Maurin vào sân thay Benjamin Pauwels.

70' Thay người Phút 70' (FC Porto): Alan Gonzalo Varela vào sân thay Hwang In-Beom.

73' FC Porto ép sân Cầm bóng: Casa Pia 35% - 65% FC Porto, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 10; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Casa Pia): João Pedro vào sân thay Mohamed Salah El Boukammiri.

74' Thay người Phút 74' (Casa Pia): Cassiano vào sân thay Henrique Araújo.

80' Thay người Phút 80' (FC Porto): Seko Fofana vào sân thay Gabri Veiga.

80' Thay người Phút 80' (FC Porto): Martim Fernandes vào sân thay Alberto Costa.

85' FC Porto ép sân Cầm bóng: Casa Pia 39% - 61% FC Porto, dứt điểm 14 - 16 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 10; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 0 - 3.

87' Thẻ vàng Phút 87': David Sousa (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thay người Phút 88' (Casa Pia): Aymen Zouin vào sân thay João Rego.

90' Thẻ vàng Phút 90': Ivan Mandic (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

90+1' BÀN THẮNG! FC Porto (1-4) Phút 90+1': Santiago Giménez (FC Porto) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 4.

KT Kết thúc: Casa Pia 1-4 FC Porto Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 02:00 13/09/2026

Đội hình chính thức Casa Pia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Coelho FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli 95 Ivan Mandić 18 Geraldes 3 Kaly 43 David Sousa 75 Pedro Rosas 16 Silvi 80 L. Ofori 11 El Boukammiri 70 João Pedro Seno Luís Rêgo 77 B. Pauwels 9 Henrique Araújo 99 Diogo Costa 20 Alberto Baio 5 J. Bednarek 4 J. Kiwior 74 Francisco Moura 16 Hwang In-Beom 13 P. Rosario 10 Gabri Veiga 7 William 19 André Silva 11 Pepê Aquino Dự bị Casa Pia 4 João Goulart 8 Gabi Pereira 90 Cassiano 59 Abdu Dafe 10 Rochinha 20 A. Jatta 17 E. Maurin 19 K. Prieto 24 S. Pérez FC Porto 33 Souza 42 S. Fofana 29 S. Giménez 52 Martim Fernandes 14 Cláudio Ramos 21 D. Prpić 18 N. Pérez 17 Borja Sainz 22 A. Varela Cập nhật đội hình lúc 23:35 12/09/2026

Casa Pia Thống kê FC Porto 38% Kiểm soát bóng 62% 15 Dứt điểm 17 5 Trúng đích 4 5 Phạt góc 10 13 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật André Silva FC Porto 1 bàn S. Giménez FC Porto 1 bàn Borja Sainz FC Porto 1 bàn J. Kiwior FC Porto 1 bàn Henrique Araújo Casa Pia 1 bàn Gabri Veiga FC Porto 1 kiến tạo · điểm 7.17

Trận so tài giữa Casa Pia và FC Porto diễn ra vào lúc 00:00 ngày 13/09/2026 đặt hai đội bóng vào hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Bước vào vòng đấu này, nhiệm vụ cấp thiết của Casa Pia là phải tìm cách chấm dứt chuỗi trận không thắng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, thử thách dành cho đội chủ nhà sẽ vô cùng nan giải khi đối thủ của họ là một FC Porto đang duy trì phong độ vượt trội trên đỉnh bảng xếp hạng.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng và sự tương phản phong độ

Bức tranh toàn cảnh trước giờ bóng lăn phản ánh sự chênh lệch đáng kể về mặt điểm số cũng như vị trí giữa hai câu lạc bộ. FC Porto đang chễm chệ ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 15 điểm tuyệt đối, thể hiện sức mạnh vượt trội của ứng viên hàng đầu. Ở chiều ngược lại, Casa Pia đang chìm ở vị trí thứ 18 khi mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm kể từ đầu chiến dịch.

Sự tương phản này càng hiện rõ hơn khi nhìn vào màn trình diễn trong 5 trận đấu gần nhất của đôi bên. Đội khách FC Porto duy trì sự ổn định tối đa với thành tích toàn thắng cả 5 trận, cho thấy lối chơi gắn kết và sức tấn công sắc sảo. Trái lại, Casa Pia trải qua giai đoạn đáng quên khi không giành nổi một chiến thắng nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó họ phải nhận 4 thất bại và chỉ có được 1 trận hòa.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Không chỉ lép vế về phong độ hiện tại, Casa Pia còn phải đối diện với sức ép từ thành tích đối đầu trong quá khứ. Thống kê qua 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng FC Porto đã chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng. Trong khi đó, Casa Pia chỉ có đúng 1 lần ca khúc khải hoàn và chưa từng có kết quả hòa xuất hiện trong chuỗi trận này.

Dù vậy, chiến thắng duy nhất trong 5 lần gặp gỡ trước đây phần nào mang lại điểm tựa tinh thần cho đội chủ nhà. Để nuôi hy vọng ngắt mạch bất thắng trước một tập thể đang thăng hoa như FC Porto, Casa Pia bắt buộc phải cải thiện tối đa khả năng phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội lên bóng.

Kỳ vọng vào sự chuyển biến chiến thuật

Đối diện với đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng, Casa Pia nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi chặt chẽ, chủ động lùi sâu đội hình để hạn chế khoảng trống của các chân sút đội khách. Việc giữ cự ly đội hình kỷ luật và phong tỏa các hướng tấn công trung lộ của FC Porto sẽ là chìa khóa để Casa Pia hướng tới một kết quả khả quan.

Bên phía đối diện, FC Porto với tâm thế tự tin chắc chắn sẽ dâng cao nhằm áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu. Khả năng kiểm soát nhịp độ và sự đa dạng trong các phương án tiếp cận cầu môn là vũ khí giúp đội bóng này nhắm tới việc bảo vệ ngôi đầu, trong khi Casa Pia cần một màn trình diễn quả cảm để tìm lại niềm vui chiến thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Casa Pia · 1 thắng 0 hòa FC Porto · 4 thắng Casa Pia 2 - 1 FC Porto CP FC Porto 4 - 0 Casa Pia FP Casa Pia 0 - 1 FC Porto FP FC Porto 2 - 0 Casa Pia FP Casa Pia 1 - 2 FC Porto FP

Casa Pia 5 trận gần nhất H B B B B 5 Trận 0-1-4 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 11 Thủng lưới FC Porto 5 trận gần nhất B T T T T 5 Trận 5-0-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Benfica 5 4 1 0 +15 13 T T T T H 3 Sporting CP 5 4 1 0 +9 13 T T T T H … 17 Alverca 5 0 2 3 -5 2 B H B H B 18 Casa Pia 5 0 1 4 -11 1 H B B B B