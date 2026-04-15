Casemiro đạt thỏa thuận kỷ lục tại Inter Miami, Arsenal quyết đấu chiêu mộ Anthony Gordon Tiền vệ Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford để nhận mức lương 94 triệu USD tại Mỹ, trong khi Arsenal đối đầu Bayern Munich trong cuộc đua giành chữ ký Anthony Gordon.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ khi các ngôi sao lớn dần xác định tương lai. Tâm điểm thuộc về Casemiro, người đã chọn giải Nhà nghề Mỹ (MLS) làm bến đỗ tiếp theo, cùng với đó là những toan tính chiến lược của Arsenal và Real Madrid cho mùa hè 2025.

Casemiro và bản hợp đồng bom tấn tại Inter Miami

Kỷ nguyên của Casemiro tại Ngoại hạng Anh đang dần đi đến hồi kết. Tiền vệ người Brazil đã chính thức đạt thỏa thuận gia nhập Inter Miami sau khi rời Manchester United vào cuối mùa giải năm nay. Đáng chú ý, tại đội bóng mới, Casemiro sẽ nhận mức lương lên tới 94 triệu USD mỗi năm, con số cao gấp đôi thu nhập hiện tại của anh ở sân Old Trafford.

Việc chuyển sang Mỹ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ mà còn giúp tiền vệ này có cơ hội sát cánh cùng Lionel Messi. Đây được xem là bước đi cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của cựu ngôi sao Real Madrid, sau khi đã no nê danh hiệu tại châu Âu.

Arsenal tranh giành Anthony Gordon

Tại London, Arsenal đang thể hiện quyết tâm tăng cường hỏa lực cho hành lang cánh. Pháo thủ đã đưa Anthony Gordon vào danh sách mục tiêu ưu tiên và dự kiến sẽ gửi lời đề nghị chính thức trong vài tháng tới. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mikel Arteta sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Bayern Munich.

Newcastle United hiện đang ở vị thế khó khăn trong việc giữ chân ngôi sao sáng giá nhất của mình. Ngoài Arsenal và Bayern, cả Chelsea lẫn Liverpool cũng đang theo dõi sát sao tình hình để sẵn sàng nhảy vào cuộc đua nếu nhận được tín hiệu khả quan về mức giá.

Khát khao trở về Bernabeu của Achraf Hakimi

Hàng phòng ngự Real Madrid có thể sẽ đón chào một "người cũ" đầy chất lượng. Achraf Hakimi đã công khai nguyện vọng được rời PSG để trở lại khoác áo đội bóng thời thơ ấu ngay trong mùa hè 2025. Tuyển thủ Morocco luôn khao khát được cống hiến cho sân Bernabeu một lần nữa, nhất là trong bối cảnh Dani Carvajal đã luống tuổi và sắp ra đi.

Những biến động đáng chú ý khác tại châu Âu

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều thương vụ tiềm năng mang tính bước ngoặt:

Trao đổi Leao - Torres: Barcelona đang cân nhắc đề nghị từ AC Milan về việc trao đổi Rafael Leao lấy Ferran Torres. Ngôi sao người Bồ Đào Nha Leao được cho là rất hào hứng với viễn cảnh thử sức tại La Liga.

Manuel Neuer đến Ngoại hạng Anh: Một thông tin gây sốc khi Brighton & Hove Albion nổi lên như bến đỗ tiềm năng cho huyền thoại 38 tuổi Manuel Neuer sau khi anh chia tay Bayern Munich.

Manuel Ugarte chọn Juventus: Dù được Newcastle và Tottenham săn đón, tiền vệ của Manchester United vẫn ưu tiên chuyển đến Serie A để khoác áo Juventus nhằm tìm lại phong độ.

Cuộc đua giành Morten Hjulmand: Liverpool đã chính thức gia nhập cuộc đua cùng Manchester United để giành chữ ký của thủ quân Sporting CP. Đây là phương án được Liverpool nhắm tới để củng cố tuyến giữa.

Ngoài ra, Manchester City đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tài năng trẻ 16 tuổi Eduardo Conceicao từ Palmeiras, trong khi Ousmane Dembele cũng đang cân nhắc khả năng rời PSG để sang Ngoại hạng Anh hoặc Saudi Arabia thi đấu.