Casemiro hồi sinh ngoạn mục tại Man Utd: Lời chia tay kiêu hãnh của một nhà vô địch Từ vị thế kẻ bị gạt bỏ, Casemiro lột xác trở thành chân sút hiệu quả thứ hai của Quỷ đỏ trước khi quyết định rời Old Trafford trên đỉnh cao vào cuối mùa giải.

Casemiro đã chọn cách rời Manchester United không phải với tư cách một kẻ hết thời, mà là một chiến binh vừa hoàn thành màn lột xác ngoạn mục nhất sự nghiệp tại Old Trafford. Quyết định chia tay vào cuối mùa giải này là minh chứng cho bản lĩnh của một ngôi sao biết cách dừng lại khi danh dự vẫn còn vẹn nguyên.

Từ tâm điểm chỉ trích đến biểu tượng hồi sinh

Tháng 5/2024, sau thất bại 0-4 trước Crystal Palace, Jamie Carragher từng đưa ra lời cảnh báo nghiệt ngã dành cho tiền vệ người Brazil: "Hãy rời bỏ bóng đá trước khi bị bóng đá đào thải". Khi đó, Casemiro hiện lên như một biểu tượng của sự sa sút, một gã khổng lồ lỗi thời với đôi chân nặng nề và tinh thần rệu rã.

Hành trình tìm lại chính mình của anh trong mùa giải này là một câu chuyện về sự kiên cường. Từng có thời điểm vào đầu năm 2025, anh bị huấn luyện viên Ruben Amorim đẩy xuống vị trí thấp nhất trong danh sách ưu tiên tại hàng tiền vệ. Thậm chí, giới thượng tầng câu lạc bộ còn công khai lấy mức lương của anh làm ví dụ cho những sai lầm trong chuyển nhượng. Thế nhưng, thay vì đầu hàng, cựu sao Real Madrid đã chọn cách chiến đấu để đòi lại vị thế.

Casemiro lột xác tại Manchester United ở mùa giải cuối cùng.

Sự điều chỉnh chiến thuật và dấu ấn của Michael Carrick

Sự trỗi dậy của Casemiro mang đậm dấu ấn của sự thích nghi. Dưới sự hỗ trợ từ Michael Carrick, một tiền bối am hiểu sâu sắc vị trí tiền vệ phòng ngự, anh đã học cách chơi bóng bằng tư duy thay vì chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp của một cầu thủ ngoài 30.

Manchester United bắt đầu chơi chủ động và kiểm soát trận đấu tốt hơn, giúp giảm bớt những tình huống Casemiro phải đua tốc độ quá sức. Thay vào đó, anh phát huy tối đa kinh nghiệm đọc trận đấu và khả năng chọn vị trí thông minh. Kết quả mang lại vô cùng ấn tượng với 9 bàn thắng, đưa anh trở thành chân sút hiệu quả thứ hai của đội bóng. Màn trình diễn thuyết phục này cũng giúp anh chính thức trở lại đội hình xuất phát của đội tuyển quốc gia.

Lựa chọn ra đi trên đỉnh cao

Điểm đáng chú ý nhất trong chương cuối tại Old Trafford chính là sự tỉnh táo của ngôi sao người Brazil. Dù đang ở trạng thái hồi quang phản chiếu đầy rực rỡ, anh vẫn giữ nguyên quyết định rời Manchester United khi mùa giải kết thúc. Anh hiểu rằng đỉnh cao là thứ không thể níu giữ mãi mãi.

Casemiro rời Manchester United trong niềm kiêu hãnh.

Bằng cách chọn chuyển tới MLS hay Saudi Arabia vào lúc này, Casemiro đã thực hiện lời khuyên của Jamie Carragher theo cách kiêu hãnh nhất. Anh không ra đi vì bị bóng đá rời bỏ, mà ra đi vì bản thân đã đủ bản lĩnh để chọn lấy một điểm dừng khi sự nghiệp vẫn đang ở nốt nhạc cao vút.