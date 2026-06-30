Casemiro rực sáng giúp Brazil ngược dòng hạ Nhật Bản tại vòng 1/16 World Cup 2026 Từ tâm điểm của những chỉ trích sau sai lầm dẫn đến bàn thua, Casemiro đã rực sáng với bàn gỡ hòa quý giá cùng màn ăn mừng đầy ẩn ý trong chiến thắng 2-1 của Brazil.

Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Brazil và Nhật Bản đã diễn ra với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Đại diện Nam Mỹ, dù được đánh giá cao hơn, đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở để lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Từ tội đồ đến người hùng của Selecao

Bước ngoạt của trận đấu bắt đầu từ một sai lầm trong hệ thống phòng ngự của Brazil. Tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Casemiro đã có khoảnh khắc thiếu tập trung khi không theo kèm sát Sano, để cầu thủ phía Nhật Bản tận dụng thời cơ mở tỷ số trận đấu. Sai lầm này ngay lập tức biến anh thành mục tiêu công kích của giới chuyên môn.

Trong suốt hiệp một, phong độ của Casemiro bị đánh giá là dưới sức. Thậm chí, trên các kênh sóng trực tiếp, nhiều bình luận viên đã không ngần ngại đề xuất HLV đội tuyển Brazil nên rút anh ra nghỉ ngay sau giờ nghỉ giải lao để tìm kiếm sự đột biến. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ngôi sao lớn đã được Casemiro khẳng định đúng lúc.

Phút thứ 60, từ một tình huống cố định, Casemiro bật cao đánh đầu sấm sét, đưa bóng găm thẳng vào lưới Nhật Bản, san bằng tỷ số 1-1. Bàn thắng không chỉ giải tỏa áp lực cho cá nhân tiền vệ này mà còn xốc lại tinh thần cho toàn đội Brazil trong bối cảnh bế tắc.

Màn ăn mừng "cử chỉ tay 67" và thông điệp đanh thép

Điều khiến giới truyền thông và người hâm mộ xôn xao nhất sau bàn thắng chính là cách Casemiro ăn mừng. Thay vì những vũ điệu Samba quen thuộc, anh thực hiện động tác vung tay lên xuống đầy quyết liệt.

Cử chỉ tay của Casemiro sau khi ghi bàn thắng quan trọng cho ĐT Brazil. Ảnh: X

Đây được xác định là "cử chỉ tay 67" – một biểu tượng phổ biến trong giới trẻ Gen Z, mang hàm ý ám chỉ đối phương đang "nói nhảm" hoặc đưa ra những phát ngôn vô căn cứ. Rõ ràng, đây là lời đáp trả trực diện mà Casemiro gửi tới những chuyên gia đã vội vàng gạch tên anh khỏi trận đấu chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Bản lĩnh của Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Sau bàn thắng gỡ hòa, Casemiro như trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Anh thi đấu thanh thoát, làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến và góp công lớn vào lối chơi chung, giúp Brazil hoàn tất cú lội ngược dòng với tỷ số chung cuộc 2-1. Thống kê sau trận cho thấy sự hiện diện của anh là chìa khóa giúp Selecao kiểm soát thế trận trước sự kỷ luật của người Nhật.

Vượt qua những hoài nghi và chỉ trích, Casemiro đã khép lại đêm thi đấu đầy cảm xúc với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Đây là phần thưởng xứng đáng cho ý chí thép và khả năng vượt khó của tiền vệ đang khoác áo Manchester United, đồng thời là lời khẳng định giá trị của kinh nghiệm tại đấu trường World Cup khốc liệt.