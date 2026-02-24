Casemiro và màn trình diễn đẳng cấp: "Hòn đá tảng" gồng gánh MU tại Goodison Park trước ngày chia tay Dù bước sang tuổi 34 và đang đếm ngược ngày rời Old Trafford, Casemiro vẫn chứng minh giá trị vô giá với 104 lần chạm bóng, giúp Man Utd bảo toàn chiến thắng quan trọng trước Everton.

Trong một buổi chiều mà Benjamin Sesko chiếm trọn ánh đèn sân khấu với bàn thắng quyết định từ băng ghế dự bị, sự vững chãi của Manchester United tại Goodison Park lại được xây dựng trên nền tảng mang tên Casemiro. Không ồn ào nhưng tối quan trọng, tiền vệ người Brazil đang cháy hết mình trong những chương cuối cùng tại Old Trafford.

Trạm điều tiết bóng thượng thặng

Ở tuổi 34, dù tốc độ có phần suy giảm, tư duy chơi bóng của Casemiro vẫn duy trì ở đẳng cấp thế giới. Thống kê 104 lần chạm bóng – con số cao bậc nhất trên sân – là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng của anh. Trong hệ thống của Michael Carrick, mọi đường lên bóng của "Quỷ đỏ" hầu như đều phải qua chân cựu sao Real Madrid.

Casemiro đã có một màn trình diễn đầy cống hiến.

Casemiro thực hiện 83 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 78%. Đáng chú ý, tiền vệ mang áo số 18 không chọn giải pháp an toàn. Anh thực hiện tới 16 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân và có 11 đường chuyền dài (6 lần thành công). Nỗ lực tịnh tiến bóng liên tục của lão tướng 34 tuổi chính là chìa khóa giúp MU phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu của Everton.

Lá chắn thép trước hàng phòng ngự

Nếu Sesko mang về lợi thế dẫn bàn, thì Casemiro chính là người bảo vệ thành quả đó. Bản đồ nhiệt cho thấy tiền vệ người Brazil hoạt động như một con thoi, phủ kín khu vực vòng tròn trung tâm và lùi sâu hỗ trợ cặp trung vệ Maguire - Yoro. Anh đóng vai trò như một đập chắn sóng, giảm tải áp lực cực lớn cho thủ thành Senne Lammens trong những phút cuối trận.

Bản đồ nhiệt của Casemiro ở trận đấu này.

Các thông số phòng ngự của Casemiro ở trận này cực kỳ ấn tượng với 8 lần thu hồi bóng và 4 pha tắc bóng. Dù đã để đối phương vượt qua 3 lần, nhưng kinh nghiệm giúp anh bù đắp bằng khả năng chọn vị trí. Anh thắng 7/12 pha tranh chấp tay đôi dưới đất và có 2 tình huống giải vây bằng đầu quan trọng. Sự lì lợm này là chất kết dính giúp hàng thủ MU đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà.

Vũ điệu cuối cùng tại Old Trafford

Màn trình diễn tại Goodison Park càng trở nên đáng trân trọng khi đặt trong bối cảnh tương lai của tiền vệ này. Nhiều nguồn tin uy tín xác nhận mùa giải 2023/24 sẽ là điểm kết thúc cho mối lương duyên giữa Casemiro và Man Utd. Tuy nhiên, không có dấu hiệu của sự buông xuôi hay giữ chân cho những bến đỗ mới.

Thái độ chuyên nghiệp của Casemiro là tài sản vô giá mà Michael Carrick đang tận dụng triệt để. Anh hiểu rằng nhiệm vụ cuối cùng của mình là giúp Man Utd giữ vững vị trí trong Top 4, tạo bàn đạp cho một kỷ nguyên mới tại CLB. Một chiến thắng đầy toan tính đã khép lại, và dấu ấn của "hòn đá tảng" người Brazil vẫn đậm nét hơn bao giờ hết trước khi nói lời chia tay vào mùa hè này.