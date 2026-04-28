Casemiro và Sesko rực sáng, Manchester United đánh bại Brentford củng cố vị trí top 3 Manchester United giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Brentford tại Old Trafford nhờ sự tỏa sáng của Casemiro và Benjamin Sesko, qua đó xây chắc vị trí trong cuộc đua Champions League.

Trong bầu không khí rực lửa tại sân vận động Old Trafford, Manchester United đã khuất phục Brentford với tỷ số 2-1 tại vòng 34 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp thầy trò Michael Carrick củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận derby nước Anh với Liverpool vào cuối tuần tới.

Sức ép nghẹt thở và bàn mở tỷ số của Casemiro

Manchester United nhập cuộc với quyết tâm cao độ nhằm duy trì khoảng cách với các đối thủ bám đuổi là Liverpool và Aston Villa. Ngay từ phút thứ 2, tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo đã khiến khán đài bùng nổ với pha solo kỹ thuật qua hàng loạt cầu thủ đối phương, dù đường chuyền cuối cùng cho Amad Diallo không được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Sức ép liên tục của "Quỷ đỏ" cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 11. Từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, Harry Maguire thực hiện pha đánh đầu kiến tạo chiến thuật để Casemiro băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ tư của tiền vệ người Brazil trong 8 trận gần nhất, khẳng định vai trò quan trọng của anh trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Casemiro ghi bàn cho MU.

Bruno Fernandes tiệm cận kỷ lục kiến tạo

Sau bàn thua, Brentford vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, thủ thành Senne Lammens đã có một hiệp đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, đặc biệt là tình huống ngăn chặn chân sút Igor Thiago trong tư thế đối mặt. Khi đội khách mải mê tấn công, Manchester United đã tung ra đòn phản công sắc lẹm ở phút 43.

Bruno Fernandes tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một nhà kiến thiết hàng đầu với đường chuyền dọn cỗ để Benjamin Sesko dứt điểm uy lực, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đây là pha kiến tạo thứ 19 của thủ quân người Bồ Đào Nha tại Ngoại hạng Anh mùa này, giúp anh tiến sát kỷ lục lịch sử của giải đấu.

Sesko nổ súng cho MU.

Điều chỉnh chiến thuật và kịch tính phút cuối

Bước sang hiệp hai, Michael Carrick thực hiện thay đổi nhân sự khi đưa Noussair Mazraoui vào sân và chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ để bảo toàn lợi thế. Quyết định này giúp Man Utd đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ "Bầy ong". Phút 70, cổ động viên đội chủ nhà được một phen thót tim khi cú đánh đầu của Dango Ouattara đưa bóng đi dội cột dọc.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 87 khi Mathias Jensen thực hiện cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Brentford. Những phút bù giờ diễn ra vô cùng căng thẳng khi Man Utd phải sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả việc nhận thẻ vàng để kéo dài thời gian, nhằm bảo vệ thành quả.

Thống kê trận đấu Manchester United 2-1 Brentford

Thông số Manchester United Brentford Tỷ số 2 1 Cầu thủ ghi bàn Casemiro (11'), Sesko (43') Mathias Jensen (87') Thủ môn cứu thua Senne Lammens (5) Mark Flekken (3) Kiến tạo Maguire, Fernandes -

Chiến thắng này giúp Manchester United tiếp tục duy trì vị thế trong top 3. Với 10 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 34 vòng đấu, Benjamin Sesko đang dần khẳng định giá trị trong đội hình của Carrick, dù phong độ ghi bàn của anh vẫn là đề tài gây tranh luận trong giới chuyên môn. Trận đấu kết thúc với niềm vui trọn vẹn cho nửa đỏ thành Manchester trước khi bước vào những thử thách cam go hơn.