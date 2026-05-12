Casemiro xác nhận chia tay Man United và lời tiến cử đặc biệt dành cho Neymar

Tiền vệ Casemiro vừa chính thức lên tiếng xác nhận sẽ chia tay Manchester United vào kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Sau 4 năm cống hiến tại Old Trafford, ngôi sao người Brazil quyết định ra đi để tìm kiếm thử thách mới, đồng thời để lại những di sản quan trọng trong lòng người hâm mộ "Quỷ đỏ".

Khép lại hành trình 4 năm tại Old Trafford

Quyết định của Casemiro không gây quá nhiều bất ngờ nhưng vẫn mang lại nhiều cảm xúc cho cộng đồng yêu bóng đá. Chia sẻ về quyết định này, tiền vệ 34 tuổi khẳng định anh muốn ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. "Tôi sẽ mãi là một cổ động viên trung thành của Manchester United," Casemiro nhấn mạnh, khẳng định sự trân trọng tuyệt đối dành cho câu lạc bộ dù hành trình của anh tại Anh sắp kết thúc.

Dưới triều đại của mình tại MU, Casemiro đã mang đến kinh nghiệm và bản lĩnh của một nhà vô địch Champions League, giúp ổn định tuyến giữa trong những giai đoạn biến động nhất của đội bóng. Việc anh ra đi đánh dấu một cuộc cải tổ lớn về nhân sự tại trung tâm hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford.

Mối quan hệ đặc biệt với Carlo Ancelotti

Bên cạnh câu chuyện tương lai cá nhân, Casemiro cũng dành thời gian chia sẻ về HLV Carlo Ancelotti – người dự kiến sẽ dẫn dắt Đội tuyển Brazil trong chiến dịch sắp tới. Trong buổi trò chuyện trên kênh "Rio Ferdinand Presents", anh không ngần ngại xếp vị chiến lược gia người Ý vào nhóm ba huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới trong vòng 15 năm qua.

Theo phân tích của Casemiro, điểm mạnh nhất của Ancelotti chính là khả năng thấu hiểu tâm lý cầu thủ và vận hành chiến thuật linh hoạt để đạt hiệu quả tối đa. Sự thấu hiểu này là chìa khóa giúp ông chinh phục hàng loạt danh hiệu lớn trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình, đặc biệt là tại Real Madrid trước đây.

"Neymar là sự khác biệt tại World Cup 2026"

Đáng chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn là lời tiến cử của Casemiro dành cho người đồng đội thân thiết Neymar. Dù Neymar đang ở tuổi 34 và vừa trải qua chấn thương dài hạn, Casemiro tin rằng tầm ảnh hưởng của ngôi sao Santos vẫn vô cùng cần thiết cho Selecao tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kỹ năng đột biến: Neymar sở hữu khả năng thay đổi cục diện trận đấu mà ít cầu thủ nào hiện nay có được.

Vai trò chiến thuật: Dù có thể không đủ thể lực đá chính mọi trận, Neymar vẫn là "vũ khí" lợi hại từ băng ghế dự bị.

Tầm quan trọng: Những đường kiến tạo và bàn thắng quyết định của Neymar là yếu tố Đội tuyển Brazil cực kỳ cần tại World Cup.

Lời tư vấn này được đưa ra ngay trước thời điểm Carlo Ancelotti chuẩn bị công bố danh sách triệu tập chính thức. Sự hiện diện của một cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp như Neymar có thể là mảnh ghép quan trọng cho tham vọng xưng vương của đội bóng xứ Samba sau nhiều năm chờ đợi.