Casio A1000SP-7: Khi dòng đồng hồ Vintage khoác lên mình lớp kính sapphire cao cấp Casio vừa ra mắt mẫu A1000SP-7 thuộc dòng Vintage Premium với nâng cấp đáng giá về chất liệu kính sapphire và công nghệ lắng đọng hơi thẩm thấu. Đây được xem là phiên bản trưởng thành hơn của các dòng kỹ thuật số cổ điển nhờ bộ vỏ thép không gỉ nguyên khối và thiết kế siêu mỏng.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, dòng Casio A1000 đã âm thầm khẳng định vị thế là phiên bản cao cấp dành cho những người yêu thích phong cách đồng hồ kỹ thuật số cổ điển nhưng yêu cầu chất lượng hoàn thiện tốt hơn. Khác với các dòng phổ thông như A158 hay A168 vốn sử dụng vỏ nhựa mạ chrome và kính nhựa, dòng A1000 tiến xa hơn với cấu trúc kim loại hoàn toàn.

Casio A1000SP-7 sở hữu lớp lắng đọng hơi tạo sọc ở mặt dưới của kính sapphire.

Nâng cấp vượt trội với kính sapphire và công nghệ thẩm thấu

Điểm cải tiến lớn nhất trên mẫu A1000SP-7 mới chính là mặt kính. Trong khi các mẫu A1000 tiêu chuẩn sử dụng kính khoáng (mineral glass), biến thể SP được trang bị kính sapphire. Điều này mang lại khả năng chống trầy xước vượt trội, một đặc tính hiếm thấy trên các dòng đồng hồ kỹ thuật số phân khúc này của Casio.

Bên cạnh đó, Casio đã áp dụng kỹ thuật lắng đọng hơi tạo sọc (striped vapor deposition) ở mặt dưới của lớp kính sapphire. Kỹ thuật này tạo ra hiệu ứng vân sọc và chiều sâu cho mặt số bằng đồng, giúp đồng hồ có khả năng chuyển đổi màu sắc và ánh sáng linh hoạt tùy theo góc nhìn.

Thiết kế tinh xảo và độ mỏng ấn tượng

Dòng Vintage Premium duy trì lợi thế về kích thước với độ mỏng chỉ 7,3 mm, tạo cảm giác tinh tế và ôm sát cổ tay hơn so với các dòng giá rẻ. Toàn bộ vỏ máy được làm từ thép không gỉ, kết hợp cùng dây đeo dạng mắt đúc (solid bracelet) chắc chắn. Dây đeo này cũng được hoàn thiện tỉ mỉ với sự đan xen giữa các mắt xích đánh bóng gương và đánh bóng mờ (hairline polishing), tạo nên độ tương phản sang trọng.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là các thông số kỹ thuật cơ bản của mẫu Casio A1000SP-7:

Đặc tính Thông số chi tiết Kích thước vỏ 39.6 × 38 × 7.3 mm Trọng lượng 101 g Chất liệu kính Sapphire với công nghệ lắng đọng hơi Pin CR1616 (Tuổi thọ khoảng 3 năm) Tính năng Đèn LED Super Illuminator, Bấm giờ 1/100 giây, Báo thức hàng ngày, Lịch tự động Kháng nước Có

Vị thế thị trường và giá bán dự kiến

Mặc dù mức giá chính thức trên trang chủ quốc tế của Casio chưa được công bố, nhưng dựa trên việc mẫu A1000A-7 tiêu chuẩn đang có giá khoảng 85-100 Euro tại thị trường Châu Âu, biến thể SP với kính sapphire chắc chắn sẽ có mức giá cao hơn đáng kể. Sản phẩm sẽ được đi kèm trong một hộp đựng thiết kế riêng biệt, nhấn mạnh tính chất của một phiên bản cao cấp trong dòng Vintage.

Sự ra đời của A1000SP-7 cho thấy chiến lược của Casio trong việc nâng cấp các dòng thiết kế mang tính biểu tượng của mình bằng vật liệu hiện đại, đáp ứng nhu cầu của những người dùng yêu thích vẻ đẹp hoài cổ nhưng vẫn đòi hỏi sự bền bỉ và sang trọng của một chiếc đồng hồ cao cấp.