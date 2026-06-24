Casio G-Shock DW5600TT25-1 x Toyo Tires: Khi di sản đồng hồ vuông kết hợp cùng lốp hiệu năng cao Phiên bản giới hạn DW5600TT25-1 lấy cảm hứng từ lốp Proxes Sport R hiện đã mở bán rộng rãi với thiết kế motorsport và độ bền đặc trưng của dòng G-Shock.

Casio vừa chính thức mở rộng phạm vi phân phối cho mẫu G-Shock DW5600TT25-1, một sản phẩm hợp tác đặc biệt với nhà sản xuất lốp xe hiệu năng cao Toyo Tires của Nhật Bản. Sau giai đoạn mở bán giới hạn thông qua hệ thống BAIT, mẫu đồng hồ mang phong cách motorsport này hiện đã có mặt trực tiếp trên cửa hàng trực tuyến của Casio với mức giá niêm yết 150 USD.

Sự hợp tác giữa Toyo Tires và dòng DW-5600 đã chính thức xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến của Casio.

Ngôn ngữ thiết kế từ đường đua motorsport

Mẫu DW5600TT25-1 được lấy cảm hứng trực tiếp từ dòng lốp mùa hè chuyên dụng Proxes Sport R của Toyo. Sự kết hợp giữa mặt số màu trắng có độ tương phản cao cùng vỏ và dây đeo bằng nhựa đen tạo nên một diện mạo mạnh mẽ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở các họa tiết vân lốp xe được in tinh xảo trên dây đeo, đi kèm với logo Toyo Tires và Proxes màu trắng nổi bật.

Họa tiết vân lốp xe, thương hiệu Toyo Tires và vòng giữ dây màu xanh làm nổi bật cảm hứng ô tô của đồng hồ.

Không chỉ dừng lại ở dây đeo, các chi tiết nhận diện thương hiệu của Toyo Tires, Casio và G-Shock cũng được in trên mặt số và vành bezel. Ở mặt sau, phần nắp lưng thép không gỉ được khắc họa tiết mô phỏng thành lốp xe (sidewall), tạo nên một sự đồng bộ tuyệt đối về mặt kỹ thuật và thẩm mỹ.

Mặt sau của Casio G-Shock DW5600TT25-1 cho thấy phần nắp lưng được khắc tinh xảo.

Thông số kỹ thuật và tính năng cốt lõi

Dù mang lớp áo motorsport mới mẻ, DW5600TT25-1 vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi của dòng G-Shock "square" kinh điển. Đồng hồ sở hữu cấu trúc chống sốc vượt trội, khả năng kháng nước ở độ sâu 200 mét và bộ máy điện tử đáng tin cậy với độ chính xác ±15 giây mỗi tháng.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kích thước vỏ 48.9 × 42.8 × 13.4 mm Trọng lượng 52 g Chất liệu Nhựa / Nhựa sinh học (Bio-based resin) Kháng nước 200 mét Tuổi thọ pin Xấp xỉ 5 năm (Pin CR2016) Đèn nền LED (Super Illuminator) với khả năng phát sáng sau

Bên cạnh các tính năng tiêu chuẩn như đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, bộ đếm ngược, báo thức đa năng và lịch tự động đến năm 2099, mẫu đồng hồ này còn ẩn chứa một chi tiết thú vị. Khi kích hoạt đèn nền LED, logo Proxes chữ "R" màu xanh sẽ hiện lên trên màn hình kỹ thuật số, một chi tiết "Easter egg" dành riêng cho những người đam mê thương hiệu lốp xe Nhật Bản.

Logo Proxes màu xanh hiện lên khi bật đèn nền.

Giá trị sưu tầm và đóng gói đặc biệt

Để hoàn thiện trải nghiệm cho người sưu tầm, Casio cung cấp bộ sản phẩm trong một hộp giấy màu xanh đặc trưng và một hộp thiếc màu đen được thiết kế mô phỏng theo hình dáng của bánh xe và lốp xe. Sự tỉ mỉ trong cách đóng gói này nâng tầm mẫu DW5600TT25-1 từ một thiết bị xem giờ thông thường trở thành một món phụ kiện có giá trị sưu tầm cao trong cộng đồng yêu xe.

Hộp thiếc tùy chỉnh lấy cảm hứng từ bánh xe và lốp xe, hoàn thiện với thương hiệu Toyo Tires và Proxes.

Việc Casio mở bán rộng rãi mẫu đồng hồ này giúp những người yêu thích dòng G-Shock và thương hiệu Toyo Tires dễ dàng tiếp cận hơn, thay vì phải săn tìm qua các đợt phát hành giới hạn tại cửa hàng Diamond Bar, California như trước đây.