Casio G-Shock GD-350S-1: Sự trở lại của dòng đồng hồ báo rung chuyên dụng cho năm 2026 Model G-Shock GD-350S-1 kế thừa di sản của dòng GD-350 với tính năng báo rung đặc trưng, thiết kế bền bỉ cùng thời lượng pin 5 năm, dự kiến ra mắt vào tháng 8 tới.

Casio vừa hé lộ thông tin về việc mở rộng dòng sản phẩm G-Shock kỹ thuật số với sự xuất hiện của model mới mang mã hiệu GD-350S-1. Đây là phiên bản cập nhật mới nhất thuộc dòng GD-350 vốn đã khẳng định được vị thế từ năm 2013 nhờ tính năng báo rung độc đáo, phục vụ cho các môi trường đòi hỏi sự im lặng hoặc quá ồn ào.

Di sản của dòng GD-350 và sự xuất hiện của model mới

Dòng G-Shock GD-350 từ lâu đã trở thành lựa chọn ưu tiên của những người dùng cần một thiết bị xem giờ có khả năng thông báo kín đáo. Theo thông tin từ nhà bán lẻ Gshock Hai Phong tại TP. Hải Phòng, phiên bản GD-350S-1 (còn được gọi là GD-350S-1D hoặc GD-350S-1DR) dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào tháng 8/2026.

Đồng hồ Casio G-Shock GD-350S-1D có thiết kế tương tự như phiên bản GD-350-1 tiền nhiệm.

So với phiên bản tiền nhiệm GD-350-1 hiện đang được phân phối trên các sàn thương mại điện tử quốc tế, GD-350S-1 giữ nguyên kiểu dáng mặt tròn hầm hố đặc trưng nhưng có những tinh chỉnh về mặt thẩm mỹ để phù hợp với xu hướng hiện đại hơn.

Thiết kế tối ưu cho khả năng hiển thị và độ bền

Casio G-Shock GD-350S-1 sở hữu lớp vỏ bằng nhựa resin màu đen bền bỉ, kết hợp với khung viền trắng bao quanh màn hình kỹ thuật số. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở các chi tiết màu đỏ rực rỡ, bao gồm cả nút bấm chữ "G" đặc trưng phía dưới mặt số. Màn hình của máy sử dụng nền sáng, giúp việc quan sát thông số trở nên dễ dàng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Đồng hồ Casio G-Shock GD-350S-1D.

Sản phẩm được trang bị hệ thống đèn nền LED trắng cực mạnh, hỗ trợ đọc giờ trong bóng tối hoàn hảo. Độ bền của thiết bị vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe của G-Shock với khả năng chống va đập và chống nước ở mức 20 bar (tương đương 200 mét), cho phép người dùng yên tâm sử dụng trong các hoạt động thể thao dưới nước chuyên nghiệp.

Phân tích kỹ thuật: Module 3403 và tính năng báo rung

Trái tim của GD-350S-1 là bộ máy (module) 3403. Điểm khác biệt lớn nhất của module này so với các dòng G-Shock phổ thông chính là cơ chế báo rung (vibration alert). Thay vì chỉ phát ra tiếng bíp, đồng hồ có thể rung mạnh trên cổ tay để thông báo báo thức, đếm ngược hoặc tín hiệu giờ. Điều này cực kỳ hữu ích cho các huấn luyện viên thể hình, nhân viên an ninh hoặc những người làm việc trong môi trường yêu cầu sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Casio G-Shock GD-350S-1

Đặc tính kỹ thuật Chi tiết Module sử dụng 3403 Tính năng đặc biệt Báo rung (Vibration alert), Báo đèn flash Chống nước 20 bar (200 mét) Độ chính xác bấm giờ 1/100 giây Múi giờ thế giới 35 múi giờ, hỗ trợ DST (Giờ mùa hè) Loại pin CR2032 (Tuổi thọ khoảng 5 năm)

Ngoài ra, đồng hồ còn hỗ trợ đầy đủ các tính năng tiêu chuẩn như đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, bộ đếm ngược và nhiều chế độ báo thức hàng ngày. Việc sử dụng viên pin CR2032 dung lượng lớn giúp thiết bị duy trì hoạt động bền bỉ trong khoảng 5 năm trước khi cần thay thế, một con số ấn tượng đối với dòng đồng hồ có tính năng tiêu tốn năng lượng như báo rung.

Kế hoạch ra mắt và thị trường

Theo lộ trình, GD-350S-1 sẽ được phát hành đầu tiên tại thị trường Việt Nam và Nhật Bản vào tháng 8/2026. Hiện tại, Casio vẫn chưa công bố chi tiết về kế hoạch phân phối tại khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu, cũng như mức giá chính thức của sản phẩm này. Tuy nhiên, dựa trên mức giá của các phiên bản tiền nhiệm, đây hứa hẹn sẽ là một mẫu đồng hồ có mức giá tiếp cận tốt trong phân khúc tầm trung của G-Shock.