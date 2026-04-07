Casio G-Shock Luxe Black cập bến thị trường Mỹ: Khi phong cách tối giản hội ngộ độ bền CasiOak Casio chính thức ra mắt bộ sưu tập G-Shock Luxe Black tại Mỹ với bốn phiên bản đơn sắc tinh tế. Dòng sản phẩm mới kết hợp thiết kế CasiOak đặc trưng với các vật liệu cao cấp, mang đến sự cân bằng giữa tính thời trang và khả năng chống chịu va đập.

Sau khi ra mắt thành công tại Nhật Bản vào tháng 6, Casio đã chính thức đưa bộ sưu tập G-Shock "Luxe Black" đến thị trường Mỹ. Dòng sản phẩm này bao gồm bốn mẫu đồng hồ dựa trên thiết kế "CasiOak" bát giác nổi tiếng, được tinh chỉnh theo phong cách đơn sắc (monochrome) tối giản nhưng vẫn giữ trọn vẹn đặc tính bền bỉ của thương hiệu.

Dòng G-Shock Luxe Black của Casio kết hợp vẻ ngoài bí ẩn với độ bền đặc trưng

Thiết kế đơn sắc và cải tiến về khả năng hiển thị

Bộ sưu tập Luxe Black được định vị là phiên bản tinh tế hơn của dòng GM-2100 tiêu chuẩn. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở mặt số đen mờ với bề mặt vân mịn được thiết kế đặc biệt để hấp thụ ánh sáng và triệt tiêu các hình ảnh phản chiếu không mong muốn. Điều này không chỉ tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà còn hỗ trợ người dùng quan sát thời gian tốt hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Cụ thể, Casio đã phát triển bộ kim giờ và kim phút mới với kiểu dáng thanh mảnh nhưng có tỷ lệ kéo dài hơn. Kết hợp với đó là các vạch chỉ giờ được chế tác bằng công nghệ lắng đọng hơi vật lý (vapor-deposited), giúp tăng cường độ tương phản mà không làm mất đi tính thẩm mỹ tối giản của tổng thể đồng hồ.

G-Shock GM-2100LXB-1A (trái) và GM-2100LXB-1A9 (phải)

Phân cấp vật liệu: Kim loại và Nhựa cao cấp

Bộ sưu tập được chia thành hai phân khúc chính dựa trên vật liệu chế tác khung viền. Dòng cao cấp GM-2100LXB bao gồm hai phiên bản có khung viền bằng thép không gỉ mạ ion đen:

GM-2100LXB-1A : Sử dụng các chi tiết màu bạc trên mặt số để tạo điểm nhấn cổ điển.

: Sử dụng các chi tiết màu bạc trên mặt số để tạo điểm nhấn cổ điển. GM-2100LXB-1A9: Điểm xuyết các chi tiết màu vàng gold trên mặt số phụ và viền kính, mang lại cảm giác sang trọng.

Đáng lưu ý, đây là các mẫu "metal-covered" (vỏ bọc kim loại), khác với dòng full-metal G-Steel có cấu trúc vỏ thép nguyên khối hoàn toàn. Bên cạnh đó, Casio cũng cung cấp lựa chọn kinh tế hơn với dòng GA-2100LXB sử dụng khung viền và dây đeo bằng nhựa resin đen mờ, nhưng vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của bộ sưu tập.

Casio G-Shock GA-2100LXB-1A

Casio G-Shock GA-2100LXB-1A9

Thông số kỹ thuật và tính năng tiêu chuẩn

Mặc dù có sự khác biệt về vật liệu và giá thành, cả bốn mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập Luxe Black đều chia sẻ chung một nền tảng tính năng kỹ thuật mạnh mẽ. Thiết bị hỗ trợ khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét, phù hợp cho các hoạt động dưới nước chuyên nghiệp.

Tính năng Thông số chi tiết Giờ thế giới 31 múi giờ (48 thành phố) Bấm giờ Độ chính xác 1/100 giây Đèn LED Dual Super Illuminator (chiếu sáng mặt số và màn hình LCD) Pin Khoảng 3 năm (sử dụng 2 pin SR726W) Tiện ích khác Lịch tự động đến năm 2099, 5 chế độ báo thức, tính năng dịch chuyển kim

Về mặt hiển thị, đồng hồ duy trì cấu trúc kết hợp kim-số (analog-digital) đặc trưng với một mặt số phụ chỉ thứ ở vị trí 9 giờ và một màn hình kỹ thuật số nhỏ nằm giữa vị trí 4 giờ và 6 giờ. Tính năng dịch chuyển kim (hand-shift) cho phép người dùng tạm thời di chuyển kim ra khỏi khu vực màn hình LCD để dễ dàng đọc các thông số kỹ thuật khi cần thiết.

Giá bán và tính sẵn có

Tại thị trường Mỹ, các phiên bản vỏ kim loại GM-2100LXB-1A và GM-2100LXB-1A9 được niêm yết với mức giá 260 USD (khoảng 6,6 triệu đồng). Trong khi đó, các phiên bản nhựa resin GA-2100LXB-1A và GA-2100LXB-1A9 có mức giá dễ tiếp cận hơn là 145 USD (khoảng 3,7 triệu đồng). Với thiết kế tối giản, bộ sưu tập này được đánh giá là phù hợp cho cả trang phục thường ngày lẫn các sự kiện trang trọng hơn.