Casio MTP-B146: Đưa phong cách thập niên 1980 trở lại với thiết kế lịch thứ độc bản Bộ sưu tập Casio MTP-B146 vừa chính thức ra mắt tại Mỹ với điểm nhấn là ô hiển thị thứ tại góc 12 giờ, mang đậm hơi thở cổ điển cùng mức giá dễ tiếp cận từ 110 USD.

Sau hơn một năm ra mắt trên thị trường quốc tế, Casio đã chính thức đưa bộ sưu tập MTP-B146 mang phong cách retro đến thị trường Mỹ. Dòng sản phẩm này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ thập niên 1980, kết hợp giữa sự tinh tế của thép không gỉ và cấu trúc mặt số độc đáo.

Bộ sưu tập Casio MTP-B146 mang phong cách retro đã chính thức có mặt tại Mỹ với ba phiên bản chủ đạo.

Ngôn ngữ thiết kế: Sự hồi sinh của thẩm mỹ thập niên 1980

Điểm khác biệt lớn nhất của dòng MTP-B146 so với các phiên bản tiền nhiệm như MTP-B145 chính là cửa sổ hiển thị thứ (day display) dạng vòng cung nằm ngay vị trí 12 giờ. Đây là một chi tiết thiết kế đặc trưng của các dòng đồng hồ cao cấp thời kỳ trước, nay được Casio tái hiện trên một phân khúc giá phổ thông.

Vỏ đồng hồ được chế tác từ thép không gỉ với kích thước 40.8 × 35 mm, độ dày chỉ 8 mm, tạo nên một phom dáng thanh mảnh nhưng vẫn cứng cáp. Thiết kế mặt tròn cổ điển kết hợp cùng các tông màu chuyển sắc (sunburst) giúp đồng hồ có khả năng phản xạ ánh sáng tốt, tạo chiều sâu cho mặt số.

Chi tiết các phiên bản trong bộ sưu tập

Tại thị trường Mỹ, Casio giới thiệu ba biến thể phổ biến nhất dựa trên kết quả bình chọn từ người dùng:

MTP-B146D-1AV: Sự kết hợp kinh điển giữa vỏ bạc và mặt số đen bóng, phù hợp cho những người ưa thích sự tối giản và lịch lãm.

Sự kết hợp kinh điển giữa vỏ bạc và mặt số đen bóng, phù hợp cho những người ưa thích sự tối giản và lịch lãm. MTP-B146D-2AV: Phiên bản hiện đại hơn với mặt số màu xanh dương nhạt, mang lại cảm giác trẻ trung và mới mẻ.

Phiên bản hiện đại hơn với mặt số màu xanh dương nhạt, mang lại cảm giác trẻ trung và mới mẻ. MTP-B146G-3AV: Đây là phiên bản cao cấp nhất trong nhóm với lớp mạ ion màu vàng toàn thân kết hợp cùng mặt số màu xanh lục bảo (emerald green).

Phiên bản Casio MTP-B146D-1AV với vỏ thép không gỉ và mặt số đen truyền thống.

MTP-B146D-2AV nổi bật với mặt số xanh dương nhạt và cửa sổ hiển thị thứ tại góc 12 giờ.

Phiên bản MTP-B146G-3AV sang trọng với lớp mạ vàng và mặt số màu xanh lục.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Dưới lớp vỏ hoài cổ là bộ máy Quartz bền bỉ đặc trưng của Casio. Đồng hồ sử dụng pin nút SR920SW, cho tuổi thọ hoạt động liên tục lên đến 3 năm. Độ chính xác được duy trì ở mức ±20 giây mỗi tháng, đảm bảo tính tin cậy cho người dùng trong các hoạt động hàng ngày.

Thông số Chi tiết Kích thước vỏ 40.8 × 35 × 8 mm Trọng lượng 85 g Chất liệu vỏ/dây Thép không gỉ (Mạ ion vàng trên bản G-3AV) Mặt kính Kính khoáng (Mineral Glass) Chống nước 50 mét (5 ATM) Bộ máy Quartz (Pin SR920SW) Tính năng Giờ hiện hành, Lịch thứ (12h), Lịch ngày (3h)

Khả năng chống nước ở mức 50 mét cho phép người dùng yên tâm khi rửa tay hoặc đi dưới mưa nhỏ. Tuy nhiên, với thiết kế tập trung vào tính thời trang và công sở, đây không phải là lựa chọn phù hợp cho các hoạt động bơi lội chuyên sâu hay lặn biển.

Đánh giá giá trị thực tế

Với mức giá khởi điểm từ 110 USD (khoảng 2,8 triệu đồng) cho các bản dây bạc và 130 USD (khoảng 3,3 triệu đồng) cho bản mạ vàng, bộ sưu tập MTP-B146 định vị mình là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc đồng hồ "entry-level".

Ưu điểm lớn nhất của dòng sản phẩm này là khả năng mang lại cảm giác của những chiếc đồng hồ vintage đắt tiền thông qua chi tiết lịch thứ ở góc 12 giờ và chất liệu thép không gỉ hoàn thiện tốt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một phụ kiện vừa mang tính biểu tượng của quá khứ, vừa đảm bảo độ bền và độ chính xác của công nghệ hiện đại.