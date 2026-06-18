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Casio MTP-B185: Dòng đồng hồ mặt vuông siêu mỏng phong cách vintage trình làng

Vũ Sơn18/06/2026 19:39

Bộ sưu tập Casio MTP-B185 mới gây ấn tượng với độ mỏng chỉ 7,3 mm và thiết kế mặt vuông cổ điển. Với mức giá từ 100 USD, đây là lựa chọn linh hoạt cho cả phong cách thường nhật và trang trọng.

Casio vừa chính thức niêm yết dòng đồng hồ MTP-B185 mới trên website tại Mỹ, dự kiến mở bán vào tháng 6/2026. Bộ sưu tập này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngôn ngữ thiết kế mặt vuông (square case) kết hợp cùng dây đeo tích hợp, gợi nhớ đến phong cách thẩm mỹ của những chiếc đồng hồ dress watch những năm 1970.

Thiết kế siêu mỏng và thông số kỹ thuật ấn tượng

Điểm đáng chú ý nhất trên dòng MTP-B185 chính là độ mỏng ấn tượng. Với độ dày chỉ 7,3 mm, đây là một trong những mẫu đồng hồ mỏng nhất trong phân khúc phổ thông của Casio, cho phép người dùng đeo thoải mái dưới cổ tay áo sơ mi mà không gây vướng víu.

Bốn phiên bản màu sắc của dòng Casio MTP-B185 mới
Từ trái qua phải: Casio MTPB185D-2A1V, MTPB185D-7AV, MTPB185D-2A2V và MTPB185G-9AV.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng Casio MTP-B185:

Đặc tínhThông số chi tiết
Kích thước vỏ40 × 32,5 × 7,3 mm
Trọng lượng80 g
Chất liệu vỏ/bezelThép không gỉ
Mặt kínhKính khoáng (Mineral Glass)
Khả năng chống nước50 mét (5 bar)
Dây đeoThép không gỉ, khóa có thể điều chỉnh
Tính năngHiển thị ngày, xem giờ 3 kim

Chi tiết các phiên bản và chất liệu

Dòng sản phẩm mới bao gồm 4 biến thể màu sắc khác nhau để phù hợp với nhiều cá tính. Ba mẫu thuộc dòng MTP-B185D sử dụng vỏ thép nguyên bản với các màu mặt số: xanh navy (2A1V), xanh nhạt (2A2V) và bạc (7AV). Các phiên bản này có mức giá niêm yết là 100 USD.

Phiên bản Casio MTPB185D-2A1V mặt số xanh navy
Phiên bản Casio MTPB185D-7AV mặt số bạc

Phiên bản cao cấp nhất trong bộ sưu tập là MTPB185G-9AV, có mức giá 120 USD. Mẫu này nổi bật với lớp mạ ion màu vàng (gold ion-plated) trên toàn bộ thân vỏ và dây đeo thép không gỉ, mang lại vẻ ngoài sang trọng và cổ điển hơn hẳn các biến thể màu bạc.

Phiên bản mạ vàng Casio MTPB185G-9AV

Đánh giá khả năng ứng dụng thực tế

Về mặt kỹ thuật, Casio đã tối giản hóa mặt số bằng cách sử dụng các cọc số dạng vạch (index-only), không có các mặt số phụ, giúp tổng thể trở nên thanh thoát và dễ đọc. Việc tích hợp ô cửa sổ hiển thị ngày tại vị trí 6 giờ tạo nên sự cân đối hoàn hảo cho mặt số hình chữ nhật.

Phiên bản Casio MTPB185D-2A2V mặt số xanh nhạt

MTP-B185 nằm trong dòng Standard của Casio, hướng đến sự bền bỉ và tính thời trang. Với khả năng chống nước 50 mét, người dùng có thể yên tâm sử dụng khi rửa tay hoặc đi mưa nhỏ. Tuy nhiên, ở tầm giá 100-120 USD, dòng sản phẩm này sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác vốn có thể sở hữu mặt kính sapphire hoặc các tính năng thông minh hơn. Dù vậy, đối với những người yêu thích phong cách tối giản, mỏng nhẹ và nét hoài cổ của thập niên 70, MTP-B185 vẫn là một ứng cử viên sáng giá.

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              Casio MTP-B185: Dòng đồng hồ mặt vuông siêu mỏng phong cách vintage trình làng
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