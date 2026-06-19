Casio ra mắt 4 mẫu G-Shock Bold Camo mới: Phân tích thiết kế và công nghệ mạ vàng Bộ sưu tập G-Shock Bold Camo mới của Casio tại Mỹ gây chú ý với họa tiết G-mark độc bản, viền thép mạ ion vàng và thời lượng pin lên đến 10 năm trên một số dòng.

Casio vừa chính thức mở bán bộ sưu tập G-Shock Bold Camo tại thị trường Mỹ, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa phong cách quân đội mạnh mẽ và vẻ sang trọng của các chi tiết mạ vàng. Bộ sưu tập bao gồm bốn mẫu đồng hồ: DW6900CMG-3, GA700CMG-3A, GAV01CMG-3A và GM6900CMG-3, với mức giá dao động từ 145 USD đến 280 USD.

Bốn trong số sáu mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập Bold Camo hiện đã có mặt tại Mỹ.

Ngôn ngữ thiết kế: Họa tiết G-mark và điểm nhấn sắc vàng

Điểm nhấn xuyên suốt bộ sưu tập Bold Camo là họa tiết rằn ri nguyên bản, khéo léo lồng ghép biểu tượng chữ "G" đặc trưng của dòng G-Shock vào thiết kế. Thay vì sử dụng tông màu quân đội truyền thống một cách đơn điệu, Casio đã bổ sung các chi tiết mạ vàng trên mặt số, vỏ và vòng bezel tùy theo từng model, tạo nên sự tương phản thị giác mạnh mẽ.

Sự đa dạng trong kiểu dáng của bộ sưu tập này cho phép người dùng lựa chọn dựa trên sở thích cá nhân và ngân sách, từ những mẫu nhựa resin truyền thống đến các phiên bản kim loại cao cấp.

Phân tích chi tiết các phiên bản trong bộ sưu tập

1. GM6900CMG-3: Phiên bản cao cấp nhất

Đứng đầu dòng sản phẩm là GM6900CMG-3 với mức giá 280 USD. Đây là mẫu đồng hồ cao cấp nhất nhờ sở hữu vòng bezel bằng thép không gỉ mạ ion vàng. Casio đã áp dụng nhiều kỹ thuật đánh bóng khác nhau kết hợp với phương pháp khắc laser một phần họa tiết rằn ri trên bề mặt kim loại, tạo ra một kết cấu bề mặt tinh xảo và sang trọng.

Casio GM-6900CMG-3 sở hữu vòng bezel thép không gỉ mạ ion vàng cao cấp.

2. GAV01CMG-3A: Sự xuất hiện của dòng GA-V01 mới

Với mức giá 210 USD, GAV01CMG-3A là một sự bổ sung thú vị. Đây là lần đầu tiên một mẫu thuộc dòng GA-V01 xuất hiện trong một bộ sưu tập màu sắc chung với các dòng máy khác. Điểm mạnh nhất của mẫu này chính là thời lượng pin vượt trội, lên tới khoảng 10 năm, gấp đôi so với các phiên bản còn lại trong bộ sưu tập.

Casio GA-V01CMG-3A nổi bật với thời lượng pin lên đến 10 năm.

3. GA700CMG-3A và DW6900CMG-3

Mẫu GA700CMG-3A (165 USD) sử dụng cấu trúc vỏ analog-digital lớn, với mặt số được xử lý bằng công nghệ lắng đọng hơi vàng (gold vapor-deposited) để tạo lớp hoàn thiện kim loại sáng bóng. Trong khi đó, mẫu entry-level DW6900CMG-3 (145 USD) giữ nguyên phong cách cổ điển với vỏ và dây đeo hoàn toàn bằng nhựa resin in họa tiết rằn ri xanh, kết hợp cùng mặt số vàng phía dưới lớp kính.

Casio GA-700CMG-3A kết hợp giữa hiển thị kim và số điện tử.

Casio DW-6900CMG-3 là lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong bộ sưu tập.

Thông số kỹ thuật và tính năng cốt lõi

Cả bốn mẫu đồng hồ đều được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn bền bỉ khắt khe của G-Shock, bao gồm khả năng chống va đập và chống nước ở độ sâu 200 mét. Các tính năng cơ bản như đồng hồ bấm giờ, bộ đếm ngược, báo thức hàng ngày và lịch tự động đều được trang bị đầy đủ.

Thông số DW6900CMG-3 / GM6900CMG-3 GA700CMG-3A / GAV01CMG-3A Chống nước 200 mét 200 mét Giờ thế giới Không Có Thời lượng pin Khoảng 5 năm 5 năm (GA700) / 10 năm (GAV01) Chất liệu Bezel Resin / Thép không gỉ Resin

Hiện tại, người dùng tại Mỹ khi mua bất kỳ mẫu nào trong bộ sưu tập này đều được tặng kèm một túi đựng G-Shock họa tiết Camo miễn phí. Toàn bộ dòng sản phẩm hiện đã có sẵn trên trang web chính thức của G-Shock Mỹ.