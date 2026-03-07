Casio ra mắt 7 mẫu đồng hồ G-Shock và Baby-G mới: Từ phiên bản Pokemon đến GravityMaster cao cấp Casio vừa chính thức niêm yết 7 mẫu đồng hồ mới thuộc dòng G-Shock và Baby-G cho thị trường toàn cầu trong tháng 7/2026. Danh sách bao gồm phiên bản giới hạn kỷ niệm 30 năm Pokemon và dòng GravityMaster chuyên dụng tích hợp công nghệ Tough Solar.

Tiếp nối đợt phát hành 17 mẫu đồng hồ tại thị trường Nhật Bản vào tháng trước, Casio đã chính thức đưa 7 sản phẩm mới lên hệ thống website toàn cầu, dự kiến mở bán trong tháng 7/2026. Đợt ra mắt này bao gồm 5 mẫu G-Shock và 2 mẫu Baby-G, trải dài từ các dòng thời trang hợp tác đến các dòng kỹ thuật cao cấp.

Casio chuẩn bị tung ra 7 mẫu đồng hồ mới vào tháng 7/2026

Phiên bản kỷ niệm 30 năm Pokemon GA-110PKM-7A

Tâm điểm của bộ sưu tập là mẫu G-Shock GA-110PKM-7A, sản phẩm hợp tác kỷ niệm 30 năm thương hiệu Pokemon. Chiếc đồng hồ này sử dụng cấu trúc vỏ và dây đeo bằng nhựa trong suốt, tương tự như các dòng G-Shock chủ đề Gundam ra mắt gần đây.

Về mặt thiết kế, các chi tiết như mặt số, vòng bezel và kim đồng hồ được phối theo tông màu RGB (đỏ, xanh lá, xanh dương) đặc trưng, lấy cảm hứng từ các trò chơi Game Boy nguyên bản năm 1996. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở mặt số phụ hình Pokeball với kim chỉ báo mô phỏng hình dáng Pikachu. Dây đeo của máy được in hình 30 loài Pokemon khác nhau như một sự tri ân dành cho người hâm mộ.

Casio G Shock x Pokemon GA 110 4

Dòng GravityMaster GWR-B3000: Đỉnh cao công nghệ vật liệu

Phân khúc cao cấp đón nhận sự xuất hiện của dòng GravityMaster GWR-B3000 với ba phiên bản: GWR-B3000-1A, GWR-B3000A-2A và GWR-B3000B-8A. Đây là những mẫu đồng hồ được thiết kế chuyên dụng cho môi trường khắc nghiệt với cấu trúc vỏ nhựa gia cố sợi carbon kết hợp thép không gỉ.

Về tính năng, dòng GWR-B3000 hội tụ những công nghệ tiên tiến nhất của Casio hiện nay:

Multiband 6: Tự động điều chỉnh thời gian qua sóng vô tuyến.

Tự động điều chỉnh thời gian qua sóng vô tuyến. Tough Solar: Sạc pin bằng năng lượng mặt trời.

Sạc pin bằng năng lượng mặt trời. Bluetooth Connectivity: Kết nối điện thoại thông minh để đồng bộ giờ và thiết lập tính năng.

Kết nối điện thoại thông minh để đồng bộ giờ và thiết lập tính năng. Kháng nước 200m: Đảm bảo hoạt động dưới áp suất nước 20 bar.

Các mẫu Casio G-Shock GWR-B3000-1A, GWR-B3000A-2A và GWR-B3000B-8A (từ trái sang phải)

Phong cách "CasiOak" tối giản và dòng Baby-G nhỏ gọn

Mẫu G-Shock GM-2100LXB-1A tiếp tục duy trì sức hút của thiết kế bezel bát giác đặc trưng, thường được cộng đồng người chơi gọi là "CasiOak" do có nét tương đồng với dòng Royal Oak của Audemars Piguet. Phiên bản này sở hữu thiết kế đen nhám toàn bộ (all-black matte), sử dụng cấu trúc bảo vệ lõi carbon (Carbon Core Guard) giúp tăng độ bền nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ.

Cuối cùng là dòng Baby-G BG-169CM với hai tùy chọn màu sắc họa tiết camo (hồng và xanh ngọc). Với kích thước mặt số 42,6 mm và trọng lượng chỉ 43 gram, đây là lựa chọn phù hợp cho những người dùng có cổ tay nhỏ nhưng vẫn yêu cầu độ bền bỉ đặc trưng của dòng đồng hồ chống sốc.

Mẫu đồng hồ Casio GA-2100LXB

Bảng thông số và giá bán dự kiến

Mẫu đồng hồ Đặc điểm nổi bật Giá niêm yết (tại Anh) GA-110PKM-7A Phiên bản Pokemon, nhựa trong suốt £220 GWR-B3000-1A GravityMaster, Carbon, Bluetooth £750 GWR-B3000A-2A GravityMaster, Tough Solar £800 GWR-B3000B-8A GravityMaster, Multiband 6 £870 GM-2100LXB-1A Thiết kế CasiOak đen nhám £210 BG-169CM-2/4 Baby-G, họa tiết Camo £110

Hai mẫu Casio BG-169CM-2 và BG-169CM-4 (từ trái sang phải)

Hiện tại, các sản phẩm này đã được liệt kê ở trạng thái "sắp ra mắt" trên hệ thống bán hàng trực tuyến của Casio. Người dùng có thể đăng ký nhận thông báo để cập nhật thời điểm mở bán chính thức tại từng khu vực.