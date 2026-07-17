Casio ra mắt bộ sưu tập Baby-G BG169CM: Cải tiến diện mạo Camo trên nền tảng bền bỉ Casio vừa hoàn tất việc ra mắt dòng Baby-G BG169CM tại Mỹ với ba phiên bản màu sắc mang phong cách camo hiện đại. Bộ sưu tập không chỉ làm mới thiết kế kinh điển mà còn duy trì các thông số kỹ thuật ấn tượng như khả năng chống nước 200m và các tính năng kỹ thuật số truyền thống.

Casio đã chính thức hoàn tất việc triển khai dòng sản phẩm Baby-G BG169CM tại thị trường Mỹ với sự xuất hiện của ba phiên bản màu sắc mới. Đây là một bước đi nhằm làm mới nền tảng BG-169 vốn đã rất phổ biến của hãng, kết hợp giữa cấu trúc chống va đập truyền thống và phong cách thời trang đường phố hiện đại.

Thiết kế bền bỉ và phong cách Camo đặc trưng

Dòng Baby-G BG169CM vẫn giữ nguyên kiểu dáng nhỏ gọn của dòng BG-169 nguyên bản, nổi bật với vỏ nhựa resin tròn và các thanh bảo vệ mặt đồng hồ bằng kim loại bên ngoài. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách phối màu và họa tiết camo được ứng dụng tinh tế trên từng phiên bản.

Casio Baby-G BG169CMB-8 là một trong ba mẫu đồng hồ Baby-G hiện đã có mặt tại Mỹ.

Trong khi hai phiên bản BG169CM-2 (màu xanh mòng két) và BG169CM-4 (màu hồng berry) sử dụng mặt số mờ tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với phong cách mùa hè, thì phiên bản BG169CMB-8 lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Mẫu đồng hồ này sở hữu họa tiết rằn ri xám toàn bộ trên cả vành bezel và dây đeo, kết hợp với vòng bezel mạ ion màu kim loại và màn hình LCD âm bản (chữ sáng trên nền tối), mang lại vẻ ngoài đơn sắc và mạnh mẽ hơn.

Phân tích các tính năng kỹ thuật và độ bền

Về mặt kỹ thuật, cả ba mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập này đều chia sẻ một cấu hình phần cứng tương đồng, tập trung vào khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Đáng chú ý nhất là khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 200 mét, một con số ấn tượng đối với dòng đồng hồ thời trang nhỏ gọn.

Từ trái sang: BG-169CM-4, BG-169CM-2, BG-169CMB-8.

Bên cạnh độ bền cơ học, Casio vẫn duy trì các tính năng kỹ thuật số đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng Baby-G:

Giờ thế giới: Hỗ trợ 29 múi giờ tại 30 thành phố lớn, tích hợp tính năng bật/tắt giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST).

Hỗ trợ 29 múi giờ tại 30 thành phố lớn, tích hợp tính năng bật/tắt giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST). Bộ lưu trữ Telememo: Cho phép lưu trữ tối đa 25 thông tin liên lạc (tên và số điện thoại), một tính năng "di sản" từ các dòng đồng hồ số cổ điển.

Cho phép lưu trữ tối đa 25 thông tin liên lạc (tên và số điện thoại), một tính năng "di sản" từ các dòng đồng hồ số cổ điển. Bộ đếm ngày (Day Counter): Tự động tính toán số ngày còn lại đến một mục tiêu cụ thể trong tương lai (hỗ trợ đến năm 2049).

Tự động tính toán số ngày còn lại đến một mục tiêu cụ thể trong tương lai (hỗ trợ đến năm 2049). Công cụ hỗ trợ: Bao gồm đồng hồ bấm giờ, bộ đếm ngược, 5 chế độ báo thức hàng ngày và đèn LED màu trắng có chế độ phát sáng sau.

So sánh thông số và giá bán

Dưới đây là bảng tổng hợp các phiên bản trong dòng BG169CM vừa ra mắt:

Mẫu sản phẩm Màu sắc chủ đạo Loại màn hình Giá bán lẻ (USD) BG169CM-2 Xanh mòng két (Teal) LCD dương bản 145 BG169CM-4 Hồng berry (Pink) LCD dương bản 145 BG169CMB-8 Camo xám (Grey Camo) LCD âm bản 155

Việc Casio giữ nguyên cấu trúc khung máy BG-169 lâu đời nhưng cập nhật lớp vỏ camo cho thấy chiến lược duy trì sự cân bằng giữa tính thực dụng và xu hướng thời trang. Với mức giá dao động từ 145 đến 155 USD, bộ sưu tập này hướng đến những người dùng tìm kiếm một chiếc đồng hồ bền bỉ nhưng vẫn có điểm nhấn cá tính riêng.