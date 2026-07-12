Casio ra mắt G-Shock GA-2100 x C2H4: Thiết kế Space Age cùng hộp đựng phi thuyền độc bản Sự hợp tác giữa Casio và thương hiệu C2H4 mang đến mẫu G-Shock GA-2100 phong cách tương lai cổ điển, đi kèm hộp đựng dạng kén bạc và khả năng chống nước 200m.

Sau thành công của các phiên bản giới hạn trước đây, Casio vừa chính thức công bố sự hợp tác mới nhất với thương hiệu thời trang đường phố C2H4 có trụ sở tại Los Angeles. Sản phẩm lần này là mẫu đồng hồ GA-2100C2H426-8A, một sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ hiện đại và triết lý thiết kế tương lai cổ điển (retro-futuristic) lấy cảm hứng từ kỷ nguyên chinh phục không gian (Space Age) những năm 1960.

Mẫu G-Shock mới nhất của Casio mang phong cách Space Age với thiết kế tương lai cổ điển

Ngôn ngữ thiết kế: Sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai

Mẫu G-Shock GA-2100C2H426-8A được xây dựng dựa trên cấu trúc hình bát giác đặc trưng của dòng GA-2100 nhưng được làm mới hoàn toàn về mặt thẩm mỹ. Với khẩu hiệu "Tương lai của thiết kế nằm ở quá khứ", chiếc đồng hồ này thể hiện sự lạc quan về công nghệ của thế kỷ trước thông qua các vật liệu hiện đại.

Phần vòng bezel và dây đeo được làm từ nhựa resin mờ (translucent), tạo cảm giác mờ ảo và hiện đại. Điểm nhấn nằm ở mặt số với lớp mạ kim loại màu bạc xước, được xử lý bằng công nghệ lắng đọng hơi vật lý (vapor deposition). Kỹ thuật này giúp các kim và vạch chỉ giờ có vẻ ngoài kim loại sắc sảo, tinh tế. Đặc biệt, mặt sau của vỏ đồng hồ được khắc hình Theme Building tại Sân bay Quốc tế Los Angeles – một trong những biểu tượng kiến trúc tiêu biểu nhất của phong cách thiết kế Space Age.

GA-2100 kết hợp mặt số bạc xước với vòng bezel và dây đeo nhựa mờ màu xám khói cho vẻ ngoài tương lai cổ điển rõ rệt

Nền tảng kỹ thuật bền bỉ đặc trưng của G-Shock

Dù mang diện mạo thời trang, GA-2100 x C2H4 vẫn duy trì đầy đủ các tiêu chuẩn bền bỉ đã làm nên tên tuổi của dòng G-Shock. Đồng hồ sở hữu cấu trúc chống va đập vượt trội và khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 200 mét, cho phép người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Về mặt tính năng, thiết bị cung cấp bộ công cụ tiện ích đầy đủ của dòng GA-2100 bao gồm: giờ thế giới tại 31 múi giờ, đồng hồ bấm giờ chính xác 1/100 giây, bộ đếm ngược, 5 chế độ báo thức hàng ngày và lịch tự động hoàn toàn đến năm 2099. Hệ thống chiếu sáng Double LED Super Illuminator đảm bảo khả năng quan sát rõ ràng trong bóng tối.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Mã sản phẩm GA-2100C2H426-8A Cấu trúc Chống va đập, Carbon Core Guard Chống nước 200 mét Mặt số Analog-Digital, mạ bạc xước Chiếu sáng Double LED Super Illuminator Tính năng Giờ thế giới, Bấm giờ, Hẹn giờ, 5 báo thức

Trải nghiệm sưu tầm với hộp đựng "Kén thời gian"

Một trong những điểm thu hút nhất của phiên bản giới hạn này chính là bộ bao bì tùy chỉnh độc quyền. Tiếp nối ngôn ngữ thiết kế từ lần hợp tác đầu tiên, chiếc đồng hồ được đặt trong một hộp đựng kim loại màu bạc và xanh dương có hình dáng như một kén thời gian (time capsule) đến từ tương lai. Hộp đựng có thể tách đôi để lộ ra chiếc đồng hồ bên trong, tạo nên một trải nghiệm mở hộp đầy ấn tượng cho những người sưu tầm.

Giá bán và thời điểm ra mắt

G-Shock GA-2100 x C2H4 dự kiến sẽ chính thức mở bán tại thị trường Mỹ vào ngày 17/07 tới với mức giá niêm yết là 245 USD (khoảng 6,2 triệu đồng). Sản phẩm sẽ có mặt trên cửa hàng trực tuyến của C2H4 và trang web chính thức của Casio. Sau khi đã ra mắt tại Trung Quốc, mẫu đồng hồ này dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai bán ra trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả khu vực châu Âu và Anh trong thời gian tới.