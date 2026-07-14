Casio ra mắt G-Steel GST-B1000BD tại Mỹ: Thiết kế mạ ion đen sang trọng và mỏng nhẹ ấn tượng Dòng Casio G-Steel GST-B1000BD vừa chính thức cập bến thị trường Mỹ với hai phiên bản mạ ion đen toàn bộ. Sản phẩm gây ấn tượng bởi độ mỏng chỉ 11.6 mm, tích hợp công nghệ Tough Solar và kết nối Bluetooth hiện đại.

Sau khi ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào tháng 6, bộ đôi Casio G-Steel GST-B1000BD đã chính thức có mặt tại Mỹ. Với mức giá niêm yết 510 USD, các phiên bản GSTB1000BD-1A và GSTB1000BD-2A được xem là những biến thể tinh tế nhất của dòng GST-B1000 tính đến thời điểm hiện tại, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự bền bỉ của G-Shock nhưng vẫn đòi hỏi vẻ ngoài sang trọng của một chiếc đồng hồ cao cấp.

Ngôn ngữ thiết kế tối giản và kỹ thuật mạ ion đen toàn phần

Điểm khác biệt lớn nhất của dòng GST-B1000BD so với các phiên bản tiêu chuẩn nằm ở lớp phủ mạ ion (ion plating) màu đen bao phủ gần như mọi chi tiết kim loại. Từ vòng bezel, dây đeo, các nút bấm bên hông cho đến núm vặn khóa vít và khóa cài đều mang một sắc đen đồng nhất. Kỹ thuật hoàn thiện kết hợp giữa đánh bóng hairline (vân tóc) và mirror (soi gương) giúp đồng hồ thay đổi diện mạo linh hoạt tùy theo điều kiện ánh sáng.

Phiên bản Casio GST-B1000BD-1 sở hữu mặt số màu đen tối giản.

Đáng chú ý, Casio đã loại bỏ hoàn toàn các logo trên vòng bezel, tạo nên một diện mạo tối giản và chuyên nghiệp hơn. Trong khi mẫu GSTB1000BD-1A sử dụng mặt số đen hoàn toàn, thì phiên bản GSTB1000BD-2A tạo điểm nhấn bằng mặt số màu xanh dương đậm có hoa văn nổi khối.

Cấu trúc vật liệu tiên tiến và độ mỏng kỷ lục

Dù thuộc dòng G-Steel với lớp vỏ thép không gỉ bảo vệ bên ngoài, lõi của GST-B1000BD lại được chế tác từ nhựa gia cố sợi carbon sinh học (bio-based carbon-reinforced resin). Sự kết hợp này không chỉ đảm bảo khả năng chống va đập huyền thoại của G-Shock mà còn giúp tối ưu hóa trọng lượng và kích thước.

Với kích thước 46.9 × 44.2 × 11.6 mm, GST-B1000BD thậm chí còn mỏng hơn cả mẫu GM-B2100 (CasiOak full-metal) vốn đã rất nổi tiếng về độ gọn gàng. Trọng lượng 118g mang lại cảm giác đeo đầm tay nhưng không gây mỏi, phù hợp để sử dụng hàng ngày trong cả môi trường công sở lẫn các hoạt động ngoài trời.

Tính năng hiện đại và sự tri ân di sản

Một chi tiết thú vị dành cho những tín đồ của Casio là họa tiết gạch (brick pattern) trên mặt số. Đây là thiết kế được mượn trực tiếp từ mẫu DW-5000C – chiếc G-Shock đầu tiên ra đời vào năm 1983, tạo nên sự kết nối giữa công nghệ hiện đại và giá trị di sản.

Về mặt công nghệ, dòng sản phẩm này được trang bị đầy đủ những tính năng cốt lõi của Casio:

Tough Solar: Hệ thống sạc năng lượng mặt trời giúp đồng hồ hoạt động bền bỉ mà không cần thay pin định kỳ.

Hệ thống sạc năng lượng mặt trời giúp đồng hồ hoạt động bền bỉ mà không cần thay pin định kỳ. Kết nối Bluetooth: Cho phép đồng bộ thời gian tự động và tùy chỉnh các thiết lập thông qua ứng dụng Casio Watches trên điện thoại thông minh.

Cho phép đồng bộ thời gian tự động và tùy chỉnh các thiết lập thông qua ứng dụng Casio Watches trên điện thoại thông minh. Độ bền vượt trội: Khả năng chống nước ở mức 20 bar (200 mét), đi kèm đèn Super Illuminator LED độ sáng cao, bộ bấm giờ, đếm ngược và báo thức.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết Kích thước vỏ 46.9 × 44.2 × 11.6 mm Trọng lượng 118 g Vật liệu vỏ/bezel Thép không gỉ / Nhựa carbon sinh học Dây đeo Thép không gỉ mạ ion đen Mặt kính Kính khoáng Khả năng chống nước 20 bar (200 mét) Công nghệ nguồn Tough Solar (Năng lượng mặt trời) Kết nối Bluetooth (Mobile Link)

Hiện tại, người dùng có thể đặt mua cả hai phiên bản GSTB1000BD-1A và GSTB1000BD-2A trực tiếp trên website chính thức của Casio tại Mỹ hoặc thông qua các đại lý ủy quyền.