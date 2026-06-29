Casio Vintage ABL-100: Sự giao thoa giữa thiết kế cổ điển và công nghệ đếm bước chân hiện đại Casio mở rộng dòng ABL-100 Vintage với hai phiên bản màu mới, tích hợp Bluetooth và cảm biến đếm bước chân. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa phong cách retro thập niên 80 và tính năng hỗ trợ sức khỏe cơ bản.

Casio vừa công bố kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm ABL-100 Vintage với hai tùy chọn màu mặt số mới: xanh navy (ABL-100WE-2A) và xám (ABL-100WE-7A). Dự kiến ra mắt vào tháng 7, đây là những phiên bản bổ sung cho dòng đồng hồ số mặt vuông đầu tiên trong lịch sử hơn 40 năm của Casio Vintage được trang bị kết nối Bluetooth và cảm biến đếm bước chân.

The Casio ABL-100WE-2A (left) and the ABL-100WE-7A (right), pictured.

Giữ vững giá trị cổ điển trong kỷ nguyên số

Dòng ABL-100 đánh dấu một bước đi quan trọng của Casio khi đưa các tính năng thông minh vào thiết kế vỏ nhựa mạ chrome và dây đeo thép không gỉ truyền thống. Với kích thước 41,6 x 37,9 x 8,2 mm, mẫu đồng hồ này vẫn giữ được sự nhỏ gọn và thanh lịch vốn có của dòng Vintage, thay vì trở nên thô kệch như các dòng smartwatch hiện đại.

Thách thức lớn nhất mà Casio đã vượt qua là tích hợp phần cứng kỹ thuật số mới mà không làm phá vỡ cấu trúc thẩm mỹ retro. Hai phiên bản màu navy và xám mới mang đến sự đa dạng về phong cách, trong khi các thông số kỹ thuật bên trong vẫn được giữ nguyên so với các phiên bản màu bạc và vàng đã ra mắt trước đó.

Chi tiết thông số kỹ thuật và tính năng thông minh

Dù mang diện mạo cổ điển, ABL-100 sở hữu khả năng kết nối mạnh mẽ với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Casio Watches. Điều này cho phép đồng hồ tự động điều chỉnh thời gian chính xác và cấu hình các cài đặt nhanh chóng ngay trên ứng dụng.

Đặc tính kỹ thuật Chi tiết Kích thước vỏ 41,6 x 37,9 x 8,2 mm Chất liệu Vỏ nhựa mạ chrome, dây thép không gỉ Kết nối Bluetooth (Ứng dụng Casio Watches) Sức khỏe Cảm biến đếm bước chân với biểu đồ tiến trình Pin CR2016 (Tuổi thọ khoảng 2 năm) Chống nước 30 mét (Rửa tay, đi mưa nhỏ) Tính năng khác Giờ kép, bấm giờ 200 vòng, đếm ngược, 5 báo thức, đèn LED

Trải nghiệm thực tế: Không phải smartwatch nhưng đủ dùng

Khác với các dòng G-Shock cao cấp hay smartwatch chuyên dụng, tính năng theo dõi sức khỏe trên ABL-100 được thiết kế theo triết lý tối giản. Máy chỉ đóng vai trò là một máy đo bước chân (pedometer) cơ bản, không hỗ trợ đo nhịp tim, GPS hay các chế độ tập luyện chuyên sâu. Dữ liệu bước chân sẽ được hiển thị qua một thanh biểu đồ tiến trình trên màn hình LCD và đồng bộ hóa với điện thoại.

Ưu điểm lớn nhất của cách tiếp cận này là thời lượng pin. Thay vì phải sạc hàng ngày, ABL-100 sử dụng viên pin CR2016 truyền thống với tuổi thọ lên đến 2 năm. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người dùng muốn có ý thức về vận động hàng ngày nhưng không muốn từ bỏ phong cách thời trang cổ điển hoặc ngại việc sạc pin thiết bị đeo.

Giá bán và thời điểm lên kệ

Mặc dù mức giá chính thức cho hai phiên bản màu mới chưa được xác nhận, giới chuyên gia dự đoán chúng sẽ nằm trong khoảng từ 79,95 USD đến 99,95 USD (tương đương khoảng 2 triệu đến 2,5 triệu đồng), tương tự như các mẫu màu bạc và vàng hiện nay. Với sự bổ sung của màu navy và xám, Casio tiếp tục củng cố vị thế của dòng ABL-100 như một lựa chọn "lai" hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại.