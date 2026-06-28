Casio W738H ra mắt: Pin 10 năm và tính năng báo rung hiếm hoi trong phân khúc giá rẻ Casio chính thức mở bán dòng đồng hồ W738H tại thị trường Mỹ với mức giá chỉ 54,95 USD. Sản phẩm gây chú ý nhờ viên pin bền bỉ 10 năm và tính năng báo rung vốn thường chỉ có trên dòng G-Shock.

Casio vừa chính thức đưa dòng đồng hồ W738H cập bến thị trường Mỹ sau khi ra mắt tại Nhật Bản và Vương quốc Anh. Với mức giá niêm yết 54,95 USD (khoảng 1,4 triệu đồng), dòng sản phẩm này bao gồm ba biến thể màu sắc: W738H-1AV (đen/bạc), W738H-1BV (đen toàn bộ với màn hình LCD âm bản) và W738H-3AV (xanh olive).

Từ trái qua phải: Casio W738H-1AV, W738H-1BV và W738H-3AV.

Tính năng báo rung độc đáo ngoài dòng G-Shock

Điểm khác biệt lớn nhất của W738H so với các đối thủ cùng tầm giá là tính năng báo rung (vibration alarm). Thông thường, Casio chỉ trang bị công nghệ này trên các dòng G-Shock hầm hố với mức giá cao hơn đáng kể. W738H đã mang khả năng thông báo yên lặng này vào một thân vỏ resin mỏng nhẹ và thân thiện hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Người dùng có thể kích hoạt tính năng này dễ dàng bằng cách giữ nút "Start" trong hai giây ở chế độ xem giờ. Khi đó, tất cả các cảnh báo từ báo thức, đồng hồ đếm ngược đến tín hiệu giờ hàng giờ sẽ chuyển sang dạng rung, đồng thời tắt hoàn toàn âm thanh khi nhấn nút, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối trong môi trường làm việc hoặc học tập.

Độ bền ấn tượng với viên pin 10 năm

Về mặt kỹ thuật, Casio W738H sử dụng viên pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 10 năm, giúp người dùng gần như không phải lo lắng về việc thay pin trong suốt quá trình sử dụng. Đồng hồ cũng sở hữu khả năng kháng nước ở độ sâu 100 mét, cho phép sử dụng thoải mái khi đi mưa, tắm hoặc bơi lội nhẹ.

Thiết kế của W738H cũng được tối ưu hóa cho tính năng báo rung. Dây đeo có khoảng cách giữa các lỗ xỏ ngắn hơn bình thường, giúp đồng hồ ôm sát vào cổ tay hơn để người đeo có thể cảm nhận rõ ràng lực rung từ thân máy. Ngoài ra, nút bấm kích hoạt rung được thiết kế với hình dáng và màu sắc nổi bật, giúp người dùng dễ dàng định vị bằng xúc giác mà không cần nhìn trực tiếp.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính của dòng Casio W738H:

Đặc tính Thông số chi tiết Kích thước vỏ 47,0 × 42,8 × 13,4 mm Trọng lượng 43 g Chất liệu Vỏ và dây đeo bằng nhựa Resin Kháng nước 100 mét Loại pin CR2032 (Tuổi thọ xấp xỉ 10 năm) Tính năng chính Báo rung, Giờ kép, Bấm giờ 1/100 giây, Đếm ngược 24 giờ, Lịch tự động đến 2099

Hiện tại, cả ba biến thể của W738H đã có sẵn trên trang chủ của Casio. Đây được xem là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một chiếc đồng hồ bền bỉ, có tính năng báo rung chuyên dụng nhưng không muốn sở hữu một thiết kế quá cồng kềnh như G-Shock.