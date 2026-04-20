Casper Ruud vô địch Madrid Open 2025 sau màn lội ngược dòng trước Jack Draper

Văn Thể20/04/2026 19:03

Tay vợt Casper Ruud chính thức đăng quang tại Madrid Open 2025 sau khi đánh bại hiện tượng Jack Draper với tỷ số 2-1 trong trận chung kết đầy kịch tính trên sân đất nện.

Casper Ruud đã khẳng định vị thế của một trong những tay vợt chơi sân đất nện hay nhất thế giới hiện nay bằng chức vô địch Madrid Open 2025. Trong trận chung kết diễn ra vào tối Chủ nhật (04/05/2025), ngôi sao người Na Uy đã vượt qua Jack Draper với tỷ số 2-1 để lần đầu tiên lên ngôi tại giải ATP 1000 này.

Casper Ruud và bản lĩnh của nhà vô địch

Trận chung kết diễn ra với sự kịch tính cao độ khi Jack Draper, tay vợt đã gây bất ngờ lớn trong suốt giải đấu, khởi đầu đầy tự tin. Tuy nhiên, kinh nghiệm và sự bền bỉ của Casper Ruud đã giúp anh kiểm soát thế trận ở những thời điểm quyết định. Sau ba set đấu căng thẳng, Ruud đã khuất phục đối thủ để mang về danh hiệu quan trọng trước thềm Roland Garros.

Kết quả Madrid Open 2025
Hành trình tiến tới trận chung kết

Để chạm tay vào chiếc cúp vô địch, Casper Ruud đã trải qua một lộ trình không hề dễ dàng. Đáng chú ý nhất là chiến thắng thuyết phục 2-0 trước hạt giống số 4 Daniil Medvedev tại vòng tứ kết. Ở vòng bán kết, Ruud tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi vượt qua Francisco Cerundolo với tỷ số tương tự.

Phía bên kia chiến tuyến, Jack Draper cũng có một giải đấu để đời. Anh lần lượt vượt qua Tommy Paul, Matteo Arnaldi và đặc biệt là chiến thắng 2-0 trước Lorenzo Musetti ở bán kết để góp mặt trong trận đấu cuối cùng.

Chi tiết kết quả các vòng đấu cuối

Vòng đấuCặp đấuTỷ số
Chung kếtCasper Ruud vs Jack Draper2-1
Bán kết 1Jack Draper vs Lorenzo Musetti2-0
Bán kết 2Francisco Cerundolo vs Casper Ruud0-2
Tứ kết 1Lorenzo Musetti vs Gabriel Diallo2-0
Tứ kết 2Jack Draper vs Matteo Arnaldi2-0
Tứ kết 3Francisco Cerundolo vs Jakub Mensik2-1
Tứ kết 4Casper Ruud vs Daniil Medvedev2-0

Cục diện bảng xếp hạng ATP

Sau Madrid Open 2025, trật tự trên bảng xếp hạng ATP không có quá nhiều biến động ở nhóm đầu, nhưng điểm số giữa các tay vợt đã được thu hẹp đáng kể. Jannik Sinner vẫn đang vững vàng ở vị trí số 1 thế giới với 13.350 điểm, theo sau sát sao là Carlos Alcaraz với 12.960 điểm. Alexander Zverev giữ vị trí thứ 3 với 5.255 điểm.

Chiến thắng tại Madrid giúp Casper Ruud tích lũy thêm số điểm quan trọng, củng cố vị trí trong top đầu và tạo đà tâm lý cực tốt cho các giải đấu quan trọng tiếp theo trong mùa giải đất nện.

