Castor: Công cụ mã nguồn mở truyền video chất lượng cao lên Smart TV không lo giật lag Castor là công cụ dòng lệnh (CLI) đột phá giúp truyền phát video trực tiếp từ web lên Smart TV với chất lượng tối đa mà không cần AirPlay hay Chromecast. Giải pháp này loại bỏ hoàn toàn hiện tượng trễ hình và giảm độ phân giải thường gặp ở các phương pháp phản chiếu màn hình truyền thống.

Việc phản chiếu màn hình (screen mirroring) từ máy tính lên Smart TV thường đi kèm với những trải nghiệm khó chịu như độ trễ cao, khung hình bị giật và độ phân giải bị giảm đáng kể. Để giải quyết vấn đề này, một công cụ mã nguồn mở mới mang tên Castor đã xuất hiện, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách người dùng đưa nội dung từ web lên màn hình lớn.

Cơ chế hoạt động: Trích xuất luồng dữ liệu thay vì phản chiếu màn hình

Khác với các phương thức truyền thống chỉ đơn thuần là "chụp" lại màn hình máy tính và gửi sang TV, Castor sử dụng một hướng tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu hơn. Công cụ này được viết bằng ngôn ngữ Go, hoạt động dựa trên việc bóc tách trực tiếp luồng dữ liệu video (stream) từ trang web.

Cụ thể, Castor sẽ khởi chạy một trình duyệt Chrome ở chế độ ẩn danh (headless Chrome). Thông qua giao thức Chrome DevTools Protocol, nó giám sát lưu lượng mạng để tìm ra liên kết trực tiếp của video. Sau khi xác định được nguồn, Castor tiến hành chuyển mã (transcode) luồng dữ liệu này bằng công cụ FFmpeg và truyền thẳng đến TV trong thời gian thực.

Castor khởi chạy Chrome ẩn danh với dấu vân tay trình duyệt ngẫu nhiên để tránh bị phát hiện bởi các hệ thống chống bot.

Những tính năng kỹ thuật đáng chú ý

Điểm mạnh của Castor không chỉ dừng lại ở việc truyền video chất lượng cao. Công cụ này còn được tích hợp nhiều công nghệ thông minh để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng:

Vượt qua rào cản chống bot: Castor sử dụng kỹ thuật tạo dấu vân tay trình duyệt (browser fingerprint) ngẫu nhiên, giúp nó truy cập được vào các trang web có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt mà không bị chặn.

Castor sử dụng kỹ thuật tạo dấu vân tay trình duyệt (browser fingerprint) ngẫu nhiên, giúp nó truy cập được vào các trang web có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt mà không bị chặn. Tạo phụ đề tự động: Một tính năng tùy chọn cho phép tích hợp mô hình whisper.cpp để tạo phụ đề tự động cho video ngay trong quá trình truyền phát.

Một tính năng tùy chọn cho phép tích hợp mô hình whisper.cpp để tạo phụ đề tự động cho video ngay trong quá trình truyền phát. Hỗ trợ đa dạng nguồn đầu vào: Người dùng có thể cung cấp một URL trang web bất kỳ, một liên kết stream trực tiếp hoặc thậm chí là mã ID từ IMDB/TMDB để tìm kiếm nội dung.

Khả năng tương thích rộng rãi với chuẩn DLNA

Castor không phụ thuộc vào các giao thức đóng như Apple AirPlay hay Google Chromecast. Thay vào đó, nó nhắm mục tiêu vào tiêu chuẩn DLNA/UPnP MediaRenderer – một giao thức phổ biến có mặt trên hầu hết các dòng Smart TV trong một thập kỷ qua. Điều này giúp Castor hoạt động tốt với thiết bị của nhiều hãng lớn như:

Samsung, LG, Sony Bravia.

Panasonic, Philips, Hisense.

TCL, Vizio và Sharp.

Các trình phát đa phương tiện như Kodi, VLC và Plex.

Yêu cầu hệ thống và cài đặt

Hiện tại, Castor đang ở phiên bản 1.4.1 và được cung cấp miễn phí trên GitHub dưới giấy phép MIT. Để sử dụng công cụ này, người dùng cần có một số kiến thức cơ bản về dòng lệnh:

Trên macOS: Có thể cài đặt dễ dàng thông qua Homebrew. Hệ thống yêu cầu phải cài đặt sẵn trình duyệt Chrome, FFmpeg và FFprobe.

Có thể cài đặt dễ dàng thông qua Homebrew. Hệ thống yêu cầu phải cài đặt sẵn trình duyệt Chrome, FFmpeg và FFprobe. Trên Linux: Nhà phát triển cung cấp sẵn hình ảnh Docker để triển khai nhanh chóng.

Nhà phát triển cung cấp sẵn hình ảnh Docker để triển khai nhanh chóng. Cấu hình: Người dùng chỉ cần thiết lập một tệp cấu hình đơn giản chứa tên thiết bị và nguồn nội dung. Nếu muốn trải nghiệm giao diện tương tác với đầy đủ poster và thông tin phim, người dùng có thể bổ sung thêm khóa API từ TMDB.

Mặc dù mang lại hiệu quả cao, nhà phát triển cũng lưu ý rằng Castor chỉ là một công cụ hỗ trợ kỹ thuật và không lưu trữ bất kỳ nội dung nào. Việc tuân thủ các quy định về bản quyền và điều khoản dịch vụ của các trang web nguồn hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người sử dụng.