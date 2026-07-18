Cất cánh tháng 7 - Không thể lãng quên: Hành trình tri ân và giữ gìn ký ức dân tộc Chương trình Cất cánh tháng 7 trên VTV1 tôn vinh những nỗ lực thầm lặng trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và sứ mệnh lưu giữ kỷ vật chiến tranh của thế hệ trẻ.

Chương trình truyền hình trực tiếp "Cất cánh" tháng 7 với chủ đề "Không thể lãng quên" sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h10 ngày 18/07/2026 trên kênh VTV1. Trong bối cảnh cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình là nhịp cầu kết nối những câu chuyện xúc động về lòng biết ơn, sự hy sinh và nỗ lực bền bỉ để những giá trị lịch sử không bị mai một theo thời gian.

Các nhân vật và khách mời bình luận trong chương trình.

Những hành trình thầm lặng trả lại tên cho anh hùng

Điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện về nỗ lực tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ. Đại tá Vũ Doãn Tùng, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, Quân khu 9, sẽ chia sẻ về hành trình kiên trì nhiều năm qua để đưa những đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình.

Bên cạnh đó, khía cạnh kỹ thuật trong việc giải mã lịch sử cũng được làm rõ thông qua câu chuyện của Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Ánh đến từ Khoa Xét nghiệm sinh học, Viện Pháp y Quân đội. Với 500 ngày đêm nỗ lực không ngừng nghỉ, đội ngũ chuyên gia đã ứng dụng các phương pháp khoa học để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mang lại niềm an ủi cho hàng nghìn gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Sứ mệnh tiếp nối của thế hệ trẻ

Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện của quá khứ, "Cất cánh" tháng 7 còn khắc họa chân dung những người trẻ đang nỗ lực bảo tồn di sản lịch sử. Nguyễn Thế Hải Long cùng nhóm Đoàn Hồng Hà là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần này. Thông qua việc sưu tầm và nghiên cứu các kỷ vật chiến tranh, họ đã biến những chứng tích khô khốc thành những câu chuyện sống động, truyền tải thông điệp về lòng yêu nước đến thế hệ hôm nay.

Sự xuất hiện của các khách mời bình luận như Đại tá Đỗ Phú Thọ, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và ca sĩ Hà Myo hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều, sâu sắc về việc tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn".

Thông tin phát sóng trực tiếp

Chương trình không chỉ là lời tri ân gửi tới những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ ký ức dân tộc. Độc giả có thể theo dõi trực tiếp chương trình theo thông tin dưới đây:

Nội dung Chi tiết Tên chương trình Cất cánh tháng 7 - Không thể lãng quên Thời gian 20h10 ngày 18/07/2026 Kênh phát sóng VTV1 Chủ đề chính Tri ân và gìn giữ ký ức lịch sử

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình để cùng lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về sự hy sinh và lòng tận tụy vì những giá trị thiêng liêng của dân tộc.