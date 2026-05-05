Cắt giảm điều kiện kinh doanh xăng dầu: Tháo gỡ rào cản cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số Nghị quyết 19/2026/NQ-CP bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh xăng dầu, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí và đảm bảo nguồn cung 36 triệu m3 năm 2026.

Việc cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp xăng dầu đang trở thành động lực quan trọng nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Nghị quyết 19/2026/NQ-CP (Nghị quyết 19) về đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã đánh dấu bước chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy kiểm soát sang tạo không gian vận hành linh hoạt cho thị trường năng lượng.

Nới lỏng điều kiện cho các loại hình thương nhân

Theo Nghị quyết 19, các điều kiện kinh doanh đối với thương nhân đầu mối xăng dầu đã được cắt giảm đáng kể. Cụ thể, doanh nghiệp không còn bị bắt buộc phải đáp ứng các quy định cứng nhắc về hệ thống phân phối tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ hay yêu cầu về 40 tổng đại lý. Đối với phân khúc nhiên liệu hàng không, quy định về hệ thống phân phối cũng chính thức được bãi bỏ, giúp doanh nghiệp tập trung vào năng lực kỹ thuật và vận tải chuyên dụng.

Các thay đổi quan trọng khác bao gồm:

Thương nhân phân phối: Bãi bỏ yêu cầu sở hữu hoặc thuê kho bãi và hệ thống phân phối cửa hàng bán lẻ cố định.

Đại lý và cửa hàng bán lẻ: Loại bỏ quy định về thời hạn thuê cửa hàng phải từ 5 năm trở lên, tạo điều kiện cho các mô hình hợp tác linh hoạt.

Dịch vụ phụ trợ: Bãi bỏ hoàn toàn điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận và vận tải xăng dầu.

Tối ưu hóa chi phí logistics và chuỗi cung ứng

Việc loại bỏ các điều kiện về hạ tầng logistics được đánh giá là bước đi đột phá. Bằng cách mở rộng cơ hội cho nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi dịch vụ kho bãi và vận tải, thị trường sẽ tăng tính cạnh tranh, từ đó giảm chi phí logistics – một thành tố chiếm tỷ trọng lớn trong cấu thành giá xăng dầu. Điều này không chỉ nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp đầu mối mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng và các ngành sản xuất phụ thuộc vào năng lượng.

Ứng phó với biến động năng lượng toàn cầu

Cải cách thể chế diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang chịu áp lực từ xung đột tại Trung Đông. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho biết trong năm 2026, Bộ Công Thương đã phân giao kế hoạch nguồn cung lên tới 36.000.000 m3/tấn. Đây là mức sản lượng cao kỷ lục nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế và đảm bảo dự phòng quốc gia.

Theo các chuyên gia, việc cắt giảm thủ tục tuân thủ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính và thời gian để chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế, giảm thiểu rủi ro từ chuỗi cung ứng toàn cầu. TS Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại, nhận định đây là cơ hội để thúc đẩy cải cách cấu trúc dài hạn, xây dựng cơ chế điều hành thị trường linh hoạt hơn.

Chuyển dịch sang mô hình hậu kiểm

Việc nới lỏng các rào cản gia nhập thị trường đặt ra yêu cầu mới về năng lực quản lý nhà nước. Khi chuyển từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát thực tế, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Có thể thấy, xây dựng một thị trường vận hành theo cơ chế cạnh tranh đầy đủ là điều kiện cần để đảm bảo an ninh năng lượng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong tương lai.