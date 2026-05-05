Cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh xăng dầu để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số Nghị quyết 19/2026/NQ-CP bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính then chốt trong ngành xăng dầu, giúp tối ưu chi phí logistics và đảm bảo nguồn cung 36 triệu m3 cho năm 2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19/2026/NQ-CP nhằm tháo gỡ các nút thắt pháp lý trong kinh doanh xăng dầu, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Động thái này đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy siết chặt điều kiện đầu vào sang tạo không gian vận hành linh hoạt cho doanh nghiệp.

Nới lỏng điều kiện cho thương nhân đầu mối và phân phối

Theo Nghị quyết 19, các điều kiện kinh doanh đối với thương nhân đầu mối đã được tinh giản đáng kể. Cụ thể, doanh nghiệp không còn bị ràng buộc khắt khe về quy mô hệ thống phân phối khi các yêu cầu về số lượng đại lý và cửa hàng sở hữu được cắt giảm. Đối với nhiên liệu hàng không, quy định bắt buộc phải có hệ thống phân phối đã được bãi bỏ, thay vào đó chỉ tập trung vào năng lực kỹ thuật như phương tiện vận tải và kho tiếp nhận tại sân bay.

Bên cạnh đó, các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng được hưởng lợi từ việc điều chỉnh quy định về quyền sở hữu hoặc thời hạn thuê hạ tầng. Điều này giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng tham gia thị trường, giảm bớt gánh nặng tài chính cố định và tăng tính cạnh tranh cho ngành.

Đột phá trong logistics và hạ tầng năng lượng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ hoàn toàn điều kiện kinh doanh đối với các dịch vụ phụ trợ như cho thuê cảng, kho tiếp nhận và vận tải xăng dầu. Đây là các mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng năng lượng, thường chiếm tỷ trọng lớn trong cấu thành giá bán lẻ.

Việc tự do hóa các dịch vụ này được kỳ vọng sẽ:

Giảm chi phí logistics thông qua cạnh tranh thị trường.

Nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng kho bãi sẵn có.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chuyên môn hóa sâu vào từng khâu của chuỗi giá trị.

Ứng phó với biến động thị trường năng lượng toàn cầu

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lớn lên giá dầu và chuỗi cung ứng quốc tế, việc cải cách hành chính tại Việt Nam được xem là giải pháp tự cường quan trọng. Khi doanh nghiệp được giảm chi phí tuân thủ, họ sẽ có nguồn lực tài chính tốt hơn để dự phòng và ứng phó với các cú sốc về giá.

Đối tượng Các thay đổi chính theo Nghị quyết 19 Thương nhân đầu mối Cắt giảm yêu cầu về kho tiếp nhận và số lượng cửa hàng sở hữu. Thương nhân hàng không Bãi bỏ yêu cầu bắt buộc về hệ thống phân phối. Dịch vụ kho, cảng Bãi bỏ hoàn toàn các điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê. Đại lý bán lẻ Đơn giản hóa yêu cầu về quyền sở hữu và thời hạn thuê cửa hàng.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho biết Bộ Công Thương đã phân giao kế hoạch nguồn cung năm 2026 lên tới 36 triệu m3/tấn. Đây là mức kỷ lục nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong bối cảnh kinh tế tăng tốc. Việc cắt giảm thủ tục sẽ giúp các doanh nghiệp đầu mối thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm nguồn cung thay thế khi thị trường quốc tế biến động.

Chuyển trọng tâm từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Đáng lưu ý, các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh rằng việc nới lỏng đầu vào đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản lý nhà nước. TS Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại, nhận định việc chuyển sang cơ chế "hậu kiểm" sẽ buộc các cơ quan chức năng phải nâng cao năng lực giám sát về tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường.

Nhìn chung, Nghị quyết 19 không chỉ là câu chuyện cắt giảm thủ tục mà là bước đi chiến lược để xây dựng một thị trường xăng dầu vận hành đầy đủ theo cơ chế thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.