CATL công bố pin natri-ion sẽ đạt mức giá ngang bằng pin lithium-ion vào cuối năm 2026 Với ưu thế về tuổi thọ 15.000 chu kỳ và khả năng vận hành ổn định ở nhiệt độ cực thấp, pin natri-ion đang được CATL đẩy mạnh thương mại hóa nhằm tối ưu chi phí vào năm 2026.

Ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng toàn cầu đang đứng trước bước ngoặt lớn khi pin natri-ion (sodium-ion) chuyển mình từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất thương mại quy mô lớn. Theo dự báo từ các chuyên gia hàng đầu và tập đoàn CATL, công nghệ này sẽ đạt mức chi phí sản xuất ngang bằng với pin lithium-ion (LFP) vào cuối năm 2026, mở ra giải pháp thay thế bền vững và tối ưu về kinh tế.

Lộ trình thương mại hóa và quy mô sản xuất của CATL

Ông Lin Jiubiao, Giám đốc Công nghệ (CTO) mảng giải pháp lưu trữ năng lượng nội địa của CATL, cho biết công ty sẽ bàn giao lô hệ thống lưu trữ năng lượng pin natri-ion đầu tiên ngay trong tháng 09/2024. Mục tiêu chiến lược của hãng là đưa sản lượng hàng năm đạt quy mô gigawatt-giờ (GWh). Theo ông Lin, pin natri-ion đã chính thức bước vào kỷ nguyên sản phẩm hóa toàn diện, không còn dừng lại ở mức độ nghiên cứu phòng thí nghiệm.

Sự chuyển dịch này được hỗ trợ bởi việc tái cấu trúc các mô hình điện hóa, cho phép kiểm soát tốt hơn độ ẩm trong điện cực carbon cứng và triệt tiêu vấn đề sinh khí khi vận hành. Những cải tiến này giúp sản phẩm pin natri-ion của CATL sở hữu khả năng thích ứng nhiệt độ rộng và tuổi thọ chu kỳ ấn tượng, lên đến 15.000 lần sạc/xả.

Đột phá trong chuỗi cung ứng vật liệu

Khả năng cạnh tranh của pin natri-ion phụ thuộc mật thiết vào giá thành vật liệu đầu vào, đặc biệt là anode carbon cứng và cathode. Wang Zunzhi, Tổng Giám đốc Bộ phận Pin Natri-ion tại Ronbay Technology, nhận định ngành này đang tái lập quỹ đạo tăng trưởng thần tốc tương tự như pin LFP vào năm 2020. Ronbay dự kiến mở rộng công suất vật liệu cathode lên 2,8 triệu tấn vào năm 2026 và xây dựng dây chuyền chuyên dụng 300.000 tấn vào năm 2027.

Dưới đây là bảng dự báo chi phí nguyên liệu anode carbon cứng, một trong những thành phần quan trọng nhất quyết định giá thành pin:

Giai đoạn dự báo Chi phí Carbon cứng (Nhân dân tệ/tấn) Giá trị quy đổi tương đương (VNĐ/tấn) Năm 2024 60.000 - 70.000 210 - 245 triệu Năm 2026 35.000 - 40.000 122,6 - 140 triệu Mục tiêu dài hạn Dưới 25.000 Dưới 87,6 triệu

Mục tiêu của CATL là đưa chi phí sản xuất pin natri-ion ngang bằng với pin LFP vào cuối năm 2026. Khi kết hợp với các công nghệ tích hợp hệ thống mới, tổng chi phí vận hành hệ thống lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ đạt mức chuẩn LFP vào năm 2027.

Vị thế chiến lược trong hệ sinh thái năng lượng

Dù có nhiều ưu thế, các chuyên gia khẳng định pin natri-ion không được thiết kế để thay thế hoàn toàn pin lithium-ion. Thay vào đó, hai công nghệ này sẽ tồn tại song hành và bổ trợ cho nhau. Pin natri-ion sẽ chiếm ưu thế tại các phân khúc thị trường đặc thù nhờ khả năng sạc nhanh và hiệu suất vượt trội trong môi trường lạnh giá.

Ông Zhou Bo, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tại Hiệp hội Công nghiệp Điện hóa và Vật lý Trung Quốc, nhấn mạnh các ứng dụng tiềm năng bao gồm: lưu trữ năng lượng tại vùng cao, điều chỉnh tần số lưới điện và thị trường xe điện hạng nhẹ (LEV). Dự báo từ SPIR cho thấy, đến năm 2030, thị trường pin natri toàn cầu cho lưu trữ năng lượng có thể đạt mốc 580 GWh, trong khi lĩnh vực giao thông vận tải có thể vượt ngưỡng 410 GWh.