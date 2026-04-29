CATL ra mắt pin Shenxing thế hệ 3: Sạc đầy xe điện nhanh như đổ xăng Dòng pin mới của CATL có khả năng sạc từ 10% lên 80% chỉ trong chưa đầy 4 phút, hỗ trợ vận hành ổn định ở nhiệt độ -30 độ C và vượt xa tốc độ sạc của đối thủ BYD.

Vào cuối tháng 4/2026, CATL - nhà sản xuất pin xe điện hàng đầu thế giới - đã chính thức trình làng dòng pin Shenxing thế hệ thứ 3. Đây được xem là một bước ngoặt công nghệ khi rút ngắn thời gian sạc xe điện xuống mức tương đương với thời gian nạp nhiên liệu của các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống.

Tốc độ sạc kỷ lục chưa từng có

Điểm đột phá nhất của pin Shenxing thế hệ thứ 3 nằm ở khả năng tiếp nhận năng lượng cực nhanh. Theo số liệu công bố từ nhà sản xuất, loại pin này có thể sạc từ 10% lên 80% dung lượng chỉ trong khoảng 3 phút 44 giây. Nếu người dùng tiếp tục duy trì việc sạc, mức dung lượng sẽ chạm mốc 98% chỉ sau hơn 6 phút.

Pin Shenxing thế hệ thứ 3 với khả năng sạc từ 10% đến 80% với chưa đầy 4 phút (Nguồn: Internet)

Thông số này vượt xa các tiêu chuẩn sạc nhanh hiện nay trên thị trường. Để đạt được kết quả này, CATL đã tiến hành tối ưu hóa kiến trúc pin và tinh chỉnh vật liệu điện cực, giúp giảm điện nội trở xuống mức thấp nhất. Điều này không chỉ cho phép dòng điện di chuyển nhanh hơn mà còn hạn chế tối đa tình trạng thất thoát năng lượng dưới dạng nhiệt trong quá trình sạc cường độ cao.

Khả năng vận hành bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt

Không chỉ dừng lại ở tốc độ, CATL còn giải quyết bài toán hiệu suất pin trong thời tiết lạnh giá - một trong những điểm yếu lớn nhất của xe điện hiện nay. Nhờ tích hợp hệ thống tự làm nóng và kiểm soát nhiệt tiên tiến, pin Shenxing thế hệ 3 vẫn duy trì được tốc độ sạc siêu nhanh ngay cả khi nhiệt độ môi trường giảm xuống tới -30 độ C.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất khẳng định dòng pin mới đạt được sự cân bằng giữa tuổi thọ và hiệu suất. Thiết kế trọng lượng nhẹ hơn giúp nâng cao hiệu quả vận hành tổng thể cho xe, đồng thời đảm bảo pin có thể duy trì dung lượng cao sau nhiều chu kỳ sạc xả liên tục.

Vượt mặt đối thủ và thách thức hạ tầng

Trước khi CATL công bố thế hệ mới, BYD - đối thủ cạnh tranh trực tiếp - cũng đã gây tiếng vang với pin Blade thế hệ mới có khả năng sạc 80% trong khoảng 6 phút. Tuy nhiên, với cột mốc dưới 4 phút, CATL hiện đang tạm thời dẫn đầu cuộc đua công nghệ lưu trữ năng lượng toàn cầu.

CATL đang tạm thời dẫn trước trong cuộc đua về tốc độ sạc trên toàn thế giới (Nguồn: Internet)

Thông số so sánh CATL Shenxing Gen 3 BYD Blade Thế hệ mới Thời gian sạc (10% - 80%) 3 phút 44 giây Khoảng 6 phút Thời gian đạt 98% Hơn 6 phút - Khả năng chịu lạnh Hoạt động tốt ở -30 độ C -

Mặc dù công nghệ pin đã sẵn sàng, nhưng để phổ biến hóa khả năng sạc siêu nhanh này, hệ thống hạ tầng trạm sạc cần có sự nâng cấp tương ứng. Các chuyên gia nhận định việc triển khai các trạm sạc công suất megawatt là cần thiết, tuy nhiên điều này sẽ tạo ra áp lực lớn lên mạng lưới điện quốc gia và đòi hỏi chi phí đầu tư khổng lồ. Dù vậy, sự ra đời của pin Shenxing thế hệ 3 vẫn là minh chứng cho thấy rào cản về thời gian chờ đợi của xe điện đang dần được xóa bỏ.