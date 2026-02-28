CATPHCM chạm trán Becamex TPHCM: Derby rực lửa và mệnh lệnh phải thắng tại Thống Nhất Vòng 14 V-League chứng kiến màn so tài căng thẳng giữa CATPHCM và Becamex TPHCM, nơi chủ nhà quyết tâm giành 3 điểm dù thiếu vắng mũi nhọn Nguyễn Tiến Linh.

Cuộc đối đầu giữa CATPHCM và Becamex TPHCM tại vòng 14 V-League không chỉ đơn thuần là một trận derby thành phố mà còn là bài toán sống còn về mặt điểm số. Diễn ra vào lúc 19h15 ngày 1/3 tại sân vận động Thống Nhất, trận đấu này được coi là "mệnh lệnh phải thắng" đối với cả hai đội sau những kết quả đáng thất vọng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Áp lực nặng nề sau cú sảy chân

Bước vào vòng đấu khai xuân, cả chủ lẫn khách đều đang mang tâm lý nặng nề. CATPHCM vừa phải nhận thất bại bất ngờ trước Thanh Hóa ở vòng 13, một kết quả đã trực tiếp ngắt mạch thăng hoa của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Việc để mất điểm trước đối thủ trực tiếp khiến đội bóng ngành công an buộc phải tìm lại cảm giác chiến thắng ngay lập tức để duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu.

CATPHCM hướng đến mục tiêu 3 điểm.

Ở phần sân đối diện, tình cảnh của Becamex TPHCM thậm chí còn bi đát hơn. Trận thua 1-2 ngay tại chảo lửa Gò Đậu trước PVF-CAND đã đẩy đội bóng này xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 12 điểm. Hiện tại, Becamex TPHCM đang ngụp lặn trong nhóm đua trụ hạng và mục tiêu đào thoát khỏi khu vực nguy hiểm đang trở nên gian nan hơn bao giờ hết khi phong độ chạm đáy.

Nhân sự và bài toán không Tiến Linh

Về mặt lực lượng, CATPHCM đang phải đối mặt với những tổn thất không nhỏ. Ngoại binh Markrillos Peter chắc chắn vắng mặt do án treo giò sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng. Đáng lo ngại hơn, khả năng ra sân của tiền đạo đội trưởng Nguyễn Tiến Linh vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Trong bối cảnh đó, trọng trách ghi bàn sẽ được đặt lên vai ngoại binh Raphael – người sở hữu khả năng càn lướt và dứt điểm nhạy bén.

Trái ngược với sự thiếu hụt của chủ nhà, Becamex TPHCM hành quân đến sân Thống Nhất với đội hình mạnh nhất. HLV Đặng Trần Chỉnh có trong tay đầy đủ các quân bài ưng ý, đặc biệt là bộ đôi Alves và Elisha – những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công để thực hiện các pha phản công chớp nhoáng.

Phân tích chiến thuật và điểm nóng trung tuyến

Với ưu thế sân nhà và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, CATPHCM dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-3-3 thiên về kiểm soát. HLV Lê Huỳnh Đức nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò chơi pressing tầm cao ngay từ đầu để áp đặt thế trận. Sự cơ động của Minh Trọng và Quang Hùng ở hai hành lang cánh sẽ là mũi khoan chính để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Ngược lại, Becamex TPHCM chắc chắn sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 4-4-2. Điểm nóng nhất của trận đấu sẽ nằm ở khu vực trung tuyến, nơi Đức Phú (CATPHCM) sẽ có màn đối đầu trực tiếp với nhãn quan chiến thuật của Thanh Hậu (Becamex TPHCM). Khả năng tranh chấp và thu hồi bóng tại đây sẽ định đoạt tốc độ chuyển trạng thái của cả hai đội.

Becamex TPHCM vừa thất thủ ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước.

Lịch sử ủng hộ chủ nhà

Thống kê đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về phía CATPHCM. Trong 5 lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2024, đội chủ sân Thống Nhất luôn giữ thế thượng phong với tỷ lệ chiến thắng áp đảo. Sự tự tin từ quá khứ cùng dàn nhân sự chất lượng hơn là cơ sở để tin vào một kết quả có lợi cho đội bóng ngành công an.

Nhìn chung, nếu thi đấu đúng sức và tận dụng tốt các cơ hội, CATPHCM hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm để lọt vào top 5 đội dẫn đầu. Trong khi đó, Becamex TPHCM cần một sự đột phá thực sự về lối chơi nếu không muốn tiếp tục lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Đội hình dự kiến

CATPHCM (4-3-3): Lê Giang, Gia Bảo, Matheus, Đăng Khoa, Quang Hùng, Minh Trọng, Đức Phú, Endrick, Ngọc Hà, Thanh Bình, Raphael.

Lê Giang, Gia Bảo, Matheus, Đăng Khoa, Quang Hùng, Minh Trọng, Đức Phú, Endrick, Ngọc Hà, Thanh Bình, Raphael. Becamex TPHCM (4-4-2): Minh Toàn, Tùng Quốc, Zlatkovic Milos, Đình Khương, Thế Hiếu, Tấn Tài, Văn Anh, Thanh Hậu, Alves, Elisha, Việt Cường.

Dự đoán kết quả: CATPHCM 3-1 Becamex TPHCM