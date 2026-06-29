Câu chuyện góc suy ngẫm: Túi sỏi

Thái Mỹ Dung - 29/06/2026 05:03

Câu chuyện suy ngẫm "Túi sỏi" mang lại thông điệp sâu sắc: Tha thứ không làm ta yếu đuối mà giúp tâm hồn nhẹ nhõm, buông bỏ oán giận nặng nề bấy lâu.