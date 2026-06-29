Về Báo Hà Tĩnh
Góc suy ngẫm

Câu chuyện góc suy ngẫm: Túi sỏi

Thái Mỹ Dung - 29/06/2026 05:03
Câu chuyện suy ngẫm "Túi sỏi" mang lại thông điệp sâu sắc: Tha thứ không làm ta yếu đuối mà giúp tâm hồn nhẹ nhõm, buông bỏ oán giận nặng nề bấy lâu.
Câu chuyện: Túi sỏi
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Cái giá của lòng tự trọng lớn ra sao?
Góc suy ngẫm

Cái giá của lòng tự trọng lớn ra sao?

Bí quyết của sự thịnh vượng
Góc suy ngẫm

Bí quyết của sự thịnh vượng

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
Góc suy ngẫm

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Phẩm giá một con người
Góc suy ngẫm

Phẩm giá một con người

Phía sau những nghịch cảnh
Góc suy ngẫm

Phía sau những nghịch cảnh

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO