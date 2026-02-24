Cấu hình Galaxy S26 Series lộ diện qua nhãn năng lượng EU: Pin dùng lâu hơn nhưng giảm tuổi thọ Toàn bộ thông số về thời lượng pin, độ bền và khả năng sửa chữa của Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra vừa được hé lộ, cho thấy bước tiến lớn về hiệu năng năng lượng.

Dòng điện thoại cao cấp Galaxy S26 Series của Samsung dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào rạng sáng ngày 26/2 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hiệu suất và độ bền của bộ ba sản phẩm này đã sớm được hé lộ thông qua nhãn năng lượng tiêu chuẩn Liên minh Châu Âu (EU) vừa bị rò rỉ.

Cải thiện đột phá về thời lượng sử dụng pin

Dữ liệu từ nhãn năng lượng EU cho thấy Samsung đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng trên thế hệ flagship mới. Cụ thể, cả ba mẫu điện thoại gồm Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra đều đạt hiệu suất năng lượng loại A.

Nhãn năng lượng Galaxy S26 Series

Đáng chú ý nhất là thời gian hoạt động liên tục sau mỗi lần sạc đầy đã tăng mạnh so với thế hệ tiền nhiệm. Galaxy S26 phiên bản tiêu chuẩn có thể hoạt động liên tục 51 giờ. Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp hơn là Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra cùng đạt mức 55 giờ sử dụng.

Để so sánh, dòng Galaxy S25 Series có chỉ số thấp hơn đáng kể: phiên bản tiêu chuẩn đạt khoảng 37 giờ 16 phút, bản Plus đạt 43 giờ 38 phút và bản Ultra đạt 44 giờ 54 phút. Sự gia tăng này cho thấy hiệu quả từ chip xử lý mới và các thuật toán quản lý năng lượng được tối ưu sâu hơn.

Sự đánh đổi giữa hiệu năng và độ bền pin dài hạn

Mặc dù thời lượng sử dụng trong một lần sạc tăng lên, nhưng dữ liệu rò rỉ cũng chỉ ra một điểm yếu tiềm ẩn về tuổi thọ linh kiện. Theo nhãn năng lượng, pin của dòng Galaxy S26 chỉ có thể duy trì 80% dung lượng định mức sau 1.200 chu kỳ sạc.

Galaxy S26 Ultra sẽ có pin tốt hơn thế hệ trước

Con số này thấp hơn nhiều so với mức 2.000 chu kỳ sạc trên dòng Galaxy S25 để giữ được 80% dung lượng. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng Galaxy S26 có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng chai pin sớm hơn so với các thế hệ trước nếu xét về mặt lý thuyết trên quy mô dài hạn.

Các chỉ số về độ bền và khả năng sửa chữa

Về các tiêu chuẩn bảo vệ khác, Galaxy S26 Series tiếp tục duy trì những thông số cao cấp:

Độ bền rơi tự do: Đạt xếp hạng loại A (mức cao nhất).

Đạt xếp hạng loại A (mức cao nhất). Khả năng kháng bụi và nước: Chuẩn IP68.

Chuẩn IP68. Khả năng sửa chữa: Đạt xếp hạng loại C.

Thông số kỹ thuật chi tiết dòng Galaxy S26 Series

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính dựa trên các nguồn tin rò rỉ mới nhất:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Màn hình 6.3 inch, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz 6.7 inch, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz 6.9 inch, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz Chipset Exynos 2600 hoặc Snapdragon 8 Elite Gen 5 Exynos 2600 hoặc Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12GB 12GB/16GB 12GB/16GB Bộ nhớ trong 256GB/512GB 256GB/512GB/1TB 256GB/512GB/1TB Camera chính 50MP (OIS) 50MP (OIS) 200MP (OIS) Pin 4300 mAh 4900 mAh 5000 mAh Sạc nhanh 25W 45W 60W

Sự kết hợp giữa màn hình Dynamic AMOLED 2X và kính cường lực Corning Gorilla Armor 2 hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét cùng khả năng chống trầy xước vượt trội. Với việc nâng cấp dung lượng RAM tiêu chuẩn lên 12GB, Samsung dường như đang chuẩn bị cho các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp hơn trên hệ điều hành One UI 8.5 dựa trên Android 16.