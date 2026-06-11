Cấu hình Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và camera 200MP Samsung dự kiến trình làng bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra vào tháng 7/2026 với những nâng cấp đột phá về hiệu năng, độ mỏng ấn tượng và hệ thống camera chuyên nghiệp.

Bộ đôi smartphone màn hình gập thế hệ tiếp theo của Samsung, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, vừa lộ diện thông số kỹ thuật chi tiết. Các báo cáo mới nhất cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ mang đến những cải tiến mạnh mẽ về vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dung lượng pin và hệ thống nhiếp ảnh nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc điện thoại gập.

Galaxy Z Fold8 Ultra: Đột phá với thiết kế siêu mỏng và camera 200MP

Galaxy Z Fold8 Ultra là phiên bản cao cấp nhất, hướng tới nhóm người dùng đòi hỏi trải nghiệm tối ưu. Thiết bị gần đây đã xuất hiện trên trang web chứng nhận BIS của Ấn Độ với mã model SM-F976B, cùng các xác nhận tên gọi từ cơ sở dữ liệu Bluetooth SIG.

Galaxy Z Fold8 Ultra đạt chứng nhận BIS tại Ấn Độ

Về khả năng hiển thị, phiên bản Ultra sẽ trang bị màn hình ngoài 6.5 inch và màn hình trong lên tới 8.0 inch, cả hai đều hỗ trợ tần số quét 120Hz. Đáng chú ý, thiết bị có độ mỏng chỉ 4.1mm khi mở ra, đi kèm sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và bộ nhớ chuẩn UFS 4.0.

Hệ thống camera trên Galaxy Z Fold8 Ultra cũng nhận được sự nâng cấp lớn để tiệm cận với dòng S Ultra. Máy sở hữu camera chính 200MP, ống kính góc siêu rộng 50MP, camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x và camera selfie 10MP. Viên pin được nâng lên mức 5,000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 25W.

Thiết kế mặt trước của Galaxy Z Fold8 (trái) và Galaxy Z Fold8 Ultra (phải)

Galaxy Z Fold8: Sự cân bằng giữa hiệu năng và tính linh hoạt

Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn tập trung vào sự gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo cấu hình mạnh mẽ. Máy sử dụng tấm nền màn hình M14 với kích thước lần lượt là 5.4 inch (ngoài) và 7.6 inch (trong), cùng tần số quét 120Hz mượt mà.

Thiết kế mặt sau của Galaxy Z Fold8 (trái) và Galaxy Z Fold8 Ultra (phải)

Cấu hình bên trong của Galaxy Z Fold8 vẫn tương đương bản Ultra với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và bộ nhớ UFS 4.0. Tuy nhiên, hệ thống camera được tinh chỉnh với cảm biến chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và hai camera selfie 10MP cho cả hai màn hình. Viên pin của máy đạt mức 4,800 mAh, hỗ trợ cùng chuẩn sạc nhanh 45W có dây và 25W không dây.

So sánh thông số kỹ thuật bộ đôi Galaxy Z Fold8 series

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật quan trọng của hai mẫu điện thoại gập sắp ra mắt:

Thông số Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Màn hình chính 7.6 inch, 120Hz 8.0 inch, 120Hz Màn hình ngoài 5.4 inch, 120Hz 6.5 inch, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Camera chính 50MP 200MP Dung lượng pin 4,800 mAh 5,000 mAh Sạc nhanh 45W (có dây) / 25W (không dây) 45W (có dây) / 25W (không dây)

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ là phiên bản cao cấp hơn và có 3 camera sau

Dự kiến, Samsung sẽ chính thức giới thiệu loạt thiết bị này tại sự kiện Unpacked diễn ra vào tháng 7/2026. Với những nâng cấp toàn diện, Galaxy Z Fold8 series hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm làm việc và giải trí chuyên nghiệp trên thiết bị di động.