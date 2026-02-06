Cấu hình OPPO Find X10 Pro Max: Camera tiềm vọng 200MP và pin 7.000mAh Mẫu flagship cao cấp nhất của OPPO tiếp tục lộ diện với hệ thống camera tele 200MP hỗ trợ chụp macro chuyên nghiệp cùng viên pin dung lượng lớn vượt trội trong phân khúc.

Sau những tin đồn về việc trì hoãn, các thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station (DCS) xác nhận OPPO vẫn đang tiếp tục phát triển dòng flagship Find X10 Pro Max. Đây được xem là nỗ lực của hãng nhằm thiết lập tiêu chuẩn mới cho hệ thống camera trên điện thoại thông minh Android.

Chiến lược camera tiềm vọng 200MP thế hệ mới

Dựa trên các nguyên mẫu đang được thử nghiệm, OPPO Find X10 Pro Max sẽ sử dụng một ống kính tiềm vọng duy nhất thay vì hệ thống tele kép. Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở cảm biến có độ phân giải lên đến 200MP. Hiện tại, OPPO đang cân nhắc giữa ba kích thước cảm biến khác nhau bao gồm 1/1.28 inch, 1/1.4 inch và 1/1.56 inch.

Đáng chú ý, cảm biến Samsung HPC 1/1.28 inch được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho phiên bản thương mại. Việc trang bị cảm biến kích thước lớn kết hợp độ phân giải siêu cao giúp cải thiện đáng kể khả năng thu sáng và chi tiết hình ảnh khi thu phóng.

Tính năng Macro Tele và khả năng xử lý hình ảnh

Bên cạnh độ phân giải, Find X10 Pro Max còn hỗ trợ tính năng chụp ảnh macro thông qua camera kính tiềm vọng. Khác với camera macro truyền thống, tính năng này cho phép người dùng chụp cận cảnh các vật thể nhỏ từ khoảng cách xa hơn, tạo ra hiệu ứng xóa phông tự nhiên và góc nhìn chuyên nghiệp hơn.

Hệ thống camera trên máy dự kiến sẽ bao gồm:

Camera chính: Cảm biến 200MP, kích thước 1/1.3 inch.

Camera góc siêu rộng: Độ phân giải tùy chọn 50MP hoặc 200MP.

Camera tele tiềm vọng: 200MP hỗ trợ zoom quang học hiệu suất cao.

Thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO Find X10 Pro Max

Không chỉ tập trung vào nhiếp ảnh, cấu hình phần cứng của thiết bị cũng thuộc hàng mạnh mẽ nhất thị trường hiện nay. Máy được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng 7.000mAh, một con số ấn tượng đối với các dòng điện thoại cao cấp có thiết kế mỏng nhẹ.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình OLED LTPO 2K, 6.89 inch Vi xử lý Dimensity dòng 9600 Dung lượng pin 7.000mAh Camera chính 200MP Camera Tele 200MP (Tiềm vọng)

Thiết bị dự kiến sử dụng tấm nền OLED LTPO hỗ trợ tần số quét thích ứng, đi cùng vi xử lý Dimensity 9600 mới nhất. Sự kết hợp giữa dung lượng pin lớn và chipset tối ưu điện năng hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng vượt trội cho người dùng chuyên nghiệp.