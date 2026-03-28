Cấu hình OPPO K15 Pro và K15 Pro+: Chip Dimensity mới, pin 8000mAh và quạt tản nhiệt Dòng smartphone OPPO K15 Pro dự kiến ra mắt ngày 1/4 với chip Dimensity 8500/9500s, màn hình 165Hz và dung lượng pin lên tới 8.000mAh tích hợp hệ thống quạt tản nhiệt chủ động.

OPPO vừa chính thức xác nhận sẽ ra mắt bộ đôi smartphone K15 Pro và K15 Pro+ tại thị trường Trung Quốc vào ngày 1/4 tới. Dòng sản phẩm mới này được định hướng là những thiết bị tập trung tối đa vào hiệu năng với cấu hình mạnh mẽ, màn hình tần số quét cực cao và dung lượng pin vượt xa các tiêu chuẩn thông thường trên thị trường di động hiện nay.

Thông số hiệu năng từ dữ liệu Geekbench

Dữ liệu từ nền tảng Geekbench đã xác nhận sự hiện diện của hai model có số hiệu PHM110 và PGM110, tương ứng với OPPO K15 Pro và K15 Pro+. Theo đó, phiên bản K15 Pro sẽ được trang bị vi xử lý Dimensity 8500, trong khi biến thể cao cấp hơn là K15 Pro+ sử dụng chip Dimensity 9500s.

Cả hai thiết bị đều đi kèm với bộ nhớ RAM 12GB và hoạt động trên hệ điều hành Android 16. Các báo cáo từ TENAA trước đó cũng tiết lộ rằng các vi xử lý này có tốc độ xung nhịp ấn tượng, lần lượt đạt 3.40GHz và 3.73GHz, hứa hẹn khả năng xử lý mượt mà các tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao.

Thiết kế và màn hình tần số quét 165Hz

Về ngoại hình, OPPO K15 Pro và K15 Pro+ sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương đồng nhưng khác biệt đáng kể về kích thước hiển thị. K15 Pro trang bị màn hình 6.59 inch, trong khi K15 Pro+ sử dụng màn hình lớn hơn với kích thước 6.78 inch. Cả hai đều hỗ trợ độ phân giải 1.5K cùng tần số quét lên tới 165Hz.

Người dùng có thể lựa chọn các phiên bản màu sắc bao gồm Cyber Wings, Origin Gray và Photodust (hồng). Riêng bản Pro sẽ có thêm tùy chọn màu Golden Legend. Về bộ nhớ, cả hai máy đều cung cấp hai tùy chọn lưu trữ là 256GB và 512GB kết hợp cùng 12GB RAM.

Pin dung lượng khổng lồ và hệ thống tản nhiệt chủ động

Điểm đột phá nhất trên dòng K15 Pro nằm ở dung lượng pin và khả năng tản nhiệt. OPPO K15 Pro sở hữu viên pin 7.600mAh, trong khi con số này trên K15 Pro+ lên tới 8.000mAh. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 80W.

Đáng chú ý, để duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, OPPO đã tích hợp hệ thống quạt tản nhiệt chủ động bên trong thân máy. Tính năng này giúp kiểm soát nhiệt lượng tối ưu khi người dùng chơi game liên tục ở cường độ cao, vốn là điểm yếu của nhiều smartphone mỏng nhẹ hiện nay.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số OPPO K15 Pro OPPO K15 Pro+ Màn hình 6.59 inch, 1.5K, 165Hz 6.78 inch, 1.5K, 165Hz Vi xử lý Dimensity 8500 Dimensity 9500s RAM/ROM 12GB / 256GB-512GB 12GB / 256GB-512GB Dung lượng Pin 7.600mAh 8.000mAh Sạc nhanh 80W 80W Camera sau 50MP + 8MP 50MP + 8MP

Ngoài cấu hình phần cứng, bộ đôi này cũng được trang bị camera trước 16 megapixel và hệ thống camera kép mặt sau với cảm biến chính 50 megapixel. Với những thông số ấn tượng, dòng K15 Pro hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các game thủ di động trong thời gian tới.