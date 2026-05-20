Cấu hình tối thiểu để sử dụng Gemini AI trên Android: Bạn có cần nâng cấp điện thoại? Để trải nghiệm trọn vẹn bộ công cụ Gemini Intelligence của Google, thiết bị Android cần sở hữu vi xử lý hỗ trợ AI chuyên dụng cùng mức RAM tối thiểu từ 8GB trở lên.

Google Gemini Intelligence đang dần trở thành tiêu chuẩn công nghệ mới trên hệ điều hành Android, mang đến khả năng tự động hóa và xử lý ngôn ngữ vượt trội. Tuy nhiên, để vận hành mượt mà các mô hình trí tuệ nhân tạo phức tạp này, người dùng cần trang bị các thiết bị có thông số phần cứng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về hiệu năng xử lý và bộ nhớ.

Gemini Intelligence: Khi trí tuệ nhân tạo tích hợp sâu vào hệ điều hành

Khác với các ứng dụng chatbot thông thường, Gemini Intelligence là bộ công cụ được Google tích hợp trực tiếp vào nhân hệ điều hành Android. Nền tảng này biến smartphone thành một trợ lý thông minh có khả năng thấu hiểu ngữ cảnh và liên kết dữ liệu giữa các ứng dụng như Gmail hay Google Drive để đưa ra gợi ý chính xác.

Đáng chú ý, hệ thống có thể thực hiện các chuỗi tác vụ phức tạp thay vì chỉ phản hồi câu lệnh đơn thuần. Ví dụ, AI có khả năng tự động quét danh sách mua sắm trên màn hình để tạo giỏ hàng hoặc tự động đặt chỗ trực tuyến qua trình duyệt Chrome. Ngoài ra, bàn phím Gboard tích hợp Gemini còn hỗ trợ lọc bỏ từ đệm và dịch thuật đa ngôn ngữ linh hoạt.

Gemini Intelligence là bộ công cụ AI toàn diện được Google tích hợp sâu vào hệ điều hành Android (Nguồn: Internet)

Chi tiết thông số phần cứng tối thiểu để vận hành Gemini AI

Để xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên thiết bị (on-device AI), điện thoại cần có vi xử lý mạnh mẽ và bộ nhớ đệm đủ lớn. Theo các báo cáo kỹ thuật từ 9to5google, mức RAM 8GB được coi là ngưỡng tối thiểu để đảm bảo đa nhiệm không bị gián đoạn khi AI hoạt động ngầm.

Thành phần Yêu cầu tối thiểu/Khuyến nghị Vi xử lý (CPU) Chip cao cấp hỗ trợ AI (Qualcomm, MediaTek, Google Tensor) Bộ nhớ RAM Tối thiểu 8GB Bộ nhớ lưu trữ Tối thiểu 128GB (Ưu tiên SSD tốc độ cao) Hệ điều hành Android 14 trở lên Màn hình Độ phân giải từ Full HD trở lên

Vi xử lý đóng vai trò then chốt khi cần các nhân xử lý AI chuyên biệt như NPU trên dòng chip Qualcomm Snapdragon hoặc MediaTek Dimensity thế hệ mới. Bên cạnh đó, tốc độ truy xuất của bộ nhớ lưu trữ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian tải các mô hình AI vào hệ thống.

Yêu cầu cấu hình tối thiểu để trải nghiệm Gemini AI trên Android (Nguồn: Internet)

Yêu cầu về phần mềm và hạ tầng kết nối

Bên cạnh rào cản về phần cứng, phiên bản hệ điều hành cũng là yếu tố quyết định. Gemini AI yêu cầu Android 14 hoặc cao hơn để tận dụng các API và tính năng bảo mật mới nhất. Việc cập nhật phần mềm thường xuyên giúp thiết bị tối ưu hóa hiệu suất xử lý và đảm bảo tính ổn định khi chạy các tác vụ AI nặng.

Cuối cùng, dù nhiều tác vụ được xử lý nội bộ trên thiết bị, khả năng kết nối internet tốc độ cao như 5G hoặc Wi-Fi 6 vẫn rất quan trọng. Hạ tầng mạng ổn định giúp Gemini liên tục cập nhật dữ liệu, truy xuất thông tin từ đám mây và thực hiện các lệnh liên kết từ xa một cách liền mạch, mang lại trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.