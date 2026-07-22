Cấu trúc Galaxy Z Fold8 Wide: Đột phá với bản lề Flex Titanium và tỷ lệ màn hình mới Galaxy Z Fold8 bản màn hình rộng vừa lộ diện chi tiết qua loạt ảnh render từ chuyên gia tin đồn Roland Quandt. Thiết bị gây chú ý với công nghệ bản lề Flex Titanium thế hệ mới cùng cấu hình mạnh mẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Chỉ còn chưa đầy một ngày trước sự kiện Galaxy Unpacked, những hình ảnh render sắc nét của Galaxy Z Fold8 phiên bản màn hình rộng (Wide) đã được leaker Roland Quandt công bố. Đây là biến thể được mong chờ nhất của dòng điện thoại gập Samsung trong năm nay, hứa hẹn khắc phục những điểm yếu cố hữu về tỷ lệ màn hình và độ bền cơ học.

Thay đổi tỷ lệ hiển thị trên màn hình phụ

Điểm thay đổi đáng kể nhất trên Galaxy Z Fold8 Wide nằm ở màn hình phụ phía ngoài. Thay vì tỷ lệ hẹp thường thấy trên các dòng Fold trước đây, phiên bản Wide được trang bị màn hình 5.5 inch với tỷ lệ 16:10. Sự điều chỉnh này giúp thiết bị trông cân đối hơn khi gập lại, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm gõ phím và sử dụng ứng dụng thông thường mà không cần mở màn hình chính.

Màn hình phụ phía ngoài được Z Fold8 sẽ có kích thước 5.5 inch cùng tỷ lệ màn hình 16:10 cực kỳ cân đối

Phần viền màn hình được tinh chỉnh siêu mỏng và bo cong đều, tạo cảm giác vuốt chạm liền mạch. Ở cạnh dưới, Samsung vẫn duy trì cách bố trí dải loa ngoài, cổng sạc USB Type-C và hệ thống micro thu âm một cách gọn gàng, tinh tế.

Công nghệ bản lề Flex Titanium thế hệ mới

Nâng cấp cốt lõi về mặt kỹ thuật trên Galaxy Z Fold8 Wide chính là hệ thống bản lề Flex Titanium. Công nghệ này được thiết kế để hỗ trợ màn hình chính 7.6 inch (tỷ lệ 4:3). Theo các nguồn tin kỹ thuật, Flex Titanium là sự kết hợp giữa màng hợp kim titan siêu bền và một tấm titan có tính linh hoạt cao.

Galaxy Z Fold8 Wide sở hữu công nghệ bản lề Flex Titanium thế hệ mới cho màn hình chính 7.6 inch với tỷ lệ 4:3

Cấu trúc này không chỉ gia tăng độ bền tổng thể cho khung máy gập mà còn giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp màn hình. Việc sử dụng titan giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp, mang lại không gian hiển thị phẳng hơn, liền mạch hơn cho các tác vụ giải trí và làm việc chuyên sâu.

Hiệu năng xử lý và hệ thống camera

Bên trong lớp vỏ titan, Galaxy Z Fold8 Wide dự kiến tích hợp bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đây là phiên bản chip được Qualcomm tinh chỉnh riêng cho dòng Galaxy nhằm tối ưu hiệu suất xử lý đa nhiệm và trí tuệ nhân tạo (AI). Thiết bị cũng được trang bị viên pin dung lượng 4,800mAh, mức dung lượng đủ để duy trì hoạt động cho cả hai màn hình trong thời gian dài.

Về khả năng quang học, máy sở hữu hệ thống camera kép độ phân giải cao:

Camera chính: 50MP, hỗ trợ chống rung quang học.

50MP, hỗ trợ chống rung quang học. Camera góc siêu rộng: 50MP, tối ưu cho chụp ảnh phong cảnh và kiến trúc.

Tùy chọn màu sắc và các phiên bản đặc biệt

Loạt ảnh render cũng xác nhận ba tông màu chủ đạo cho Galaxy Z Fold8 Wide bao gồm: Kem (Cream), Than chì (Graphite) và Oải hương (Lavender). Đây là những màu sắc mang tính trung tính, sang trọng, phù hợp với định hướng sản phẩm cao cấp.

Galaxy Z Fold8 Wide bao gồm màu Kem (Cream), màu Than chì (Graphite) và màu Oải hương (Lavender)

Ngoài ra, một phiên bản màu Xanh lục hạt dẻ (Pistachio) dự kiến sẽ được phát hành giới hạn thông qua hệ thống cửa hàng trực tuyến của hãng, tạo thêm lựa chọn cá tính cho người dùng yêu thích sự độc đáo.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Z Fold8 Wide