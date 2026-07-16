Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường: Hành trình tri ân tại 4 điểm cầu di sản Chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ sẽ diễn ra tại Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và TP.HCM vào tối 26/07 tới.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện chương trình cầu truyền hình trực tiếp mang tên "Sao sáng dẫn đường". Đây là sự kiện trọng đại nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tôn vinh những nỗ lực thầm lặng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp cả nước.

Thông điệp từ những vì sao bất tử

Tên gọi "Sao sáng dẫn đường" được lấy cảm hứng từ những vần thơ trong bài "Núi Đôi" của nhà thơ Vũ Cao: "Anh đi bộ đội sao trên mũ/Mãi mãi là sao sáng dẫn đường". Hình ảnh mỗi người lính hy sinh được ví như một vì sao trên bầu trời Tổ quốc, dù đã được gọi tên hay vẫn còn nằm lại nơi đại ngàn, biển khơi, sự hy sinh của các anh vẫn luôn soi đường cho dân tộc.

Chương trình không chỉ là không gian tưởng niệm mà còn là nơi vinh danh các lực lượng đang tiếp nối sứ mệnh đưa các anh trở về. Đó là đội ngũ rà phá bom mìn, các đội quy tập hài cốt, cán bộ chiến sĩ lấy mẫu ADN, các nhà khoa học xây dựng ngân hàng dữ liệu di truyền và những gia đình liệt sĩ bền bỉ hy vọng suốt hàng thập kỷ.

Thiết kế sân khấu tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội

Bốn điểm cầu mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc

Ekip sản xuất đã lựa chọn 4 địa điểm tổ chức mang tính lịch sử và biểu tượng cao, đại diện cho hành trình tri ân xuyên suốt chiều dài đất nước:

Hà Nội: Diễn ra tại Tượng đài Bắc Sơn, nơi thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong các chủ trương chính sách tri ân, tiêu biểu là Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Diễn ra tại Tượng đài Bắc Sơn, nơi thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong các chủ trương chính sách tri ân, tiêu biểu là Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Tuyên Quang: Tại Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy, địa danh gợi nhớ về những chiến trường biên giới khốc liệt và hành trình không nghỉ của các đội quy tập.

Tại Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy, địa danh gợi nhớ về những chiến trường biên giới khốc liệt và hành trình không nghỉ của các đội quy tập. Quảng Trị: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, miền đất thiêng an nghỉ của hàng vạn anh hùng, biểu tượng cho khát vọng đưa đồng đội trở về.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, miền đất thiêng an nghỉ của hàng vạn anh hùng, biểu tượng cho khát vọng đưa đồng đội trở về. TP.HCM: Công viên Lê Thị Riêng, nơi từng phát hiện hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thiết kế sân khấu tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Quảng Trị

Cuộc chạy đua với thời gian để "trả lại tên cho các anh"

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc phản ánh Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đây được coi là cuộc chạy đua với thời gian, bởi mỗi ngày trôi qua, các nhân chứng lịch sử dần mất đi và cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ càng trở nên khó khăn hơn.

Thiết kế sân khấu tại điểm cầu Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy, Tuyên Quang

Thông qua những câu chuyện chân thực và xúc động, "Sao sáng dẫn đường" khẳng định tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ mà còn là trách nhiệm thực tiễn của thế hệ hôm nay. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp vào ngày 26/07 trên kênh VTV1, hứa hẹn mang đến những giây phút lắng đọng và đầy tự hào cho khán giả cả nước.