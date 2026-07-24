Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường: Khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ Chương trình truyền hình trực tiếp Sao sáng dẫn đường kết nối 4 điểm cầu lịch sử, phản ánh nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phát sóng trực tiếp lúc 19h30 ngày 26/7/2026 trên kênh VTV1 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Chương trình khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tôn vinh các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp cả nước.

Kết nối 4 điểm cầu không gian biểu tượng

Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 4 điểm cầu đặc biệt bao gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP.Hồ Chí Minh). Mỗi điểm cầu mang ý nghĩa không gian biểu tượng cho hành trình tri ân sâu sắc của dân tộc.

Qua hơn 50 năm thực hiện công tác cất bốc và quy tập, Đảng và Nhà nước đã tìm kiếm, an táng trang trọng hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên toàn quốc. Mặc dù vậy, hiện vẫn còn hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm và gần 300.000 mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang chưa xác định được thông tin.

Mệnh lệnh trái tim và mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

Trải qua thời gian dài, nhiều địa hình chiến trường xưa bị thay đổi và số lượng nhân chứng giảm dần. Trước tình hình đó, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Chiến dịch đề ra các mục tiêu cụ thể:

Tìm kiếm và quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ.

Hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa có thông tin.

Thực hiện giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Xây dựng, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ.

Hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm.

Thiết kế sân khấu các điểm cầu trong chương trình

Dòng chảy cảm xúc và sự tham gia của các nhân chứng lịch sử

Nội dung cầu truyền hình được kết cấu thành 3 chương gồm: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh. Bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện thực tế, chương trình tái hiện những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ đầy xúc động sau nhiều thập kỷ.

Chuỗi phóng sự trong chương trình phản ánh sự dấn thân của lực lượng rà phá bom mìn, các đội quy tập hài cốt, cùng nỗ lực của các nhà khoa học giải mã ADN và tư liệu lịch sử. Bên cạnh đó, chương trình có sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Thiết kế sân khấu tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân chứng lịch sử sẽ hòa giọng cùng nghệ sĩ qua những ca khúc như Linh thiêng Việt Nam, Có một thời như thế, Bài ca không quên. Mạch cảm xúc được kết nối từ bản mashup Giai điệu Tổ quốc - Màu hoa đỏ và khép lại với tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình, lan tỏa thông điệp giữ gìn hòa bình và tiếp nối lý tưởng cho các thế hệ mai sau.