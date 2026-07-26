Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường phát sóng lúc 19h30 trên VTV1 tri ân các anh hùng liệt sĩ Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường kết nối 4 điểm cầu trên cả nước, tôn vinh lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" được truyền hình trực tiếp vào lúc 19h30 ngày 26/7 trên kênh VTV1. Sự kiện được thực hiện nhằm khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mạch cảm xúc 3 chương và quy mô 4 điểm cầu

Nội dung xuyên suốt của chương trình tập trung vào Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình kết nối 4 điểm cầu trên toàn quốc bao gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh).

Trong đó, điểm cầu chính được đặt tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) – nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Cấu trúc chương trình gồm 3 chương chính: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh".

Tôn vinh hành trình dấn thân thầm lặng

Bên cạnh việc tái hiện dòng chảy lịch sử, chương trình mang đến nhiều câu chuyện có thật cùng những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ xúc động ngay trên sân khấu. Điểm nhấn của cầu truyền hình là việc tôn vinh sự dấn thân quả cảm của lực lượng rà phá bom mìn, các đội quy tập hài cốt, cùng nỗ lực bền bỉ của các nhà khoa học trong công tác giải mã ADN, hồ sơ tư liệu nhằm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Không gian nghệ thuật kết hợp nhân chứng lịch sử

Mạch cảm xúc âm nhạc trong chương trình mở đầu với bản mashup "Giai điệu Tổ quốc - Màu hoa đỏ" và khép lại bằng khát vọng tương lai qua ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia trực tiếp của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh cùng những người lính đang làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các nhân chứng lịch sử sẽ cùng hòa giọng với các nghệ sĩ trong những tiết mục giàu cảm xúc như "Linh thiêng Việt Nam", "Có một thời như thế" hay "Bài ca không quên", góp phần tạo nên một không gian tri ân trang trọng và sâu lắng.